News Brevi – 18.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE CON FALCON 50 DA CAGLIARI A GENOVA – Partito dalla base di Ciampino nel tardo pomeriggio di ieri, il velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare ha permesso il trasporto in tempi brevi, da Cagliari a Genova, di una bimba di 18 mesi in imminente pericolo di vita. La piccola, in gravissime condizioni, necessitava infatti di essere trasferita dall’Azienda Ospedaliera “G. Brotzu” all’Istituto Giannina Gaslini per ricevere cure mediche specifiche. Messo a disposizione dall’Aeronautica Militare su richiesta della Prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice dell’AM, il Falcon 50, partito da Ciampino, è dapprima atterrato su Genova, intorno alle 19:30, al fine di imbarcare l’equipe medica che avrebbe assistito la piccola durante il viaggio, per dirigersi subito dopo verso Cagliari. Atterrato poco dopo le 20:30 sull’aeroporto sardo, la bimba, accompagnata anche dal suo papà, è stata così imbarcata intorno alle 22:30, per giungere finalmente a Genova dopo poco più di un’ora. Dopo l’atterraggio, la paziente ha proseguito in ambulanza il suo viaggio verso la struttura ospedaliera di destinazione. Il Falcon 50 ha invece fatto rientro a Ciampino, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni a supporto della collettività. Il 31° Stormo di Ciampino è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme alla 46ª Brigata Aerea di Pisa, al 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, dislocati su tutto il territorio nazionale. I Reparti di volo sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o, come nel caso dei velivoli C-130 J della 46^ Brigata Aerea di Pisa, anche di ambulanze, accorciando così notevolmente i tempi di trasporto (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: CONCLUSA AL 9° STORMO LA SOF WEEK 2023 – È terminata venerdì 10 novembre l’esercitazione del Comparto delle Forze Speciali dell’Aeronautica Militare svoltasi presso la base aerea di Grazzanise (CE), sede del 9° Stormo “F.Baracca”. Uno scenario complesso in cui addestramento ed esperienze operative sono state finalizzate a sviluppare e massimizzare la capacità di condurre Operazioni Aeree Speciali da parte dei Reparti partecipanti. Nel corso dell’esercitazione, infatti, sono state condotte una serie di attività congiunte, prevalentemente notturne e su scenari realistici, tra equipaggi del 21° Gruppo Volo del 9° Stormo ed operatori del 17° Stormo Incursori di Furbara, con lo scopo di integrare i due Reparti ed incrementare le proprie capacità operative. La SOF Week 2023 (SW23) è stata un’importantissima occasione per accrescere le capacità degli equipaggi coinvolti nel condurre operazioni in ambiente diurno e notturno, sviluppare e consolidare il processo di pianificazione, affinare tecniche, tattiche e procedure (TTPs) dell’assetto HH101 in ambito forze speciali, effettuare attività di direct action/hostage release operations mediante tecniche di heli assault, helisniping, fast rope, vehicle interdiction. La SW23 ha consentito, inoltre, di verificare l’efficacia del programma addestrativo svolto presso i due Reparti e testare tutti i complessi sistemi di intercomunicazione tra gli assetti partecipanti. A prender parte a questa 23esima edizione della SW anche il 14° Stormo di Pratica di Mare con un G-550 CAEW con capacità di Comando e Controllo (C2); il 2° Stormo di Rivolto (UD), con il sistema di Difesa Aerea SIRIUS GBAD (Ground Based Air Defence), il Reparto Supporto Tecnico Operativo alla Guerra Elettronica (Re.S.T.O.G.E.), ed il 22° Gruppo DAMI di Licola (NA) per il supporto all’attività di difesa Aerea Missilistica Integrata. Nel corso degli ultimi anni Il Comparto Forze Speciali dell’Aeronautica Militare ha consolidato il proprio ruolo di punto di riferimento nella catena di comando e controllo nel settore delle Operazioni Speciali, nonché quale unico ed autorevole interlocutore di Forza Armata nei confronti del Comando Operativo Forze Speciali della Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PRATT & WHITNEY RICEVE UN SUSTAINMENT CONTRACT PER I MOTORI TF33 CHE EQUIPAGGIANO B-52 ED E-2 – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, si è aggiudicata un contratto a lungo termine per il supporto del motore TF33 per un valore fino a 870 milioni di dollari dalla Defense Logistics Agency. “Il motore TF33 equipaggia una gamma di aerei, tra cui il B-52 Stratofortress e l’E-3 Sentry di Boeing. Questo accordo rappresenta il culmine della partnership decennale della Defense Logistics Agency con la 448th Supply Chain Management Wing, la Tinker Air Force Base, Okla., e Pratt & Whitney, per stabilire una soluzione di sostegno olistico. Questo approccio unico nel suo genere ridurrà l’obsolescenza, supportando la prontezza bellica dell’aeronautica americana oggi e nel prossimo futuro”, afferma Pratt & Whitney. “La fase di sostegno di un motore è una parte critica ma spesso sottovalutata della prontezza militare”, ha affermato Jill Albertelli, president of Military Engines at Pratt & Whitney. “La TF33 enterprise sta maturando oltre l’approccio convenzionale verso un processo di sostegno più completo e avanzato che massimizzerà il supporto del TF33 a molte missioni in tutto il mondo fino al 2050”. “In base a questo contratto, Pratt & Whitney fornirà servizi completi di manutenzione dei motori per una flotta globale di quasi 1.000 motori per un periodo di sei anni, con un’opzione di estensione per altri quattro anni. I servizi previsti dal presente contratto comprendono manutenzione, pezzi di ricambio, gestione del programma, assistenza sul campo, riparazioni e supporto tecnico. I lavori di sostegno proseguiranno fino all’aprile 2034 presso la base aeronautica di Tinker, Oklahoma, in altre sedi dell’aeronautica statunitense e presso il Southern Logistics Center di Pratt & Whitney, situato ad Atlanta, Georgia”, conclude Pratt & Whitney.

AIRBUS: UN SISTEMA PER PREVENIRE DEPRESSURISATION ACCIDENTS – Airbus ha sviluppato un sistema automatico che, in caso di cabin pressurisation system failure, prende il posto dell’equipaggio e riporta l’aereo ad un’altitudine dove è possibile respirare normalmente. “Gli aerei in genere volano ad altitudini di ~30.000-45.000 piedi (~9.000-13.000 m) sopra il livello del mare, dove il livello di ossigeno non è sufficiente per la respirazione umana. Ecco perché gli aerei sono pressurizzati: per fornire ossigeno sufficiente alle persone a bordo. Di solito, la pressione dell’aria è mantenuta equivalente a un’altitudine di ~6.000-8.000 piedi (~1.800-2.400 m) sopra il livello del mare. In caso di perdita di pressurizzazione durante la crociera, i passeggeri e i membri dell’equipaggio devono utilizzare immediatamente maschere di ossigeno per prevenire l’ipossia. A seconda dell’altitudine, il cosiddetto tempo di coscienza utile è di 15 secondi o meno. L’equipaggio di volo deve quindi avviare una procedura di discesa di emergenza che comprende azioni immediate del pilota, nonché comunicazioni al controllo del traffico aereo e ai passeggeri in cabina. Ciò consentirà all’aereo di scendere a un’altitudine inferiore dove il livello di ossigeno è sufficiente per respirare senza maschera di ossigeno. Airbus ha sviluppato la Automatic Emergency Descent (AED) function per consentire all’equipaggio di volo di avviare l’emergency descent premendo un pulsante ed estendendo gli speed brakes. L’aereo eseguirà quindi automaticamente la manovra evitando potenziali terreni alti come le catene montuose. Ciò riduce drasticamente il workload del crew in questa situazione critica”, afferma Airbus. “Come ulteriore rete di sicurezza, in caso di cabin depressurisation senza che venga rilevata alcuna reazione da parte dell’equipaggio, l’AED si attiverà automaticamente dopo un countdown e avvierà l’emergency descent”, conclude Airbus.

DERCO E AEROSTAR S.S. SIGLANO UN ACCORDO A SUPPORTO DELLA ROMANIAN AIR FORCE F-16 FLEET – Derco, una società della Lockheed Martin, ha firmato un accordo con Aerostar S.A. per la riparazione di landing gear, wheels and brakes a supporto della Romanian Air Force F-16 fleet, riducendo i tempi di consegna e migliorando la logistica . Attraverso strumenti specializzati, attrezzature, documentazione tecnica e formazione forniti da Derco, Aerostar sarà dotata delle conoscenze e delle competenze necessarie per riparare con successo i componenti dell’F-16. “Siamo orgogliosi di essere l’ultima azienda Lockheed Martin a collaborare con la Romania attraverso questo nuovo accordo con Aerostar”, ha affermato Todd Morar, Derco’s President and General Manager. “La soluzione tecnologica di Derco che condividiamo con Aerostar garantirà la prontezza, l’efficacia e la sicurezza del personale militare rumeno che utilizza aerei F-16”. “Aerostar fornirà le attività di manutenzione e riparazione necessarie per le nuove flotte di aerei in Romania e nella regione. Vogliamo rafforzare la posizione della Romania in questo mercato e fare affidamento sulle nostre capacità e conoscenze tecniche”, ha affermato Grigore Filip, president and CEO at Aerostar S.A. L’accordo arriva pochi giorni dopo l’inaugurazione del primo European F-16 Training Center all’inizio di questa settimana presso la base aerea di Fetesti, nel sud della Romania e si basa sui 26 anni di cooperazione di Lockheed Martin con la Romania a sostegno della difesa nazionale, dell’industria e del mondo accademico. In qualità di leader tecnologico globale, Lockheed Martin è impegnata a sostenere il lavoro del Ministero dell’Economia per rafforzare le capacità dell’industria aerospaziale e della difesa rumena e a investire in partnership a lungo termine che supportino la creazione di posti di lavoro altamente qualificati e il trasferimento di tecnologia.

PROSEGUE L’INIZIATIVA ‘FACES OF TRAVEL’ DI DELTA – Delta informa: “L’impegno di Delta per aumentare la rappresentanza nel settore dei viaggi e mostrare in modo autentico viaggiatori diversi che vivono il mondo in modi straordinari è emerso la scorsa settimana a Los Angeles. L’installazione di arte digitale “Inspired Journeys” ha avuto luogo a Westfield Century City, una piazza di intrattenimento all’aperto, e alla conferenza ADCOLOR, il principale incontro sulla diversità per professionisti di tutti i livelli nei settori creativi. Come estensione della nostra iniziativa ‘Faces of Travel’, Delta ha invitato dipendenti e membri della comunità di Los Angeles a condividere resoconti di esperienze di viaggio memorabili, che sono state portate in vita in tempo reale tramite schizzi digitali da sette artisti emergenti con background diversi. Tra gli artisti di talento selezionati c’erno i dipendenti Delta Andersen Cupid, Designer – Window Seat e Cedric Smith, Lead Supply Attendant – TechOps. Per rafforzare ulteriormente l’impegno costante di Delta nel mostrare e promuovere una maggiore diversità e inclusività nel settore dei viaggi, Delta ha creato una Cultural Moments Travel Guide Series. Le guide sono state create in collaborazione con organizzazioni e creatori di diverse comunità e con il nostro partner LATAM per condividere consigli di viaggio attraverso una lente inclusiva e accogliente”. “L’impegno di Delta nell’amplificare le storie e i volti di viaggiatori diversi è più di un’iniziativa”, afferma Ashley Sherman, General Manager – ESG Marketing. “I viaggiatori provenienti da ogni parte del mondo e da ogni ceto sociale hanno sempre fatto parte della storia di Delta e del nostro successo”.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA IL PREZZO DELLE SENIOR SECURED NOTES – American Airlines informa: “American Airlines, Inc., una controllata di American Airlines Group Inc., ha annunciato di aver fissato un prezzo nominale complessivo di 1,0 miliardo di dollari sui suoi 8,50% senior secured notes con scadenza nel 2029, che rappresentano un aumento di 250,0 milioni di dollari rispetto all’importo dell’offerta precedentemente annunciato. Le Obbligazioni avranno un tasso di interesse dell’8,50% annuo e saranno emesse alla pari. Contemporaneamente all’emissione dei Titoli, la compagnia prevede inoltre di prendere in prestito fino a 1,1 miliardi di dollari in capitale aggregato di prestiti a termine nell’ambito di una nuova linea di credito senior garantita, soggetta alle consuete condizioni di chiusura, che rappresenta un aumento di 350,0 milioni di dollari rispetto alla dimensione precedentemente annunciata del prestito a termine. Si prevede che l’offerta dei Titoli si concluderà il 4 dicembre 2023, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura. La compagnia prevede di utilizzare i proventi netti derivanti dall’offerta delle Obbligazioni, insieme ai proventi netti del Term Loan e alla liquidità in cassa, per riscattare tutte le sue obbligazioni Senior Secured all’11,75% in circolazione con scadenza nel 2025″.

SAAB RICEVE UN ORDINE PER DEFENSE EQUIPMENT – Saab informa: “Saab ha ricevuto oggi un ordine da parte del governo di un paese occidentale per una serie di sistemi ed equipaggiamenti di difesa. Il valore dell’ordine è di circa 4,3 miliardi di corone svedesi con consegne previste nel 2025-2027. L’ordine comprende sistemi ed equipaggiamenti delle business areas Dynamics and Surveillance di Saab”. “Siamo orgogliosi di poter contribuire alla sicurezza dei nostri clienti e continuiamo a riscontrare un grande interesse per i nostri prodotti e soluzioni leader a livello mondiale”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. “A causa della natura del settore, delle circostanze riguardanti il cliente e degli interessi di sicurezza nazionale, non verranno fornite ulteriori informazioni relative a questo ordine o al cliente”, conclude Saab.

IL MOTORE PRATT & WHITNEY CANADA PT6A-34 SELEZIONATO DA VALDOR AIRCRAFT PER EQUIPAGGIARE IL BX TURBO BEAVER – Pratt & Whitney, un’azienda RTX, ha annunciato che Valdor Aircraft ha selezionato il motore PT6A-34 per il suo conversion program del single-engine BX Turbo Beaver, con un nuovo supplemental type certificate da Transport Canada. Il Beaver è un pilastro dell’industria aeronautica canadese, avendo volato per la prima volta nel 1947, ed è ancora utilizzato oggi in missioni essenziali in aree remote. Valdor Aircraft è specializzata nella manutenzione, modifica e riparazione di diversi tipi di aeromobili, con lavori condotti presso la sua struttura Val-d’Or, Quebec. “La collaborazione è fondamentale quando si spinge avanti un settore e unendo le forze con Valdor Aircraft si continua l’eredità del BX Turbo Beaver aggiornandolo con il motore PT6A-34”, ha affermato Anthony Rossi, vice president of Global Sales and Marketing at Pratt & Whitney Canada. “Stiamo dando nuova vita agli aerei e creando valore per gli operatori per molti anni a venire”. “Lavorare a stretto contatto con Pratt & Whitney Canada per sviluppare una soluzione sostenibile per il futuro di questi velivoli è estremamente gratificante per il nostro team”, ha affermato Gaétan Gilbert, president and CEO, Valdor Aircraft. “Il supplemental type certificate recentemente ricevuto da Transport Canada ci consente di sostituire l’original Beaver piston engine con il motore turboelica PT6A-34 ad alte prestazioni e di installare nuove BX wings costruite interamente nel nostro stabilimento di Val-d’Or”. “L’attuale motore PT6 è fino a quattro volte più potente, ha un rapporto peso/potenza migliorato del 50% e uno specific fuel consumption migliore fino al 20% rispetto al motore originale. Il PT6 E-Series™ lanciato di recente è il primo motore dell’aviazione generale a disporre di un dual-channel integrated engine and propeller control. Ogni nuovo modello del motore PT6 è sviluppato e progettato pensando a una missione, una piattaforma e un cliente specifici, perseguendo al contempo un impatto ambientale ridotto. Nei suoi 60 anni di servizio, il motore PT6, ha volato oltre 500 milioni di ore. Con oltre 64.000 motori PT6 prodotti dalla sua introduzione nel 1963, equipaggia oltre 155 diverse applicazioni aeronautiche. Con grande versatilità, la famiglia di motori PT6 equipaggia un’ampia varietà di missioni aeronautiche come humanitarian, firefighting, agricultural aerial application, search and rescue, emergency medical services e può accedere a regioni remote del mondo, con un impatto sociale positivo”, afferma Pratt & Whitney.