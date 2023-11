Al via a Muscat l’Airports Innovate event, che mira a trasformare il futuro dei viaggi aerei

ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE e ACI World danno oggi il via a Airports Innovate, un evento aeronautico globale incentrato sull’innovazione.

“Con il tema “Dynamic Think Tank – Reveal the Future”, questo nuovo evento catturerà le ultime innovazioni che stanno trasformando il settore aeroportuale globale. La conferenza è ospitata da Oman Airports a Muscat dal 20 al 22 novembre 2023.

Con una capacità prevista di oltre 400 delegati, oltre 30 espositori e sponsor e oltre 60 relatori, questo evento riunirà un pubblico influente composto da leader aeroportuali globali e i loro laboratori di innovazione, sviluppatori di tecnologie aeronautiche, compagnie aeree, autorità dell’aviazione civile, fornitori del settore, esperti di mobilità, start-up e altro ancora.

Airports Innovate comprenderà un’ampia gamma di argomenti critici per il settore aeroportuale, tra cui Airport Design, Artificial Intelligence & Big Data, Business Solutions, Green Innovation & Sustainability, Innovation Labs, Customer Experience, Digital Transformation and Infrastructure, eCommerce & Retail, electric Vertical Take Off and Landing (eVTOL) & Advanced Air Mobility, Facilitation & Operations, Future of Workforce, Mobility & Connectivity, Risk Management, Security & Cyber Security, Smart Cities, Metaverse, Brand Strategy.

Nel panorama in continua evoluzione degli aeroporti, l’innovazione è la forza trainante del progresso. Airports Innovate è concepito come un evento globale di prim’ordine che cattura l’essenza della trasformazione e cerca idee fuori dagli schemi. Serve come piattaforma per rivoluzionari, innovatori, start-up e le menti più brillanti della tecnologia per mostrare le loro idee e soluzioni dirompenti, che hanno il potenziale per rivoluzionare il futuro degli aeroporti”, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, Director General at ACI World, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di unire le forze con ACI Asia-Pacific & Middle East, ACI EUROPE e l’host Oman Airports, per curare una piattaforma che raccolga un serbatoio di ingegno che abbraccia tutti gli angoli attraverso domini intersecanti. Questo evento è rivolto a coloro che desiderano essere architetti di un cambiamento sostenibile nel mondo in continua evoluzione del trasporto aereo”.

Sheikh Ayman bin Ahmed Al Hosni, CEO of Oman Airports and Chair of ACI World, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di ospitare questo evento significativo nella nostra bellissima antica città di Muscat. Siamo onorati che i funzionari aeroportuali dell’Asia-Pacifico, del Medio Oriente, dell’Europa e dell’America vengano qui per pensare fuori dagli schemi per creare un ambiente di lavoro integrato che aspira a un futuro luminoso per il settore dell’aviazione globale. L’innovazione è diventata una necessità fondamentale, soprattutto nel campo degli aeroporti e dei viaggi. La nostra competitività ci spinge a lavorare per migliorare l’esperienza di viaggio di milioni di passeggeri che confidano nelle nostre capacità di operatori aeroportuali. Questo incontro simboleggia il nostro impegno condiviso per la leadership in una nuova era di soluzioni innovative, tecnologie leader e strategie cooperative che daranno forma al futuro degli aeroporti di tutto il mondo”.

(Ufficio Stampa ACI World)