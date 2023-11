Virtual cockpit: Lufthansa Group e Airbus presentano la digital training technology al Digital Summit

Virtual-reality headset al posto del simulatore: al Government’s Digital Summit in Jena, che si tiene a Jena il 20 e 21 novembre, Lufthansa Group e Airbus presentano una nuova digital training option per i piloti. “Con l’aiuto di VR glasses e un laptop, il cosiddetto “Virtual Procedure Trainer” offre una visione autentica del cockpit di un aereo in 3D. In questo modo è possibile addestrare le standard operating procedures, che finora vengono praticate in un simulatore, in modo efficace e più sostenibile. La realizzazione, inoltre, aiuta a prepararsi per le fasi successive del programma di formazione. Il contenuto della formazione può essere ripetuto tutte le volte che le esigenze individuali dei piloti richiedono.

Numerosi politici coglieranno l’opportunità di saperne di più sul VR cockpit training presso lo stand espositivo congiunto di Lufthansa Group e Airbus. Si prevede che, tra gli altri, il Dr. Volker Wissing, Federal Minister for Digital and Transport, Stefan Schnorr, State Secretary at the Federal Ministry for Digital and Transport, la Dr. Franziska Brantner, Parliamentary State Secretary at the Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, e Daniela Kluckert, Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for Digital and Transport, visiteranno lo stand”, afferma Lufthansa Group.

Matthias Spohr, CEO of Lufthansa Aviation Training: “Il Federal Government’s Digital Summit è l’occasione perfetta per presentare queste nuove opzioni di formazione per i piloti. In qualità di partner per il lancio del virtual cockpit e insieme ad Airbus, diamo vita al progresso digitale. In questo modo Lufthansa Aviation Training stabilisce nuovi standard per training concepts in termini di qualità e innovazione”.

Fabrice Hamel, VP of Airbus Flight Operations & Training: “Guardiamo con soddisfazione alla nostra collaborazione con Lufthansa Aviation Training e siamo molto contenti del feedback positivo che stiamo ricevendo. Il Virtual Procedure Trainer trasmette contenuti formativi complessi in modo vivido e può essere utilizzato senza alcuna restrizione in termini di tempo e luogo. In questo modo, fornisce un supporto ottimale ai piloti nella preparazione e nell’ampliamento dei loro contenuti formativi, rendendolo così uno strumento indispensabile per aumentare la competenza e la sicurezza nel traffico aereo”.

“Con i VR glasses è attualmente possibile simulare il cockpit dell’A320 Family, uno degli aerei passeggeri più apprezzati per il corto e medio raggio. In futuro il software sarà in grado di riprodurre altri tipi di aeromobili, come ad esempio gli aerei a lungo raggio A330 e A350. A seconda dell’ulteriore sviluppo dell’hardware, si prevede che il sistema possa essere utilizzato in modo flessibile in luoghi diversi. Il software può essere utilizzato con VR equipment e come integrazione anche tramite un’app per iPad.

I primi due VR set-ups sono stati installati con successo a Francoforte e Vienna. Nell’ambito di una fase di test che esamina l’accettazione da parte degli utenti e il software and hardware potential, si sta studiando in che misura la soluzione VR possa essere integrata nel miglior modo possibile nel Lufthansa Group training environment. LAT, le Lufthansa Group airlines, e Airbus collaborano strettamente all’ulteriore sviluppo del software. L’obiettivo è un’integrazione nel type rating course per tutti i piloti dei tipi di aeromobili supportati”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)