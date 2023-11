Boeing avanza verso la produzione dell’MH-139A Grey Wolf

Boeing continua la transizione verso la low rate initial production dell’MH-139A Grey Wolf dopo aver completato la Research, Development, Test & Evaluation (RDT&E) phase del programma, consegnando il sesto e ultimo final test aircraft all’U.S. Air Force il mese scorso.

“La consegna di tutti gli RDT&E aircraft all’Air Force consente loro di continuare i critical operational testing e consente a Boeing di concentrarsi sulla costruzione del primo production aircraft”, afferma Azeem Khan, MH-139 program director. “Il Grey Wolf fornirà miglioramenti cruciali alle capacità di sicurezza nazionale dell’Air Force. Questo è un passo importante per mettere in servizio l’aeromobile”.

Boeing prevede di fornire al cliente il primo low rate production aircraft nel 2024. Ad oggi, l’Air Force ha assegnato a Boeing un contratto per costruire i primi 13 velivoli, con il primo aereomobile già in fase di assemblaggio finale. Alla fine, Boeing fornirà fino a 80 elicotteri MH-139A Grey Wolf all’Air Force.

“Con la consegna del final test aircraft, stiamo entrando in un’entusiasmante fase di produzione. Con l’MH-139, l’ United States Air Force dispone di un velivolo più veloce e capace che la porterà in una nuova era di servizio per questa missione”, ha affermato Robert Beyer, Senior Program Manager MH-139, Leonardo Helicopters US. “Leonardo è incredibilmente orgogliosa di questo velivolo e non vediamo l’ora di continuare la collaborazione con Boeing e l’USAF mentre consegneremo ulteriori elicotteri Grey Wolf”.

Gli MH-139A sostituiranno l’UH-1N Huey e avranno il compito di proteggere gli ntercontinental ballistic missiles negli Stati Uniti e di trasportare VIP e personale di sicurezza.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)