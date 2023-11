News Brevi – 20.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: A PALAZZO AERONAUTICA IL 3° MEETING DEDICATO AL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE DELL’A.M. – Il 15 e il 16 novembre si è svolto, presso l’Auditorium di Palazzo dell’Aeronautica, a Roma, il 3° Meeting del Gruppo di Lavoro “Infrastructure and Estate”, guidato, per il tramite del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico, dall’Aeronautica Militare nell’ambito della Global Air Force Climate Change Collaboration (GASCCC), avviata nel 2021 su iniziativa della Royal Air Force. Il Working Group, attivo dal marzo 2022, ha come obiettivo la condivisione di progetti, procedure e analisi degli insegnamenti appresi nel settore infrastrutturale, tesi a contribuire all’ambizioso obiettivo di annullare le emissioni climalteranti delle Forze Aeree partecipanti (Net Zero Carbon). Ai lavori del meeting hanno partecipato diversi diplomatici in rappresentanza di Regno Unito e Romania, oltre a molte delegazioni di Aeronautiche Militari straniere che hanno aderito all’Accordo di collaborazione. Tra queste ultime, Qatar, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti e 31st Civil Engineering Squadron di base ad Aviano. In collegamento da remoto hanno inoltre partecipato attivamente le rappresentanze di Giappone, Chile, Brasile e Nuova Zelanda. Il Brig. Gen. Stefano Cimichella, Capo del 1° Reparto del Servizio Infrastrutture, e il Gr. Cpt. (Hon) Kevin Billings della Royal Air Force, coordinatore dei gruppi di lavoro che costituiscono il GASCCC, hanno aperto i lavori del meeting dando il benvenuto ai partecipanti che, con la loro presenza, evidenziano lo sforzo e l’impegno delle rispettive Aeronautiche Militari nell’adottare strategie mirate alla riduzione dell’impatto climatico. A seguire il Brig. Gen Cimichella ha riassunto le iniziative di efficientamento energetico poste in essere dall’Aeronautica Militare, ponendo particolare attenzione al progetto in fase avanzatissima del “Castro Pretorio Smart Military District” e ai progetti del programma “Aeroporti Azzurri” finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche del parco infrastrutturale dell’A.M. e dell’incremento della produzione da fonti di energia rinnovabile. L’intervento introduttivo della prima giornata del meeting è stato tenuto dal Gen. Brig. Luca Baione, Capo Ufficio Generale Aviazione Militare e Meteorologia, e dalla Prof.ssa Paola Mercogliano, Presidente della Associazione Italiana di Climatologia, che hanno presentato uno studio relativo alla valutazione del rischio per le infrastrutture aeroportuali dovuto al cambiamento climatico, che si manifesta con sempre più frequenti eventi estremi, quale indispensabile strumento per porre in essere strategie di mitigazione mirate alla sicurezza del volo e alla continuità operativa delle infrastrutture. Il meeting si è concluso presso l’Auditorium di Palazzo Aeronautica, alla presenza del Gen. Brig. Massimo Cicerone, Comandante del COMSEV, con i saluti di rito ed uno scambio di doni con le rappresentanze straniere che hanno manifestato un sincero apprezzamento per l’ospitalità ricevuta e per l’assoluto rilievo dei contributi tecnici forniti, a dimostrazione dell’alta valenza dell’Accordo internazionale di collaborazione del GASCCC, nell’obiettivo comune di ridurre l’impatto ambientale delle proprie Forze Aeree (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR ASTANA PREMIATA CON DUE APEX AWARDS PER L’ESPERIENZA DI VIAGGIO OFFERTA AI SUOI PASSEGGERI – Air Astana ha ricevuto nuovi riconoscimenti dalla Airline Passenger Experience Association (APEX) durante una cerimonia tenutasi all’inizio di questo mese a Singapore, in occasione del FTE APEX Asia Expo 2023. La compagnia aerea è stata premiata in due categorie all’interno del gruppo dell’Asia centrale e meridionale: Miglior Servizio in Cabina e Miglior Intrattenimento. I premi APEX riconoscono le compagnie aeree per la loro eccellenza nel fornire le migliori esperienze ai passeggeri in generale, nonché nelle seguenti cinque categorie: servizio in cabina, intrattenimento, cibo e bevande, comfort dei sedili e Wi-Fi. I riconoscimenti si basano sul feedback e sul contributo, in forma anonima, dei passeggeri attraverso la partnership di APEX con TripIt® di Concur®, l’app per l’organizzazione dei viaggi più apprezzata al mondo. Oltre un milione di voli verificati sono stati valutati dai passeggeri utilizzando una scala a cinque stelle, con dati raccolti da oltre 600 compagnie aeree globali. “Siamo lieti di essere ancora una volta onorati da APEX ricevendo premi che riflettono l’impegno della compagnia aerea nel fornire costantemente un’esperienza eccezionale ai passeggeri”, ha affermato Yelena Obukhova, Inflight Vice-President di Air Astana. Air Astana ha già ricevuto gli APEX Awards come Best Entertainment System and Inflight Food & Beverage in Asia Centrale, lo status di diamante all’audit Apex Health Safety, l’APEX Regional Passenger Choice Award e l’APEX Five Star Major Airline Award.

RYANAIR CHIEDE DI PROVVEDERE CON URGENZA PER PROTEGGERE I SORVOLI UE DURANTE LO SCIOPERO DEI CONTROLLORI DI VOLO FRANCESI DI LUNEDÌ 20 NOVEMBRE – Ryanair ha invitato la Presidente della Commissione europea a intraprendere azioni urgenti per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’UE durante lo sciopero dei controllori di volo francesi, che si terrà lunedì 20 novembre. Ryanair chiede alla Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, di intraprendere azioni urgenti per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’UE e invita i passeggeri a unirsi a questa richiesta firmando la sua petizione “Protect Overflights: Keep EU Skies Open”, che ha raccolto oltre 2 milioni di firme. Un portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Nonostante i ripetuti appelli, con la richiesta di proteggere i passeggeri e i sorvoli durante questi scioperi dei controllori di volo francesi, nessuna azione è stata intrapresa in tal senso. Di conseguenza, ancora più passeggeri vedranno cancellati i loro voli con breve preavviso a causa dello sciopero dei controllori di volo francesi di lunedì 20 novembre, nonostante non viaggino nemmeno da/per la Francia. Non abbiamo problemi con i sindacati dei controllori di volo francesi, che esercitano il loro diritto di sciopero, ma la Commissione europea dovrebbe insistere affinché le cancellazioni dovute a questi scioperi siano imposte ai voli francesi, non a quelli che sorvolano la Francia in rotta verso un’altra destinazione UE. I passeggeri dell’UE sono stufi di subire inutili cancellazioni durante gli scioperi dei controllori di volo, come dimostrano i 2 milioni di firme raccolte con la nostra petizione ‘Protect Overflights: Keep EU Skies Open'”.

EMIRATES SI PREPARA A FESTEGGIARE IL THANKSGIVING A BORDO E NELLE LOUNGE – Emirates offrirà menu speciali sui voli da Dubai – USA – Dubai, tra il 23 e il 30 novembre per celebrare il Thanksgiving . Piatti festivi tradizionali verranno serviti anche nelle lounge di Dubai, Boston, New York, Los Angeles e San Francisco dal 18 al 25 novembre. “I clienti in First Class, Business Class ed Economy Class sono invitati ad assaporare piatti tradizionali raffinati. Per la colazione in First, Business e Premium Economy Class, risvegliati con l’aroma dei pancake alla cannella serviti con composta di mele e mirtilli rossi di stagione e una cucchiaiata di crema di zucca. Sui voli Emirates A380 da Dubai a Los Angeles, New York, San Francisco e Washington DC, i clienti possono anche concedersi un dolcetto del Ringraziamento nella lounge di bordo. Dal 18 al 25 novembre si potrà festeggiare il Ringraziamento anche nelle Emirates Lounge di New York, Boston, Los Angeles e San Francisco. I viaggiatori saranno invitati a provare gli autentici piatti del Ringraziamento. Migliorando l’atmosfera del Ringraziamento, i clienti possono guardare le migliori partite della NFL su Sport24. È disponibile un’ampia gamma di contenuti per le festività natalizie in 6.500 canali di intrattenimento on demand su ice, 80 film vincitori di Academy Award®, oltre 2.000 film, 650 programmi TV e 4.000 ore di musica, podcast e audiolibri in 40 lingue. Prima del volo i passeggeri possono anche sfogliare e preselezionare i propri film o programmi sull’app Emirates, che può essere sincronizzata con ice dal momento dell’imbarco”, afferma Emirates. Emirates offre attualmente voli verso 12 destinazioni negli Stati Uniti, tra cui Boston Logan International Airport (BOS), New York’s John F. Kennedy International Airport (JFK), Los Angeles International Airport (LAX), Houston’s George Bush Intercontinental Airport (IAH), Chicago’s O’Hare International Airport (ORD), Washington D.C.’s Dulles International Airport (IAD), Seattle Tacoma Airport (SEA), Newark Liberty International Airport (EWR), Orlando International Airport (MCO), Dallas-Fort Worth Airport (DFW), San Francisco International Airport (SFO) e Miami International Airport (MIA).

EMIRATES SVELA L’ESCLUSIVO CHAFFEUR DRIVE SERVICE PER FIRST AND BUSINESS CLASS PASSENGERS IN JAKARTA – Emirates ha introdotto il suo rinomato Chauffeur Drive Service (CDS) di livello mondiale a Jakarta, Indonesia, soddisfacendo le esigenze dei clienti di First e Business Class della compagnia aerea. Questo servizio esclusivo promette un’esperienza porta a porta senza soluzione di continuità e di alto livello da e per il Soekarno-Hatta International Airport (CGK), garantendo comfort, privacy e flessibilità. I clienti First e Business Class di Emirates possono ora avvalersi del complimentary Chauffeur-drive pick-up service sia per le partenze che per gli arrivi entro un raggio di 80 chilometri dall’aeroporto. Per chilometraggio aggiuntivo, verranno applicate commissioni (il pagamento del chilometraggio in eccesso è accettato tramite carte di credito Visa, Mastercard o American). I passeggeri premium di Emirates possono godersi un viaggio comodo e lussuoso con la Mercedes Classe E, mentre van come il Mercedes Classe V sono soggetti a disponibilità e al numero di passeggeri. All’arrivo al Soekarno-Hatta International Airport, il personale CDS disporrà di addetti all’accoglienza al Gate 1 per facilitare lo spostamento dei passeggeri verso la Zona 2 per il pick-up. Allo stesso modo, per le partenze, i passeggeri verranno lasciati al Gate 2, consentendo loro di recarsi comodamente ai banchi check-in Emirates presso C Island. Per garantire un’esperienza fluida, i clienti possono programmare lo Chauffeur-drive pick-up almeno 12 ore prima del volo tramite emirates.com o il call center Emirates. Emirates offre il CDS come servizio premium a valore aggiunto, migliorando l’esperienza di viaggio per i viaggiatori di First Class e Business Class. offrendo viaggi confortevoli e di fascia alta da e per l’aeroporto. Disponibile in oltre 70 città, Emirates collabora con stimati fornitori di auto e autisti esperti in ciascuna destinazione.

AIR FRANCE: DRIVER ECONOMICO FONDAMENTALE PER LA PARIS REGION – Il 17 novembre Air France ha organizzato un seminario sulla sua politica a favore dell’occupazione, delle opportunità per i giovani e dei territori. Questa è stata l’occasione per riunire organizzazioni partner e rappresentanti locali e per condividere le numerose azioni intraprese da Air France per rilanciare l’economia regionale, creare posti di lavoro e rafforzare gli impegni sociali della Compagnia. “Attraverso le sue tre attività principali – passenger transport, cargo transport and aircraft maintenance – Air France Group genera oltre 37.000 posti di lavoro diretti nella regione, in particolare attorno agli aeroporti di Roissy-Charles de Gaulle e Orly. Mentre il 50% delle vendite di Air France sono realizzate all’estero, oltre il 90% dei suoi dipendenti ha sede in Francia. Nel 2019, le attività di Air France hanno rappresentato oltre il 3% del PIL della regione, con 1,8 miliardi di euro di acquisti e 1,6 miliardi di euro di entrate fiscali. Durante i colloqui della mattinata, Air France ha presentato il proprio impatto economico sulla regione dell’Île-de-France, roccaforte storica della Compagnia sin dalla sua creazione 90 anni fa. Il reclutamento e la formazione della popolazione locale, di ogni età, provenienza e livello di esperienza, è una priorità per Air France. Per raggiungere questo obiettivo, la compagnia ha avviato numerose iniziative volte a promuovere le opportunità di lavoro offerte, mantenendo inoltre stretti rapporti con una rete di enti e aziende partner. Air France è inoltre impegnata a sostenere l’uguaglianza di genere nel settore dell’aviazione. Promuove la diversità di genere e combatte gli stereotipi – ancora troppo diffusi nelle professioni del settore – attraverso la Carta “Féminisons les métiers de l’aéronautique et du spacial” e l’associazione ‘Elles bougent'”, afferma Air France. “Gli Air France Industrial, Operations and Cabin Crew departments, accompagnati dal team di reclutamento, erano presenti per ricordare a tutti che Air France sta assumendo attivamente per un’ampia gamma di settori: cabin crew, aircraft mechanics, pilots, IT engineers, business analysts, revenue management experts. Tutti i posti vacanti sono disponibili sull’Air France recruitment website. Con un occhio ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, l’azienda punta anche a rafforzare i propri ranghi reclutando un gran numero di personale di terra. Complessivamente, nel 2023, quasi 2.000 persone entreranno a far parte di Air France, tra cui più di 400 piloti, 350 meccanici, 260 manager e tutti con contratti di lavoro a tempo indeterminato. Questa campagna di assunzioni continuerà nel 2024 e oltre”, conclude Air France.

FABIO CANNAVARO SORPRENDE I PASSEGGERI A BORDO DEL VOLO WIZZ AIR – Wizz Air informa: “Grande sorpresa per i passeggeri del volo Wizz Air partito da Milano Malpensa verso una destinazione sconosciuta. Solo una volta in volo, i fortunati vincitori dell’edizione speciale di #LetsGetLostItalia hanno scoperto che sarebbero atterrati a Roma per assistere alla partita di qualificazione a Euro 2024 tra Italia e Macedonia del Nord. A dare l’annuncio è stato niente meno che il campione del mondo e Pallone d’Oro Fabio Cannavaro, capitano dello storico Mondiale 2006 che vide l’Italia trionfare contro la Francia ai rigori. Allo stadio, oltre 100 fortunati vincitori hanno goduto di una vista davvero speciale in campo dalla zona Hall of Fame, con Fabio Cannavaro che ha assistito con loro alla partita che ha visto gli Azzurri vittoriosi. Una serata di festa sportivamente parlando, un’esperienza unica e coinvolgente a detta di molti che hanno avuto la fortuna di partecipare a questa nuova edizione speciale di #LetsGetLostItaly organizzata da Wizz Air. Per vincere la possibilità di essere a bordo e guardare la partita insieme ad una leggenda del calcio come Cannavaro, i passeggeri nostrani hanno dovuto caricare un post su Instagram, descrivendo cosa significa per loro essere italiani”. Tamara Nikiforova, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha detto: “Siamo incredibilmente felici di essere riusciti ancora una volta a sorprendere i nostri passeggeri italiani con qualcosa di così caro ai loro cuori come un volo per la partita della Nazionale, insieme ad un eroe della Nazionale di calcio. Ciò dimostra che a soli tre anni dall’apertura della sua prima base nel Paese Wizz Air è diventata di casa in Italia. È stato un grande piacere aver avuto Fabio Cannavaro a bordo per regalare sorrisi e momenti di felicità alle persone a bordo”. Anche Fabio Cannavaro si è detto entusiasta di questa avventura: “Mi sono divertito moltissimo durante questo volo “#LetsGetLostItaly” così speciale. Per me è stato fantastico accompagnare così tante persone alla partita della Nazionale, la squadra a cui tutti teniamo, e vedere l’effetto sorpresa nei loro occhi. Ringrazio Wizz Air per questa esperienza unica. E ovviamente sono felice soprattutto che l’Italia ci abbia regalato una serata di grande calcio”.

IBERIA LANCIA IL BLACK FRIDAY – Iberia informa: “Con il motto “Fill your life with experiences”, Iberia ha lanciato la sua campagna Black Friday, in cui offre biglietti per praticamente tutte le destinazioni della sua rete con sconti notevoli, per volare fino al 31 maggio. La campagna sarà attiva fino al 27 novembre. In questo modo, i clienti Iberia potranno acquistare voli per viaggiare in Spagna e in Europa a partire da 29€, verso le destinazioni proposte da Iberia negli Stati Uniti a partire da 163€ e per l’America Latina a partire da 275€ (prezzi di sola andata). Il Black Friday di Iberia copre tutte le destinazioni in cui opera la compagnia aerea, quindi è possibile acquistare voli a 29€ a tratta per Porto, a 35€ per destinazioni come Lisbona, Marsiglia e Nizza, a 39€ per Parigi e Milano e a 45€ per Capitali europee come Londra e Roma. Per 163€ a tratta i clienti Iberia possono volare a New York, per 176€ a Chicago e Boston, per 193€ a San Francisco e per 275€ a tratta per Bogotà e San José. Fino alla mezzanotte di oggi potranno accedere a queste offerte del Black Friday esclusivamente i clienti registrati sul sito Iberia (www.iberia.com) e da domani saranno disponibili anche per gli altri clienti. Anche i membri di Iberia Plus, il programma fedeltà della compagnia, potranno approfittare del Black Friday per l’acquisto di voli, riscattando i loro Avios con uno sconto del 50%. Questa promozione consente ai clienti di volare fino al 30 giugno 2024. I voli possono essere prenotati con lo sconto del 50% in Avios da oggi fino al 27 novembre e sono disponibili per tutte le rotte di Iberia Group, ad eccezione dell’Air Bridge. Questa offerta è applicabile ai biglietti per tutte le cabine: Business, Premium Economy ed Economy. Le offerte del Black Friday valgono anche per il pacchetto volo + hotel, con sconti fino a 400€ prenotando sul sito di Iberia. La promozione prevede anche un bagaglio registrato e Avios extra per ogni euro speso nel pacchetto viaggio”.

LUFTHANSA TECHNIK EFFETTUA BASE MAINTENANCE SUGLI AIRBUS A320 DI ROYAL JORDANIAN – Royal Jordanian, compagnia aerea di bandiera della Giordania, e Lufthansa Technik hanno ampliato la loro collaborazione nel campo del Base Maintenance. Recentemente, due Airbus A320 sono stati sottoposti a un C-check presso Lufthansa Technik Budapest. Gli esperti della filiale ungherese di Lufthansa Technik hanno svolto per la prima volta base maintenance activities per questo cliente. Royal Jordanian collabora già da un decennio con Lufthansa Technik nel campo del Total Component Support (TCS). “Lufthansa Technik è da anni per noi un partner affidabile con i suoi component services”, afferma Samer Majali, CEO of Royal Jordanian. “Con i severi controlli effettuati da Lufthansa Technik sugli Airbus A320 della nostra compagnia aerea, siamo fiduciosi che la nostra partnership di fiducia continuerà a diventare ancora più forte”. “Siamo lieti che con Royal Jordanian un altro partner della regione del Medio Oriente faccia affidamento sul nostro servizio e sulla nostra qualità. Royal Jordanian può avere fiducia che i suoi aerei siano nelle migliori mani dei nostri esperti a Budapest, poiché è uno dei nostri centers of competence nella manutenzione della famiglia Airbus A320”, aggiunge Kai Roepke, Senior Vice President Corporate Sales EMEA at Lufthansa Technik.

RAYTHEON: TEST DI SUCCESSO PER IL RADAR LTAMDS – Raytheon, una società RTX, a sostegno dell’esercito degli Stati Uniti, ha completato un live-fire engagement utilizzando l’advanced, 360-degree Lower Tier Air and Missile Defense Sensor, noto come LTAMDS. Questa pietra miliare è l’ultimo evento di una serie di test di sviluppo in corso per il radar, che culmineranno con un operational capability level entro la fine dell’anno. Il test consisteva in un cruise missile surrogate che volava lungo una traiettoria rappresentativa della minaccia. Il bersaglio è stato acquisito e tracciato da LTAMDS, i suoi dati di tracciamento sono stati passati all’Integrated Battle Command System, o IBCS, per il comando di lancio, e LTAMDS ha guidato un PAC-3 missile per intercettarlo. “Quando il contratto LTAMDS è stato assegnato quattro anni fa, questo era ciò che avevamo detto che avremmo consegnato: l’air and missile defense radar più avanzato e capace del mondo”, afferma Tom Laliberty, president of Land and Air Defense Systems at Raytheon. “Vedere LTAMDS prendere vita non è solo gratificante per i numerosi esperti che lo hanno progettato e sviluppato, ma riafferma l’impegno che abbiamo preso per fornire questo eccezionale radar agli air defenders di tutto il mondo. Ora siamo più vicini che mai a farlo”. Tutti e sei i radar previsti dal contratto dell’ottobre 2019 hanno completato la produzione e sono sottoposti a test simultanei in vari government and Raytheon test sites, conducendo attività di integrazione e test in parallelo. A seguito del Contractor Verification Test recentemente completato, gli eventi proseguiranno per tutto il 2023. Nel 2024 proseguiranno test rigorosi, tra cui environmental and mobility qualification e un expanded system of system testing, che porteranno alla piena capacità operativa nell’anno solare. LTAMDS è il next generation air and missile defense radar per l’U.S. Army. 360-degree, Active Electronically Scanned Array radar, powered by Raytheon-manufactured Gallium Nitride, LTAMDS offre prestazioni notevolmente superiori contro una vasta gamma di minacce, da manned and unmanned aircraft a cruise missiles, ballistic missiles and hypersonics.

EMBRAER NOMINA JOSE’ GUSTAVO VICE PRESIDENT OF SALES AND BUSINESS DEVELOPMENT FOR EMBRAER DEFENSE & SECURITY FOR EUROPE AND AFRICA – Embraer Defense & Security ha nominato José Gustavo nuovo Vice President of Sales and Business Development for Europe and Africa. La sua sede sarà a Lisbona, Portogallo, sotto la guida di Frederico Lemos, CCO della business unit. Con più di 20 anni di esperienza José Gustavo porta con sé una vasta esperienza internazionale, da paesi come gli Stati Uniti e la Turchia. Il dirigente ha ricoperto diverse posizioni di leadership in Defense projects, comprese funzioni nella NATO Command Structure e vanta solidi sales records per Embraer, che includono le campagne di vendita dell’A-29 in Africa e del C-390 in Europa. José Gustavo ha partecipato attivamente a progetti di sviluppo della A-29 (A-29N) NATO configuration e di creazione di capacità aggiuntive per il C-390, oltre all’integrazione con le altre unità aziendali di Embraer. “José Gustavo è stato un dirigente chiave nelle campagne di vendita di successo che abbiamo condotto in Africa e in Europa. Ha una conoscenza approfondita della regione e un track record di successo nel corso dei suoi oltre 20 anni di carriera. La sua nomina a Vice President of Sales and Business Development porterà vantaggi non solo per Embraer Defense & Security, ma per l’azienda nel suo insieme”, afferma Frederico Lemos, CCO di Embraer Defense & Security. José Gustavo ha iniziato la sua carriera nell’aeronautica portoghese, come ufficiale. Nel 2013 è entrato in OGMA e subito dopo in Embraer Defense & Security, dove ha assunto responsabilità nelle vendite e nello sviluppo commerciale in diversi paesi in Europa, Africa e Medio Oriente. È un ingegnere aeronautico e si è laureato presso la Portuguese Air Force Academy and Instituto Superior Técnico, con postgraduate degrees in Commercial Management (INDEG), International Relations (UAL), Sales Leadership (INSEAD), Advanced Project Management (Catholic Lisbon School of Business & Economics) and Advanced Negotiation (Nova School of Business and Economics). José Gustavo è sposato e ha due figlie.