Etihad Airways svela il summer schedule 2024

Etihad Airways ha rivelato il suo Summer 24 schedule, sottolineando i suoi ambiziosi piani di crescita.

“I punti salienti dei cambiamenti del network, che sono ora disponibili per la vendita, includono nuovi voli diretti verso Nizza e servizi diretti verso le località turistiche greche di Mykonos e Santorini.

Poiché gli ospiti hanno apprezzato così tanto i nuovi voli di Etihad per Copenhagen, è stata resa una destinazione per tutto l’anno.

L’orario arricchisce ulteriormente la connettività con frequenze aggiuntive attraverso la rete verso destinazioni tra cui Ahmedabad, Atene, Bangkok e Colombo“, afferma Etihad Airways.

“Il nostro entusiasmante summer schedule rafforza il nostro impegno per la crescita, offrendo ai nostri clienti le destinazioni, le frequenze e gli orari per le destinazioni europee e asiatiche che si adattano a loro”, ha affermato Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Airways. “Ci consente inoltre di attirare più visitatori ad Abu Dhabi per promuovere l’espansione del turismo nella nostra meravigliosa casa. Stiamo potenziando la capacità verso località internazionali e introducendo destinazioni, tra cui Nizza sulla Costa Azzurra, consentendo ai nostri ospiti di vivere esperienze di viaggio ancora più fantastiche. Il nostro programma sta inoltre rendendo più semplice lo scalo ad Abu Dhabi, per godersi la nostra casa accogliente”.

“I punti salienti dello schedule migliorato includono:

Atene, Grecia, vede un aumento a 12 voli settimanali da maggio e 14 da luglio.

Copenhagen, Danimarca, lanciata di recente, è diventata una destinazione per tutto l’anno.

Malaga, Spagna, godrà di un servizio trisettimanale per l’estate 2024.

Mykonos, Grecia, sarà servita da due voli settimanali durante l’estate, mentre Santorini, Grecia, riceverà anch’essa due voli settimanali.

Nizza, Francia, sarà servita da due servizi settimanali diretti a partire da giugno 2024.

Bangkok, Thailandia, beneficerà di altri tre voli settimanali da febbraio, fino a 17 a settimana.

Colombo, Sri Lanka, gode di un aumento della frequenza a 10 voli settimanali da gennaio, che salirà a 14 da maggio, e di un programma modificato per una connettività ancora migliore verso le destinazioni europee.

Il nuovo summer schedule si aggiunge alle nuove destinazioni già annunciate per il 2024, tra cui Kozhikode e Thiruvananthapuram nel subcontinente indiano, Boston nel Nord America e Nairobi nell’Africa orientale.

Etihad resta impegnata a far crescere la propria rete e ha riaffermato la sua determinazione ad aggiungere numerose altre nuove destinazioni nel prossimo anno.

Gli orari e le frequenze offrono ai clienti una flessibilità ancora maggiore per sperimentare gli Abu Dhabi stopover hotels e le attrazioni turistiche di Abu Dhabi fino all’orario di check-out, soddisfacendo la visione di Etihad di essere la compagnia aerea con cui tutti vogliono volare”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)