Qatar Airways premia il vincitore del MotoGP Qatar Airways Grand Prix 2023 al Lusail International Circuit

Qatar Airways informa: “Qatar Airways, Title Sponsor of Qatar MotoGP™, si è congratulata con Fabio Di Giannantonio per la sua prima vittoria al MotoGP Qatar Airways Grand Prix 2023 a Doha domenica 19 novembre. La compagnia aerea ha rivolto vive congratulazioni ai second and third place winners, rispettivamente Francesco Bagnaia e Luca Marini, celebrando i loro straordinari risultati sul world-class Lusail International Circuit“.

“Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al Meer, ha consegnato il Winning Riders Trophy a Fabio Di Giannantonio e il Winning Constructor Award a Gresini Racing per le loro eccezionali performance, insieme ai cabin crew members, in una conclusione esaltante del MotoGP Qatar Airways Grand Prix 2023“, prosegue Qatar Airways.

“Il Qatar è recentemente emerso come un importante centro per gli eventi motoristici, ospitando una serie impressionante di international racing competitions and shows. Le sue strutture all’avanguardia, incluso il rinomato Lusail International Circuit, hanno reso il Qatar una magnifica destinazione sia per gli appassionati di sport motoristici che per i professionisti. Il Paese si è impegnato a investire in infrastrutture all’avanguardia e ad aiutare i fan a viaggiare nel Paese attraverso l’ampia rete di oltre 160 destinazioni di Qatar Airways. I pacchetti di viaggio unici ed esclusivi della compagnia aerea e il suo pluripremiato hub, l’Hamad International Airport, hanno posizionato il Qatar come una destinazione privilegiata per la Formula 1®, la MotoGP e vari motorsport events”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)