Emirates nominata “Best Airline in the World” agli ULTRA Awards 2023

Emirates è al centro della scena agli ULTRA Awards 2023, portando a casa due ambiti riconoscimenti. “Nominata “Best Airline in the World” e “Best Airline in the Middle East”, la più grande compagnia aerea internazionale del mondo ha conquistato i voti di migliaia di viaggiatori da tutto il mondo, grazie ai suoi prodotti, ai servizi ineguagliabili e un eccellente rapporto qualità-prezzo.

Thomas Ney, Divisional Senior Vice President Service Delivery at Emirates, ha ritirato i premi durante una cerimonia tenutasi ieri a Dubai presso il Nikki Beach Club. Alla cerimonia hanno partecipato anche altri ospiti illustri e esponenti di spicco del settore dei viaggi”, afferma Emirates.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates, ha commentato: “Siamo lieti di essere nuovamente riconosciuti come uno dei migliori fornitori al mondo di esperienze di viaggio di lusso. Emirates è rinomata per aver sempre alzato l’asticella e l’anno scorso non ha fatto eccezione. Abbiamo lanciato 10 A380 dal nostro programma di retrofit con interni di cabina completamente nuovi e sedili Premium Economy e abbiamo ampliato la nostra rete globale a più di 140 destinazioni. Rimaniamo impegnati a introdurre continuamente soluzioni e prodotti innovativi per migliorare il percorso dei nostri clienti. Grazie ai nostri affezionati clienti per aver sempre scelto di volare meglio con noi, non vediamo l’ora di alzare ulteriormente l’asticella”.

Nick Perry, Chairman of Ultratravel, ha aggiunto: “Poiché i viaggi aerei tra i viaggiatori di lusso sono tornati in vigore dopo la pandemia, la concorrenza nella fascia più alta del mercato è in continuo aumento. La qualità e la quantità di scelta a disposizione dei passeggeri sono ai massimi livelli, quindi il successo di Emirates nell’essere votata come ‘World’s Best Airline in 2023’ è davvero impressionante. Emirates può essere giustamente orgogliosa di mantenere la prima posizione per un altro anno”.

“Emirates continua a investire nel miglioramento dei prodotti e dei servizi per garantire ai clienti la migliore esperienza di viaggio in volo e a terra. La compagnia aerea ha recentemente lanciato una nuova city check-in facility presso il Dubai International Financial Centre; ha ampliato la propria rete globale con il lancio di una nuova rotta per Montreal; lanciato un meal pre-ordering service, affinché i clienti possano selezionare le opzioni di pasto prima del viaggio; ha offerto la connessione Wi-Fi a bordo gratuita per tutti i membri Emirates Skywards.

I riconoscimenti testimoniano l’idea che “il viaggio non riguarda solo la destinazione finale, ma anche il modo in cui ci si arriva”, un concetto portato in vita nella airline’s brand advertising campaign con l’attrice Penelope Cruz”, prosegue Emirates.

“Emirates ha recentemente vinto l’APEX World Class Airline 2024 per aver fornito un servizio clienti eccezionale e per aver mostrato i più alti standard globali di sicurezza e benessere, sostenibilità ed esperienza di servizio per gli ospiti. La compagnia aerea ha anche vinto un premio IFSA 2024 per ‘Best Onboard Amenity’, in riconoscimento dei sustainable Economy Class amenity kit della compagnia aerea.

Emirates opera la più grande flotta al mondo di aerei wide-body Boeing 777 e Airbus A380, offrendo cabine spaziose e caratteristiche di volo iconiche come la Shower Spa e l’Onboard Lounge dell’A380. La compagnia aerea ha recentemente annunciato una performance semestrale record per il 2023-24, trasportando più di 26 milioni di passeggeri attraverso la sua vasta rete.

I clienti a bordo potranno inoltre godere della calorosa ospitalità dell’equipaggio multinazionale della compagnia aerea composto da oltre 160 nazionalità, della cucina gourmet regionale e del pluripremiato sistema di intrattenimento in volo – ice – che offre fino a 6.500 canali con i migliori film, programmi TV, podcast e altri contenuti.

Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)