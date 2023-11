I sustainable aviation fuels sono ora disponibili per tutti gli Eurowings flights

Eurowings informa: “Più scelta per volare a basse emissioni: con “PlanetBlu”, Eurowings introduce nuovi pacchetti di riduzione e compensazione con i quali i passeggeri possono compensare le emissioni di CO2 generate durante un volo. Per la prima volta, in due delle tre nuove package options è possibile selezionare direttamente il Sustainable Aviation Fuel (SAF) durante il processo di prenotazione. Il SAF è prodotto da residui biogenici come gli oli da cucina usati e riduce le emissioni di CO2 fino all’80% rispetto ai combustibili fossili: un’alternativa al fossil aviation fuel, essenziale per la transizione energetica nel settore dell’aviazione. Lufthansa Group è già uno dei cinque maggiori clienti SAF al mondo. Il prezzo del pacchetto dipende dalla lunghezza del percorso”.

“PlanetBlu package options:

PlanetBlu Pro: i Sustainable fuels riducono del 20% le flight-related CO2 emissions, l’80% delle flight-related CO2 emissions vengono compensate contribuendo a progetti di protezione del clima di alta qualità.

PlanetBlu Plus: il 10% delle flight-related CO2 emissions vengono ridotte grazie a Sustainable fuels, il restante 90% viene compensato contribuendo a progetti di protezione del clima di alta qualità.

PlanetBlu: con il supplemento si compensa il 100% delle flight-related CO2 emissions contribuendo a progetti di protezione del clima di alta qualità.

Insieme a Lufthansa Group, Eurowings si impegna per una maggiore sostenibilità nel trasporto aereo. Oltre all’utilizzo di sustainable aviation fuel, ciò include l’introduzione di nuovi aeromobili, come in particolare l’Airbus A320/321neo, attualmente l’aereo a medio raggio più moderno ed efficiente al mondo. Consumano fino al 20% in meno di carburante con emissioni corrispondentemente inferiori. Ad esempio, sulla rotta da Düsseldorf a Maiorca, un A321neo completamente occupato consuma solo 1,9 litri a persona e 100 chilometri. Eurowings introdurrà un totale di 13 nuovi aeromobili di questo tipo entro la metà del 2024. Obiettivo a lungo termine: un neutral CO2 balance entro il 2050″, conclude Eurowings.

(Ufficio Stampa Eurowings – Photo Credits: Eurowings)