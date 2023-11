IATA: occorre mettere in atto politiche che consentano la massimizzazione della produzione di SAF

Marie Owens Thomsen, SVP Sustainability and Chief Economist, IATA, ha osservato durante l’apertura dell’ICAO CAAF/3: “Nel giugno di quest’anno, a seguito della risoluzione A41-21 dell’Assemblea ICAO su un Long Term Aspirational Goal for international aviation CO2 emissions, IATA ha pubblicato cinque roadmap che descrivono potenziali traiettorie, coprendo 130 traguardi, che devono essere raggiunti per il nostro obiettivo di emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. In tutti i nostri scenari e in quell’orizzonte a tempo pieno, il SAF svolge il ruolo più importante nella decarbonizzazione dell’aviazione, insieme ad altre misure indispensabili. Secondo le nostre roadmap, l’80% della aviation’s fuel carbon intensity reduction entro il 2050 dovrà essere realizzata attraverso il SAF. Tuttavia, praticamente nessun SAF è oggi disponibile per il nostro settore. Solo lo 0,1% della domanda di carburante delle compagnie aeree è stata soddisfatta dai SAF nel 2022 e stimiamo che questa percentuale salirà allo 0,2% nel 2023. Molti dei nostri membri si sono impegnati a diffondere in modo significativo i SAF e questa domanda supera di gran lunga la produzione attuale e probabilmente futura, a meno che i governi non riescano a liberare il potenziale di questo mercato.

Il raggiungimento dell’obiettivo di decarbonizzazione dell’aviazione richiede un aumento senza precedenti di SAF, LCAF e altri carburanti più puliti per l’aviazione – senza precedenti sia in termini di velocità con cui tale produzione deve svilupparsi, sia in termini di quantità che dovranno essere prodotte da adesso al 2050, e oltre.

Il messaggio è chiarissimo: avremo bisogno di SAF ovunque nel mondo e, a tal fine, è necessario mettere in atto oggi le giuste politiche”.

“Le discussioni sulle politiche per incrementare la produzione di SAF sono molto mature nel mondo sviluppato, dove le prime iniziative sono iniziate oltre 15 anni fa. Non sorprende che la maggior parte della capacità produttiva prevista entro il 2030 sarà localizzata proprio nei paesi sviluppati.

Ci sono molte opportunità per il Sud del mondo di trarre vantaggio dalle ambizioni energetiche dell’aviazione, poiché nessun paese o regione sarà in grado da solo di fornire gli oltre 500 milioni di tonnellate di SAF che saranno necessari nel 2050. In questo spirito IATA accoglie calorosamente l’iniziativa Finvest Hub e sostiene fortemente che l’ICAO svolga un ruolo di matchmaking a questo riguardo.

Le nostre compagnie aeree associate accoglierebbero con favore una Dichiarazione che si concentri sulla necessità degli Stati membri di mettere in atto oggi politiche che consentano la massimizzazione della produzione di SAF a livello globale, in un massimo di località geografiche, sfruttando al massimo la disponibilità locale di materie prime.

Il mondo ha bisogno di un’azione urgente, positiva e non punitiva, da parte dei governi, che si impegnino ad adottare politiche che generino la massima produzione di SAF, ovunque. Come abbiamo affermato numerose volte prima di questa conferenza, le compagnie aeree sono pronte a braccia aperte per cogliere la conseguente produzione di SAF, perché siamo uniti nel nostro settore, nella nostra catena del valore e con gli Stati membri ICAO nel nostro obiettivo comune di fornire un’aviazione sostenibile entro il 2050″, prosegue Marie Owens Thomsen.

“Un fattore positivo essenziale è l’adozione di un SAF accounting mechanism globale e solido basato su trusted chain of custody models. Un tale sistema è necessario per monitorare i progressi verso Net Zero, affinché le compagnie aeree e i loro clienti possano rivendicare le riduzioni delle emissioni associate ai loro acquisti di SAF rispetto ai loro obblighi di decarbonizzazione e per garantire che non si verifichino doppi conteggi. Un simile sistema è necessario, ma di per sé non sufficiente, anche per contrastare il rischio che persista anche in futuro un’eccessiva concentrazione della produzione sul mercato. Da solo non è sufficiente in questo senso, perché è altrettanto necessario distorcere la proposta di investimento fondamentale a favore dei combustibili rinnovabili.

Desideriamo inoltre sottolineare che IATA sostiene i criteri di sostenibilità per il SAF specificati nel CORSIA e sostiene la loro adozione come criterio globale per la SAF certification. Le compagnie aeree membri IATA sono pronte a rispettare i propri obblighi nell’ambito di CORSIA, e questo importante strumento di decarbonizzazione verrebbe notevolmente migliorato armonizzando i criteri di sostenibilità per il SAF.

Siamo disponibili per discutere le nostre opinioni in dettaglio per tutta questa settimana”, conclude Marie Owens Thomsen, SVP Sustainability and Chief Economist, IATA.

(Ufficio Stampa IATA)