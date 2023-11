ACI World: il Global Traveller Survey report rivela un’intenzione positiva di viaggiare nonostante l’impatto dell’economia globale

ACI World oggi presso Airports Innovate pubblica la nuova edizione dell’Airport Service Quality (ASQ) Global Traveller Survey report, che rivela un’intenzione positiva di viaggiare nonostante l’impatto dell’economia globale.

“Per il quarto anno, l’esperienza di ACI World Airport Service Quality (ASQ) nelle ricerche di mercato è stata sfruttata per l’ASQ 2023 Global Traveller Survey (GTS) report, per coinvolgere le opinioni di oltre 4.000 viaggiatori provenienti da 30 paesi che hanno viaggiato in aereo almeno una volta negli ultimi 12 mesi.

Il GTS report fornisce informazioni chiave sull’evoluzione dei comportamenti e delle aspettative dei viaggiatori e contribuisce al progresso dell’eccellenza dell’esperienza aeroportuale esplorando le tendenze di viaggio attuali ed emergenti, nonché monitorando il potenziale impatto di eventi esterni sul settore dei viaggi aerei.

A livello globale, il 54% degli intervistati che viaggiano per svago e per motivi personali ha riferito che gli eventi economici e geopolitici hanno influenzato i loro programmi di viaggio nell’ultimo anno.

Mentre i viaggiatori riferiscono un elevato impatto percepito della situazione economica sulle loro abitudini di viaggio, si trovano poche prove sull’impatto dell’economia sui loro comportamenti di viaggio effettivi negli ultimi 12 mesi o sui comportamenti previsti per i prossimi 12 mesi.

In effetti, i viaggiatori non sono mai stati così desiderosi di viaggiare. Il 56% degli intervistati prevede di viaggiare entro i prossimi tre mesi, rispetto al 51% dello stesso periodo dell’anno scorso”, afferma ACI World.

Luis Felipe de Oliveira, Director General at ACI World, ha dichiarato: “L’ASQ 2023 Global Traveller Survey report di quest’anno sposta l’attenzione dagli impatti immediati della pandemia COVID-19 al fine di acquisire una comprensione più ampia delle tendenze di viaggio che influenzano i comportamenti dei viaggiatori attuali e futuri e le aspettative. I risultati mostrano che, sebbene i viaggiatori riferiscano di un elevato impatto percepito della situazione economica sulle loro abitudini di viaggio, non sono mai stati così desiderosi di viaggiare. Mentre l’economia globale continua ad affrontare l’incertezza, il settore dei viaggi aerei si sta muovendo nella giusta direzione, con i passeggeri saldamente al centro delle strategie degli aeroporti”.

“Principali tendenze di consumo che influenzano i comportamenti e le preferenze dei viaggiatori:

Automazione: il 58% dei viaggiatori preferisce approcci tecnologici e automatizzati per migliorare la propria esperienza di viaggio. Tuttavia, esiste ancora una preferenza per le interazioni umane in passaggi cruciali come il controllo della sicurezza e i processi di immigrazione.

Personalizzazione dell’esperienza di viaggio: il 74% dei viaggiatori utilizzerebbe un’app che fornisca informazioni personalizzate per rendere il viaggio più fluido.

Coinvolgimento emotivo: i passeggeri si aspettano che l’esperienza aeroportuale venga elevata al di sopra dello standard storico del viaggio aeroportuale, in particolare perché cercano un coinvolgimento emotivo più forte con l’aeroporto.

Lavoro remoto e ibrido: l’aumento del lavoro remoto ha portato a una fusione tra viaggi d’affari e di piacere, con il 59% degli intervistati che combina più di un motivo di viaggio nello stesso viaggio.

Sostenibilità: il 72% dei viaggiatori si aspetta di vedere un ambiente verde negli aeroporti e il 43% degli intervistati ha sentito parlare di Sustainable Aviation Fuels (SAF).

Il completamento del GTS report è stato possibile grazie al supporto di IDEMIA in qualità di Platinum Advisory Partner; KONE, Plaza Premium Group e NACO come sponsor premium; Boingo come Sponsor Standard”, conclude ACI World.

(Ufficio Stampa ACI World)