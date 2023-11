Wizz Air raggiunge un altro traguardo nella riduzione dell’intensità di carbonio

Wizz Air informa: “Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita in Europa e vincitrice del CAPA Global Environmental Sustainability Award , annuncia oggi di aver raggiunto i 51,2 grammi per passeggero/km in tema di intensità delle emissioni di CO2 nella prima metà dell’anno fiscale 2024 (H1F24): l’8% in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2023.

La strategia di sostenibilità di Wizz Air si basa su quattro pilastri: ambiente, persone, governance ed economia. La compagnia aerea lavora costantemente sul proprio impatto ambientale e sulla riduzione dell’intensità di carbonio, sullo sviluppo dei dipendenti, sul contributo socio-economico alle regioni in cui opera e sul rafforzamento della propria governance aziendale”.

“Traguardi di sostenibilità di Wizz Air nell’H1F24

– L’età media della flotta è scesa a 4,2 anni, rimanendo la più giovane di qualsiasi compagnia aerea europea con oltre 100 aeromobili.

– La quota di nuovi aeromobili con tecnologia ‘neo’ all’interno della flotta Wizz Air è aumentata al 57%.

– Firmato un accordo con il produttore spagnolo di carburante per l’aviazione sostenibile (SAF) Cepsa per la fornitura futura.

– Ha effettuato il suo primo investimento azionario di 5 milioni di sterline in una società britannica di biocarburanti, Firefly, e ha partecipato a un investimento di 50 milioni di dollari in CleanJoule, una start-up di biocarburanti con sede negli Stati Uniti.

– È diventata la prima compagnia aerea in Ungheria a testare commercialmente la catena di fornitura SAF in collaborazione con Neste, MOL e l’aeroporto di Budapest.

– Avviato turnaround completamente elettrico insieme ad Aviation Services all’aeroporto di Roma Fiumicino, consentendo di ridurre le emissioni di CO2 derivanti dal processo di assistenza a terra fino all’85% per aeromobile rispetto all’utilizzo di apparecchiature alimentate a diesel.

– Ha ricevuto il riconoscimento come ‘compagnia aerea low cost più sostenibile’ ai World Finance Awards 2023.

Lanciato il programma WIZZ Sustainability Ambassador, unico nel suo genere, per l’equipaggio di cabina e i dipendenti d’ufficio. Sono stati selezionati oltre 20 ambasciatori della sostenibilità, in rappresentanza di 13 paesi in cui Wizz Air è presente.

– La base di dipendenti è cresciuta fino a superare le 8.000 unità, con oltre 1.400 nuove assunzioni e più di 100 nazionalità nell’intera forza lavoro.

– Raggiunto un rapporto di genere tra donne e uomini del 50%-50% in tutta l’organizzazione e un rapporto di genere tra donne e uomini del 5%-95% in cockpit”, prosegue Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)