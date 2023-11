Gulfstream completa il primo Transatlantic Flight al mondo con 100% Sustainable Aviation Fuel

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi il completamento con successo del primo transatlantic flight al mondo utilizzando 100% sustainable aviation fuel (SAF). Compiuto il 19 novembre, il volo ha avuto luogo su un aereo Gulfstream G600, che è partito dalla sua sede a Savannah ed è atterrato 6 ore e 56 minuti dopo a Farnborough Airport in Inghilterra.

Alimentata da Pratt & Whitney PW815GA engines, entrambi utilizzando 100% SAF, questa missione mostra il potenziale per l’uso futuro da parte dell’aviazione di carburanti rinnovabili, che presentano un basso contenuto di carbonio, zolfo e aromatici. I dati raccolti da questo endurance flight aiuteranno Gulfstream e i suoi principali fornitori a valutare la compatibilità degli aerei con i futuri carburanti rinnovabili a basso contenuto aromatico, in particolare a temperature fredde per durate di volo prolungate.

“Gulfstream sta innovando per un futuro sostenibile”, ha affermato Mark Burns, president, Gulfstream. “Una delle chiavi per raggiungere i business aviation long-term decarbonization goals è l’ampio utilizzo di SAF al posto del fossil-based jet fuel. Il completamento di questo world-class flight contribuisce a far avanzare la sustainability mission globale della business aviation e a creare impatti ambientali positivi per le generazioni future”.

Il SAF utilizzato sul volo è stato prodotto da World Energy e consegnato da World Fuel Services. Era composto al 100% da Hydroprocessed Esters and Fatty Acids (neat HEFA), che ha emissioni di CO2 nel ciclo di vita inferiori di almeno il 70% rispetto al fossil-based jet fuel, contribuendo a ridurre l’impatto dell’aviazione sul clima. Inoltre, questo carburante senza sostanze aromatiche aggiunte ha un impatto ridotto sulla qualità dell’aria locale e un contenuto di zolfo molto basso, che può ridurre gli impatti ambientali diversi dalla CO2.

“Gulfstream continua ad aprire nuove strade nel sustainable aviation space e li applaudiamo per aver completato questa missione, mentre lavoriamo per convalidare la compatibilità dei nostri motori con unblended SAF”, afferma Anthony Rossi, vice president, Sales & Marketing, Pratt & Whitney Canada.

Altri partner chiave che sostengono questo traguardo includono Honeywell, Safran e Eaton.

“Vorremmo ringraziare tutti i nostri partner per il loro aiuto nel realizzare questo volo fondamentale e per la loro continua partnership con la extended SAF community per sostenere il percorso dell’industria aeronautica verso l’utilizzo di 100% SAF”, ha proseguito Burns.

Gulfstream è stato il primo business jet original equipment manufacturer a volare con 100% SAF. Questo volo fa avanzare il lavoro continuo dell’azienda per guidare gli sforzi di sostenibilità del settore.

