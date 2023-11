Emirates è la prima compagnia aerea al mondo ad operare un A380 demonstration flight con 100% Sustainable Aviation Fuel

Emirates è diventata la prima compagnia aerea al mondo a operare un A380 demonstration flight utilizzando 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF). Il volo di oggi, comandato dal Capitano Khalid Binsultan e dal Capitano Philippe Lombet, è decollato da Dubai International Airport (DXB) con uno dei quattro motori alimentati con 100% SAF, contribuendo a dimostrare il suo potenziale come drop-in replacement che corrisponde ai jet fuel technical and chemical requirements, pur essendo un’alternativa più sostenibile. Il SAF può ridurre le emissioni di carbonio fino all’85% durante il ciclo di vita rispetto al conventional jet fuel.

Voli dimostrativi come quello condotto oggi aprono la strada alla futura standardizzazione, qualificazione e adozione di 100% SAF flying, mentre i governi adottano strategie più ampie per supportare la produzione e l’espansione del SAF. L’A380 demonstration flight sottolinea le performance e la compatibilità del SAF, rendendolo una fonte di carburante sicura e affidabile, e contribuisce al crescente corpo di ricerche condotto dall’industria per valutare gli effetti benefici del 100% SAF sulle aircraft performance. Il SAF è attualmente limitato a un 50% blend limit nei motori per commercial flights.

L’Emirates A380 demonstration flight arriva mentre l’industria aeronautica, le organizzazioni internazionali, gli organismi di regolamentazione e i funzionari di alto livello che guidano le decisioni relative alle politiche convergono a Dubai per la Third International Civil Aviation Organization (ICAO) Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3). Collaboratori dedicati di Airbus, Engine Alliance, Pratt & Whitney, Neste, Virent ed ENOC hanno lavorato ai test, alle valutazioni tecniche e all’analisi dei dati per il volo di oggi.

Il 100% drop-in SAF utilizzato sul volo di oggi include aromatici rinnovabili e imita da vicino le caratteristiche del conventional jet fuel. Questa è la prima volta che il drop-in SAF viene utilizzato su un A380, con l’aspettativa di piena compatibilità con i sistemi esistenti dell’aereo. Il volo trasportava quattro tonnellate di SAF, composto da HEFA-SPK fornito da Neste (hydro processed esters and fatty acids synthetic paraffinic kerosene) e HDO-SAK di Virent (hydro deoxygenated synthetic aromatic kerosene). ENOC ha contribuito a acquisire il SAF composto da HEFA-SPK e lo ha miscelato con Sustainable Aviation Kerosene (SAK) presso la sua facility presso Dubai International Airport prima della dimostrazione, e ha anche effettuato into-plane services.

Il 100% SAF è stato utilizzato in un motore Engine Alliance GP7200, mentre il conventional jet fuel è stato utilizzato negli altri tre motori. Anche la PW980 auxiliary power unit (APU) di Pratt & Whitney Canada ha operato con 100% SAF.

La settimana scorsa sono stati effettuati test approfonditi con un A380 Engine Alliance GP7200 engine utilizzando 100% SAF, con l’obiettivo di convalidare la capacità del motore di operare con lo specially blended 100% drop-in SAF senza comprometterne le performance o richiedere alcuna modifica. I ground engine testing si sono svolti presso il moderno Emirates Engineering Center di Dubai.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer, Emirates Airline, ha dichiarato: “Emirates è la prima passenger airline al mondo a operare un A380 con 100% drop-in SAF che alimenta uno dei quattro Engine Alliance GP7200 engines. Questo è un altro momento di orgoglio per Emirates e i nostri partner, poiché passiamo dalle parole ai fatti, con la ricerca e la sperimentazione di concentrazioni più elevate di SAF, per portare infine all’adozione da parte del settore di voli con 100% SAF. Ciò segna un altro passo significativo nella validazione dell’uso del SAF in uno dei motori dell’A380, un wide-body aircraft con quattro motori. La crescente domanda globale di lower-emission jet fuel alternatives è presente e il lavoro di produttori e fornitori per commercializzare il SAF e renderlo disponibile sarà fondamentale nei prossimi anni, per aiutare Emirates e l’industria in generale a portare avanti il nostro percorso verso la riduzione delle emissioni di carbonio”.

Julie Kitcher, Airbus Executive Vice President Communications and Corporate Affairs, ha commentato: “Vedere Emirates volare con un A380, l’airliner più grande del mondo, spinto da un motore alimentato con 100% Sustainable Aviation Fuel è un momento simbolico. Questi carburanti rappresentano oggi il modo più efficace per affrontare le emissioni di CO2 nel settore dell’aviazione e sono sempre più supportati dalle principali compagnie aeree mondiali. Il SAF è vitale per raggiungere l’obiettivo del settore di net-zero emissions il 2050, ma necessita del sostegno dell’intero settore. In Airbus, stiamo lavorando per rendere tutti i nostri aeromobili compatibili con 100% SAF entro il 2030. Stiamo anche lavorando con partner per far crescere il global SAF market nei prossimi anni. Lo scopo di Airbus come azienda è quello di essere pioniere nel settore aerospaziale sostenibile per un mondo sicuro e unito. Attraverso la nostra partnership con Emirates, uniamo l’ambizione all’azione”.

“Engine Alliance ed Emirates hanno un forte rapporto che risale a 15 anni fa, dall’entrata in servizio dell’A380. Siamo orgogliosi di equipaggiare l’ultimo SAF demonstration flight di Emirates e condividiamo l’impegno per un’aviazione più sostenibile guardando al futuro”, ha affermato Amy Johnston, president of Engine Alliance, 50-50 joint company tra GE Aerospace e Pratt & Whitney.

“L’innovazione e la collaborazione sono le chiavi per raggiungere net zero carbon emissions entro il 2050, come dimostra questo 100% SAF demonstration flight. GE Aerospace si congratula con Emirates per questo importante risultato e siamo orgogliosi di sostenere gli sforzi del settore verso un futuro più sostenibile”, ha affermato Aziz Koleilat, Vice President of Global Sales and Marketing for the Middle East, Eastern Europe, and Turkey at GE Aerospace. “Tutti i motori di GE Aerospace e Engine Alliance possono operare oggi con approved SAF blends e, attraverso ricerche e test approfonditi, GE Aerospace sta contribuendo a guidare l’approvazione e l’adozione di 100% SAF nel settore aeronautico”.

“Aumentare l’uso del SAF è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di net-zero carbon emissions per l’aviazione e ci impegniamo a garantire che tutti i motori e le APU di Pratt & Whitney siano compatibili con le specifiche SAF attuali e future, fino al 100%” ha affermato Graham Webb, Pratt & Whitney Chief Sustainability Officer. “Questa dimostrazione in volo su un A380 di Emirates continua a dare slancio verso la definizione di standard futuri per 100% SAF, che contribuiranno a massimizzare la potenziale riduzione delle emissioni del ciclo di vita per tutti gli aerei commerciali che voleranno nei prossimi decenni”.

“Il Sustainable Aviation Fuel svolge un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni dei viaggi aerei, ma per sfruttare appieno il suo potenziale di decarbonizzazione dobbiamo consentire l’uso del SAF al 100%. I voli di test come questo Emirates A380-flight utilizzando il SAF di Neste sono un passo importante verso la 100% SAF certification e applaudiamo Emirates per i suoi sforzi volti ad aprire la strada. Neste sta lavorando a stretto contatto con i partner per accelerare la disponibilità e l’uso di SAF e non vediamo l’ora di aumentare la fornitura di SAF anche a Dubai”, ha affermato Jonathan Wood, Vice President Commercial Management and Business Development from the Renewable Aviation business at Neste.

“Virent si congratula con Emirates Airline per un altro volo dimostrativo di successo utilizzando 100% sustainable aviation fuel con il cleaner-burning BioForm® SAK di Virent”, afferma Dave Kettner, Virent President and General Counsel, “Con la Virent plant-based fuels technology, questo test flight ha dimostrato che il 100% renewable fuel può soddisfare le specifiche attuali e operare perfettamente nei commercial airline engines di oggi. È fondamentale che un consorzio di aziende, come questo gruppo, si unisca per diffondere un uso più diffuso del sustainable aviation fuel. Virent continuerà a collaborare con aziende orientate al futuro e attraverso questa collaborazione possiamo continuare a ridurre le emissioni e alimentare una fuel-efficient airline industry”.

His Excellency Saif Humaid al Falasi, Group CEO, ENOC, ha dichiarato: “In ENOC riconosciamo l’importanza di lavorare in collaborazione con partner strategici ed esperti del settore per realizzare un futuro più sostenibile per tutti. Siamo lieti di aver contribuito ad alimentare il primo 100% sustainable aviation fuel demonstration flight di Emirates su un Airbus A380, che ci avvicina alla decarbonizzazione del settore aeronautico degli Emirati Arabi Uniti e alla sua trasformazione in un hub regionale per low carbon aviation fuels. Rimaniamo impegnati a sostenere gli sforzi degli Emirati Arabi Uniti nel settore dell’aviazione per garantire una crescita sostenibile e continua”.

All’inizio di quest’anno, Emirates ha completato con successo il primo 100% SAF-powered demonstration flight nella regione con un GE90-powered Boeing 777-300ER.

Il mese scorso sono decollati da Dubai International Airport (DXB) i primi voli Emirates operanti con SAF fornito da Shell Aviation. Shell ha fornito 315.000 galloni di blended SAF da utilizzare presso l’hub della compagnia aerea a Dubai.

La compagnia aerea ha recentemente ampliato la propria partnership con Neste per la fornitura di oltre 3 milioni di galloni di blended SAF nel 2024 e 2025 per i voli in partenza dagli aeroporti di Amsterdam Schiphol e Singapore Changi.

Emirates attualmente utilizza SAF in Norvegia e Francia e la compagnia aerea continua a cercare opportunità per utilizzare SAF in vari aeroporti, non appena l’offerta diventerà disponibile.

Emirates partecipa a una serie di gruppi di lavoro dell’industria e del governo degli Emirati Arabi Uniti, insieme a continui impegni con le parti interessate per aiutare a scalare la produzione e la fornitura di SAF. L’anno scorso, insieme alla UAE GCAA, la compagnia aerea ha contribuito allo sviluppo della UAE power-to-liquid (PtL) fuels roadmap, guidata dall’UAE Ministry of Energy and Infrastructure e dal World Economic Forum, ed è stata un partecipante attivo nella UAE National Sustainable Aviation Fuel Roadmap lanciata nel gennaio 2023 dal Ministry of Energy and Infrastructure e dalla GCAA.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)