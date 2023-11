News Brevi – 22.11.2023

PAPA FRANCESCO VOLA A DUBAI CON ITA AIRWAYS – ITA Airways informa: “In occasione della Conferenza degli Stati parte alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP-28), il Santo Padre partirà il 1° dicembre alle ore 11:30 da Roma Fiumicino verso l’aeroporto Internazionale di Dubai World Central viaggiando con ITA Airways. ITA Airways ha scelto l’Airbus A330-900 con nuova livrea azzurra per accompagnare il Santo Padre nel suo viaggio. Si tratta di un aeromobile tecnologico ed efficiente, che garantisce consumi di carburante ed emissioni di CO2 per passeggero inferiori del 25% rispetto agli aeromobili di precedente generazione. Come di consueto, il volo partirà dal Terminal 5 dell’aeroporto Leonardo da Vinci, con atterraggio previsto per le 20:25 ora locale. Ad accogliere sottobordo il Santo Padre presso l’aeroporto di Fiumicino saranno presenti il Presidente di ITA Airways, Antonino Turicchi, il Direttore Generale di ITA Airways, Andrea Benassi, e il Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO Volare, Emiliana Limosani. Il supervisore delle attività di bordo sarà il comandante Corrado Di Maria con 18.000 ore di volo di esperienza; l’equipaggio complessivo sarà di 14 persone, 4 piloti e 10 assistenti di volo, a cui si unisce il team ITA Airways dedicato ai voli speciali. Come di consueto, oltre alla delegazione pontificia, viaggeranno con Papa Francesco i rappresentanti della stampa italiana e internazionale. Per ITA Airways è un onore e motivo di grande orgoglio accompagnare il Santo Padre per il suo Viaggio Apostolico all’insegna della sostenibilità. Per questo viaggio ITA Airways ha predisposto un piano che contempla l’efficientamento delle procedure operative, l’utilizzo di SAF (Sustainable Aviation Fuel) per un quantitativo pari al 0,5% del rifornimento necessario ai voli e la compensazione integrale delle emissioni non eliminabili attraverso la partecipazione ad un progetto di riduzione di CO2 certificato Gold Standard”.

WIZZ AIR ESTENDE IL PERIODO DI REGISTRAZIONE DEL MULTIPASS FINO AL 1° MARZO 2024 – Wizz Air informa: “Wizz Air annuncia di aver prolungato il periodo di registrazione del MultiPass fino al 1° marzo 2024. Il servizio, promosso il 1° giugno e ora disponibile anche per l’intera stagione invernale, è il primo piano di abbonamento aereo in Europa che offre ai passeggeri l’opportunità di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio nel loro piano per l’intero periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia. Il MultiPass di Wizz Air consente agli abbonati di viaggiare una volta al mese sui voli Wizz Air idonei pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione dell’ultimo minuto. I viaggiatori italiani, acquistando un abbonamento, potranno costruire il piano più adatto alle loro esigenze selezionando tra opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno e, infine, scegliendo se aggiungere il servizio Wizz Priority e/o la franchigia bagaglio. Come per un normale biglietto Wizz Air, è possibile acquistare servizi aggiuntivi e aggiungerli alla prenotazione prima del volo tramite la pagina “Check-in e prenotazioni”. L’abbonamento è pensato specialmente per chi ha bisogno di viaggiare frequentemente in tutto il Paese. Le tariffe, che partono da soli 37 euro al mese per un volo mensile di sola andata, possono aiutare i passeggeri ad assicurarsi prezzi convenienti sulle rotte nazionali anche in vista dell’alta stagione. Gli utenti MultiPass in Italia, di cui il 70% sono donne, tendono a viaggiare più frequentemente all’interno del territorio nazionale verso le città di Milano, Catania e Napoli. Wizz Air ha recentemente rilevato che più del 50% degli italiani che si spostano all’interno del nostro Paese ha meno di 35 anni. Sono infatti i Millennial e la Gen Z a viaggiare più di tutti sulle rotte nazionali: la maggior parte di loro, oltre il 60%, lo fa per incontrare gli amici o ricongiungersi con i propri familiari”.

CAAF/3, TERZO GIORNO DI LAVORI, INTERVENTO DEL DG ENAC – Intervento del DG Enac Alessio Quaranta nella terza giornata CAAF/3 dedicata a “Assistance and capacity building for cleaner energy”. Il Direttore Generale ha evidenziato il ruolo della sinergia Istituzioni – industria: “Lavorare con l’obiettivo comune di giungere al più presto a una completa transizione verso un’energia pulita in tutti gli Stati ICAO e alla decarbonizzazione entro il 2050. L’Italia promuove il dialogo sull’attuazione di una LTAG come obiettivo collettivo, pur riconoscendo che esistono differenze tra gli Stati, in termini di crescita del trasporto aereo, maturità dell’economia del trasporto aereo e di politiche nazionali”. Il DG, inoltre, si è complimentato con l’ICAO per gli sforzi compiuti per sviluppare un programma di assistenza e sviluppo delle capacità, per promuovere un sistema normativo solido. Il Direttore Quaranta ha sottolineato anche l’importanza che l’ICAO attribuisce all’aggiornamento del Piano d’azione nazionale in tutte le azioni volte alla riduzione delle emissioni di CO2 nell’aviazione internazionale. In tale occasione è stata annunciata l’intenzione dell’Italia di aggiornare la sua ultima versione 2022 con particolare attenzione alla Roadmap nazionale per l’implementazione del sistema di trasporto aereo.

SAS RICEVE L’APPROVAZIONE PER L’INGRESSO DI SAS NELL’INVESTMENT AGREEMENT – SAS annuncia che l’U.S. Bankruptcy Court for the Southern District of New York ha approvato l’ingresso di SAS nell’investment agreement con il consorzio vincitore del SAS exit financing solicitation process. Il consorzio vincitore è composto da Castlelake, L.P., per conto di alcuni fondi o società affiliate, Air France-KLM S.A. e Lind Invest ApS, insieme allo Stato danese. Il 4 novembre 2023 SAS ha annunciato di aver stipulato un investment agreement con gli investitori, soggetto all’approvazione della Corte. La struttura della transazione concordata prevede un investimento totale nella SAS riorganizzata corrispondente a 1.200 milioni di dollari (13,2 miliardi di corone svedesi), che comprende 475 milioni di dollari (5,225 miliardi di corone svedesi) in nuove azioni non quotate e 725 milioni di dollari (7,975 miliardi di corone svedesi) in secured convertible debt. Oggi SAS ha ricevuto l’approvazione per stipulare l’investment agreement. SAS ha inoltre ricevuto l’approvazione definitiva per il suo nuovo debtor-in-possession (“DIP”) financing credit agreement con Castlelake per 500 milioni di dollari (5,5 miliardi di corone svedesi). Il finanziamento relativo al nuovo DIP financing credit agreement viene utilizzato, tra le altre cose, per rifinanziare il SAS original DIP term loan con una significativa estensione del DIP loan financing period, sufficiente a superare l’uscita definitiva dal chapter 11. Il 9 novembre 2023 la Corte ha autorizzato SAS a prelevare 450 milioni di dollari (4,95 miliardi di corone svedesi) e, oggi, la Corte ha autorizzato SAS a prelevare i restanti 50 milioni di dollari (550 milioni di corone svedesi) nell’ambito della nuova DIP facility. Anko van der Werff, President & Chief Executive Officer of SAS, commenta: “L’investment agreement approvato oggi è una pietra miliare nel nostro piano SAS FORWARD e dimostra che i nostri nuovi investitori credono in SAS e nel nostro potenziale di rimanere in prima linea nel settore aereo per gli anni a venire”.

WESTERN MICHIGAN UNIVERSITY SELEZIONA CIRRUS AIRCRAFT PER LA TRAINING FLEET – Cirrus Aircraft ha annunciato che Western Michigan University ha acquistato trentadue TRAC SR Series aircraft, mentre si prepara ad espandere il suo College of Aviation. “Siamo onorati di supportare una delle più grandi collegiate aviation schools degli Stati Uniti con una nuova flotta di velivoli TRAC SR Series”, ha affermato David Moser, Vice President of Fleet and Special Mission Sales for Cirrus Aircraft. “La TRAC SR Series è dotata di una suite tecnologica e di sicurezza avanzata che continua a ottimizzare il modo in cui gli studenti imparano a volare. Non vediamo l’ora di supportare i nostri partner fornendo una piattaforma per addestrare piloti di livello mondiale, mentre diventeranno la prossima generazione di aviatori”. “Mentre espandiamo il nostro College of Aviation, il TRAC SR diventa una risorsa inestimabile per i nostri studenti per ottenere le competenze trasferibili necessarie come pilota”, ha affermato il Dr. Raymond Thompson, Western Michigan University. “Il TRAC aircraft offre una piattaforma di formazione tecnologicamente avanzata che, in definitiva, fornisce loro un vantaggio competitivo”. Progettata come ultimate ab-initio flight training platform, la TRAC SR Series tecnologicamente avanzata vanta un elenco di caratteristiche e capacità che completano le caratteristiche di volo stabili del velivolo SR20. L’integrated Garmin® flight deck comprende due large flight displays, un Flight Management System (FMS) keypad controller, un Electronic Stability and Protection system, nonché integrated engine indication and crew alerting/warning systems: tutte funzionalità presenti sugli advanced airliners di oggi. L’interno è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche di un high-utilization training environment, sostituendo i materiali di lusso presenti nella SR Series con un rivestimento del pavimento durevole per tutte le stagioni e sedili resistenti all’usura facili da pulire. La spaziosa cabina offre uno spazio di lavoro ottimale per apprendere, con più spazio rispetto ai tipici training aircraft, sedili posteriori per studenti o osservatori aggiuntivi e aria condizionata opzionale per il comfort in tutte le stagioni. La TRAC Series comprende TRAC20, TRAC22 e TRAC22T. Inoltre, la TRAC Series è dotata di una all-composite airframe structure con il caratteristico Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®), che rende la TRAC Series uno dei training airplanes più sicuri e versatili oggi disponibili. La TRAC Series è ulteriormente arricchita da un’ampia gamma di contenuti di addestramento al volo interattivi e personalizzati attraverso Cirrus Approach™, inclusi corsi online, video e il pluripremiato iFOM (interactive Flight Operations Manual) per un apprendimento conveniente in qualsiasi parte del mondo.

IBERIA RAFFORZA LA CAPACITA’ SU ALCUNE ROTTE PER IL PONTE DI DICEMBRE E IL PERIODO NATALIZIO – Iberia ha rafforzato la capacità per il ponte di dicembre e Natale, due dei periodi con il maggior numero di viaggi programmati, aggiungendo altre 23 frequenze e quasi 10.000 posti aggiuntivi sulle sue rotte a medio e lungo raggio. Questo aumento è offerto nelle destinazioni europee con la domanda più alta e anche in diverse destinazioni dell’America Latina. Soltanto durante le settimane di Natale, Iberia metterà a disposizione dei suoi clienti più di 5.000 voli verso le destinazioni in cui opera, offrendo 1.100.000 posti. Durante il lungo ponte di dicembre, Iberia ha programmato un aumento significativo dei posti per rispondere alla forte domanda del mercato in quei giorni. Per questo motivo la compagnia aerea sta potenziando le rotte più richieste dai viaggiatori con 15 frequenze. Nello specifico, si aggiungono 2 frequenze aggiuntive sulle rotte Madrid-Francoforte (una il 2 dicembre e un’altra l’11 dicembre), Madrid-Praga (6 e 10 dicembre) e Madrid-Budapest (6 e 9 dicembre). Anche la rotta Madrid-Vienna viene aumentata di una frequenza (9 dicembre). Per quanto riguarda l’America Latina, si aggiungono 4 frequenze supplementari sulla rotta Madrid-Guayaquil (1, 3, 5 e 8 dicembre), due frequenze supplementari sulla rotta Madrid-Porto Rico (7 e 9 dicembre) e una frequenza supplementare tra Madrid-Santo Domingo (4 dicembre) e Madrid-Rio de Janeiro (6 dicembre). Iberia aumenta anche i suoi voli nel periodo natalizio per facilitare ai suoi clienti il viaggio in queste date importanti. In totale, dal 21 dicembre all’8 gennaio verranno operati 5.082 voli, per un totale di quasi 1.100.000 posti. In quei giorni vengono rafforzate le rotte con la maggiore richiesta di viaggiatori. Due frequenze extra si aggiungono ai quattro voli giornalieri che collegano Madrid con Francoforte (22 dicembre e 8 gennaio). Aggiunge inoltre altre due frequenze alla rotta Madrid-Monaco (22 dicembre e 6 gennaio) e Madrid-Zurigo (23 dicembre e 8 gennaio). L’aumento dei voli per queste date si completa con una nuova frequenza tra Bruxelles-Madrid (21 dicembre) e un’altra tra Ginevra-Madrid (23 dicembre). Tra le destinazioni più desiderate dai viaggiatori a Natale ci sono altre capitali europee come Londra dove Iberia offre 16 voli giornalieri (8 dei quali operati direttamente da Iberia), Parigi con 11 frequenze e Vienna con 3 frequenze giornaliere. A questa lista bisogna aggiungere New York, una delle destinazioni nordamericane preferite dai viaggiatori per festeggiare il Natale. Iberia opera due voli diretti giornalieri tra Madrid e la città di New York. Anche se, senza dubbio, la meta protagonista di questi appuntamenti è Rovaniemi, capitale della Lapponia e terra di Babbo Natale. Destinazione verso la quale Iberia volerà dal 2 dicembre al 10 febbraio con due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato. Iberia offre così quasi 7.000 posti per volare direttamente tra Madrid e Rovaniemi. Una rotta che sarà operata dal modello di aeromobile Airbus 320neo, il più tecnologicamente avanzato ed efficiente della flotta di Iberia a corto e medio raggio.

BRITISH AIRWAYS E AMERICAN EPXRESS OFFRONO PIU’ POSSIBILITA’ DI GUADAGNARE TIER POINTS – Per la prima volta in assoluto, i membri dell’Executive Club di British Airways possono guadagnare Tier Points al di fuori del volo, spendendo con la carta British Airways American Express® Premium Plus, grazie a una nuova offerta a tempo limitato. “Valida fino al 21 maggio 2024, questa offerta offre ai titolari della carta applicabili l’opportunità di guadagnare 200 Tier Points extra nei prossimi mesi semplicemente spendendo con la loro carta. I Tier Points aiutano i viaggiatori a guadagnare l’airline status, che è associato a vantaggi di viaggio come accesso alle lounge, controlli di sicurezza accelerati, franchigia bagaglio extra e imbarco prioritario. Fino ad oggi, i Tier Points potevano essere guadagnati solo volando con British Airways, le sue filiali e le compagnie aeree partner oneworld®. Questa offerta segna la prima volta che i Tier Points possono essere guadagnati al di fuori del volo. I titolari della carta devono aderire all’offerta (le iscrizioni chiudono il 20 maggio 2024) nel proprio account online. Per essere idonea, la spesa deve avvenire successivamente all’iscrizione del Titolare ed entro il 21 maggio 2024, data di scadenza dell’offerta. Questi Tier Points verranno aggiunti ai Tier Points che i viaggiatori hanno già guadagnato, o guadagneranno, volando, per aiutarli a raggiungere il British Airways Bronze, Silver or Gold status. Ogni tier status prevede vantaggi di viaggio”, afferma British Airways. Colm Lacy, Chief Commercial Offer, British Airways, ha dichiarato: “Nell’ultimo anno abbiamo introdotto molti miglioramenti al nostro programma fedeltà Executive Club. Lo scorso dicembre abbiamo ampliato il nostro Reward Flight Savers programme al 100% della rete, consentito ai soci di utilizzare i propri Avios per una prenotazione British Airways Holidays a febbraio e introdotto Avios-Only flights ad aprile. Rendere disponibili i Tier Points come parte della spesa quotidiana è solo l’ultimo passo per premiare più che mai i nostri clienti”. I titolari della carta British Airways American Express Premium Plus beneficiano già della raccolta di 1,5 Avios per ogni £1 spesa per gli acquisti o 3 Avios per ogni £1 spesa con British Airways o British Airways Holidays.

SALDI BLACK FRIDAY DI BRITISH AIRWAYS SU VACANZE E VOLI – British Airways ha lanciato i suoi saldi Black Friday con voli per l’Europa da £39 a tratta, offerte scontate per gli Stati Uniti, offerte sui city break europei e risparmi sui pacchetti British Airways Holidays. Tutte le offerte del Black Friday sono disponibili da oggi fino al 27 novembre 2023. Claire Bentley, British Airways Holidays Managing Director, ha dichiarato: “Abbiamo qualcosa di speciale per tutti questo Black Friday. Che tu sia un appassionato di city break o un amante dell’all-inclusive, puoi trovare un’offerta adatta ai tuoi gusti. Spero che questi risparmi ti invoglino a pianificare presto la tua prossima vacanza e a goderti una meritata pausa”. Per prenotare, visitare www.ba.com/blackfriday.

NUOVO ORDINE PER SAAB DYNAMICS – Saab ha ricevuto un ordine per il portable, multi-role weapon system Carl-Gustaf®. Il valore dell’ordine è di circa 1,3 miliardi di corone svedesi e le consegne sono previste nel 2024-2025. “Questo ordine dimostra ancora una volta che Carl-Gustaf è il weapon system preferito dalle forze di difesa di tutto il mondo”, afferma Görgen Johansson, head of Saab’s business area Dynamics. “A causa della natura del settore e delle circostanze riguardanti il cliente, non verranno fornite ulteriori informazioni relative a questo ordine o al cliente”, conclude Saab.

NUOVO TESTIMONIAL PER EUROWINGS – Eurowings informa: “Eurowings e Kai Pflaume decollano insieme: il popolare presentatore televisivo è ora testimonial della più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze. La partnership creativa mira a rafforzare ulteriormente la popolarità del brand Eurowings e a trasmettere il desiderio di vacanze a tutti i gruppi target per espandere la propria offerta turistica”. “Eurowings e i suoi quasi 5.000 dipendenti non rappresentano solo la passione per il volo, ma anche la capacità di connettere le persone e realizzare milioni di sogni di vacanza. Sono convinto che siamo una “coppia” perfetta, grandi e piccini saranno entusiasti dei viaggi e delle vacanze insieme a Eurowings”, dice Kai Pflaume. In qualità di conduttore e presentatore di programmi televisivi popolari, è uno dei garanti degli ascolti della televisione tedesca. Allo stesso tempo, i suoi canali social media, da Instagram e YouTube a TikTok, ispirano una community in costante crescita. Mark Philipp, Head of Content Marketing & Social Media, Eurowings: “La capacità di Kai Pflaume di comunicare in modo autentico e credibile si adatta perfettamente al nostro posizionamento come compagnia aerea di valore. Incarna ciò che definisce anche il carattere del brand Eurowings: valori come cordialità e affidabilità, l’empatia e la vicinanza personale sono profondamente radicate nell’essenza del nostro brand. Kai Pflaume ed Eurowings sono uniti anche da una missione quasi identica: uniamo le persone attraverso le generazioni e creiamo così esperienze personali e positive. Facciamo tutto questo con grande passione”. I clienti Eurowings possono ora aspettarsi contenuti creativi e stimolanti sui canali social media di Kai Pflaume ed Eurowings.

LEONARDO COMPLETA L’OFFERTA DI UNA QUOTA MINORITARIA DI AZIONI ORDINARIE DI LEONARDO DRS – Leonardo S.p.A. ha annunciato in data odierna il completamento dell’offerta al pubblico negli Stati Uniti, il 21 novembre 2023, da parte della propria controllata Leonardo US Holding, LLC, di una quota minoritaria – pari a 20.700.000 azioni ordinarie – di Leonardo DRS, Inc., ad un prezzo di offerta pari a $17,75 per azione. L’ammontare delle azioni vendute comprende le 18.000.000 azioni ordinarie offerte inizialmente nonché ulteriori 2.700.000 azioni oggetto di esercizio integrale dell’opzione di acquisto, il 17 novembre 2023, da parte delle banche sottoscrittrici. Tutte le azioni dell’offerta sono state vendute dall’Azionista Venditore. DRS non ha ricevuto alcun incasso dall’offerta. A seguito del completamento dell’offerta, essendo stata esercitata interamente l’opzione per l’acquisto di ulteriori 2.700.000 azioni, l’Azionista Venditore detiene circa il 72,3% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di DRS. Morgan Stanley, BofA Securities e J.P. Morgan hanno agito in qualità di joint book-running manager per l’offerta proposta. Baird, Goldman Sachs & Co. LLC e Trust hanno agito in qualità di joint book-runners per l’offerta proposta. CJS Securities ha agito in qualità di co-manager per l’offerta.