Lufthansa: inizia il reclutamento degli aircrew presso City Airlines

La nuova compagnia aerea di Lufthansa Group, City Airlines, si sta preparando per il suo lancio operativo nell’estate 2024. “La nuova compagnia aerea sta preparando le sue operazioni di volo per il decollo e sta avviando il processo di reclutamento per cockpit and cabin crew con effetto immediato. In particolare City Airlines cerca colleghi esperti per il cockpit e la cabina. Anche i nuovi arrivati interessati sono i benvenuti presso City Airlines. Il prossimo anno partiranno nuovi corsi di formazione.

Le offerte per i nuovi dipendenti di City Airlines comprendono salari e condizioni di lavoro interessanti. In linea con la long-term staffing strategy di City Airlines, anche English-speaking pilots sono invitati a fare domanda per posizioni in cockpit.

Per coloro che sono interessati a cambiare all’interno di Lufthansa Group, è possibile negoziare offerte sulla base di condizioni di trasferimento volontario, in particolare per i dipendenti Lufthansa CityLine. Sono già iniziati i colloqui con le parti sociali per concordare le condizioni per posti di lavoro competitivi e sicuri”, afferma Lufthansa Group.

“Stiamo iniziando e creando prospettive per colleghi nuovi ed esperti, con condizioni di lavoro interessanti in Germania”, afferma Jens Fehlinger, Chief Operating Officer, City Airlines. “I nostri ospiti a bordo possono aspettarsi un team dedicato e un’esperienza di volo con la nota qualità Lufthansa sui loro voli con City Airlines”.

“City Airlines è stata fondata lo scorso anno e ha ricevuto l’operator certificate (AOC) dalla German Federal Aviation Authority nel giugno 2023. In qualità di fornitore di rotte a corto e medio raggio dagli hub di Monaco e Francoforte, City Airlines opererà anche voli feeder per Lufthansa.

Questa aggiunta è essenziale per la posizione di mercato di Lufthansa Group e per la crescita pianificata delle attività a lungo raggio nel mercato tedesco.

City Airlines inizierà le sue operazioni di volo nell’estate 2024 con il tipo di aeromobile Airbus A319. Inoltre, Lufthansa Group sta valutando anche la possibilità di utilizzare aerei di dimensioni comparabili, come l’Airbus A220 o l’Embraer, per City Airlines.

Le offerte di lavoro sono ora online sul City Airlines website (https://www.cityairlines.de/en/jobs-career.html) e sulle Lufthansa Group Careers pages (https://www.be-lufthansa.com/de)”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)