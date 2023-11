Airbus svilupperà uno Space Catalyst in Stevenage

Airbus Defence and Space in UK ha ricevuto 3,9 milioni di sterline dalla UK Space Agency (UKSA) per creare uno space and connectivity catalyst presso la sua sede a Stevenage. “Airbus creerà una serie di strutture nel suo sito di 14 acri a disposizione degli operatori spaziali nuovi ed esistenti, per incoraggiare la crescita nell’ecosistema spaziale più ampio. Il nuovo Space Catalyst farà parte dell’Airbus Community for Space Prosperity (CUSP) programme, che mira a far crescere l’attività della UK space supply chain, nonché le attività di ricerca e sensibilizzazione”, afferma Airbus.

Ben Bridge, Chairman of Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “Ci siamo sempre impegnati a incoraggiare i nuovi operatori nella vivace economia spaziale del Regno Unito e questo ritultato ci consentirà di portarla al livello successivo. Costruendo strutture dedicate presso la nostra sede di Stevenage, gli operatori spaziali nuovi ed esistenti potranno trarre vantaggio dai laboratori, dalle strutture di test e dalle infrastrutture esistenti e attingere alle competenze della forza lavoro qualificata di 1.200 dipendenti in sede, rafforzando ulteriormente la capacità spaziale sovrana del Regno Unito”.

Paul Bate, Chief Executive of the UK Space Agency, ha dichiarato: “Questa è un’entusiasmante opportunità per Airbus di creare una gamma di nuove space facilities a Stevenage, per supportare il settore più ampio, come parte del suo Community for Space Prosperity (CUSP) programme. Infrastrutture come questa contribuiranno a garantire che il Regno Unito rimanga in prima linea nelle missioni spaziali internazionali e promuova capacità avanzate, generando maggiori opportunità per imprese, fornitori e ricercatori e ispirando la futura forza lavoro. Lo Space Clusters Infrastructure Fund evidenzia l’impegno del governo nei confronti dello spazio e contribuirà a raggiungere l’obiettivo stabilito nella National Space Strategy di costruire una delle economie spaziali più innovative e attraenti del mondo, sviluppando nuove competenze e creando posti di lavoro”.

“L’UKSA ha lanciato la Space Clusters and Infrastructure Fund (SCIF) competition nel maggio 2023. In totale, l’UKSA sta assegnando più di 47 milioni di sterline per finanziare nuove iniziative e ampliare l’economia industriale del Regno Unito basata sullo spazio. Gli ultimi dati dell’UKSA mostrano che l’industria spaziale britannica vale più di 17,5 miliardi di sterline all’anno per l’economia.

I piani di Airbus prevedono la creazione di una serie di laboratori per una serie di discipline tra cui robotics, flat satellites, digital twins, cyber etc, che saranno disponibili per l’utilizzo da parte delle aziende del settore. Ciò consentirebbe di maturare rapidamente hardware innovativo e di ridurre i rischi, con tutte le strutture collegate per consentire la dimostrazione di una missione completa.

Le strutture includeranno anche un high-tech lab space per il lavoro collaborativo o per stand-alone industrial use sulla Virtual and Augmented Reality, consentendo di svolgere nuove missioni e pianificare scenari. Si prevede che attirerà aziende in settori diversi come space robotics, remote sensing, planetary sciences, climate change, electric aviation, mixed autonomy traffic operations, tra gli altri.

Lo Space Catalyst avrà anche l’opportunità di collegarsi con lo Stevenage Bio Science Catalyst per far avanzare space base bioscience research and commercialisation”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)