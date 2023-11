United Airlines, Lufthansa Group e Deutsche Bahn annunciano una nuova cooperazione commerciale

United Airlines, Lufthansa Group e Deutsche Bahn hanno annunciato una nuova cooperazione commerciale che offrirà una scelta più ampia e una migliore connettività per i clienti che viaggiano tra la Germania e gli Stati Uniti. “Il nuovo accordo, in vigore dal 22 novembre 2023, consentirà ai clienti United che viaggiano tra Germania e Stati Uniti via Frankfurt Airport di prenotare viaggi ferroviari e aerei integrati con un’unica transazione, una tariffa combinata e un unico biglietto. I clienti potranno connettersi tra 25 città in Germania, così come Basilea, in Svizzera, e gli hub di United a New York/Newark, Chicago, Washington, Houston, Denver, San Francisco e oltre, verso destinazioni in tutte le Americhe.

La collaborazione si basa sullo Star Alliance Intermodal Partnership model, lanciato nel luglio 2022, che combina in modo intelligente la compagnia aerea con la ferrovia, l’autobus, il traghetto o qualsiasi altro ecosistema di trasporto, a livello di alleanza. È progettato per collegare i sistemi di fidelizzazione e facilitare il comodo transito aeroporto/stazione/porto.

I vantaggi per i clienti includono la possibilità di ricevere carte d’imbarco sia per il settore ferroviario che per quello aereo al momento del check-in, la gestione prioritaria dei bagagli e altri servizi nella AiRail check-in area a Frankfurt Airport, nonché la possibilità per i clienti United MileagePlusSM di accumulare miglia per i viaggi effettuati con il trasporto ferroviario nell’ambito di un combined rail/air ticket. È inclusa anche la protezione del trasferimento e della connessione in caso di ritardi e interruzioni. I clienti idonei possono accedere anche alle lounge di Deutsche Bahn“, afferma United Airlines.

“Siamo entusiasti di annunciare la nostra nuova partnership con Lufthansa e Deutsche Bahn”, ha affermato Patrick Quayle, Senior Vice President Global Network Planning and Alliances, United Airlines. “Questa nuova collaborazione offrirà ai nostri clienti una scelta di viaggio e una flessibilità ancora maggiori, consentendo collegamenti convenienti tra 25 città della Germania e degli Stati Uniti con un solo comodo trasferimento a Frankfurt Airport, tutto con un unico biglietto”.

“Collegare luoghi meravigliosi su entrambe le sponde dell’Atlantico non è mai stato così facile”, ha affermato Stefan Kreuzpaintner, Senior Vice President Network, Alliances & Partnerships, Deutsche Lufthansa AG. “Insieme ai nostri partner, negli ultimi anni abbiamo costantemente ampliato i nostri servizi intermodali in molti paesi europei. In Germania Lufthansa offre un’alternativa ferroviaria a tutti i domestic feeder flight per Francoforte. Questa nuova partnership rappresenta un’altra pietra miliare nel programma di successo Lufthansa Express Rail. Offre ai viaggiatori da e per gli Stati Uniti un viaggio comodo e conveniente: un vero prodotto premium”.

“Siamo molto lieti di annunciare una collaborazione con United Airlines attraverso il nostro Express Rail agreement”, afferma Hans Joachim Luhm, Vice President Pricing, Revenue and Partner-Management, DB Fernverkehr AG. “Questo accordo tra United Airlines, Lufthansa e Deutsche Bahn offre ai nostri clienti comuni un viaggio facile e flessibile con aereo e treno, senza soluzione di continuità con un solo biglietto, ad esempio da Chicago a Stoccarda”.

“Siamo entusiasti di vedere il nostro innovativo Intermodal Partnership Model estendersi a un membro importante di Star Alliance, United Airlines”, ha osservato Renato Ramos, Vice President of Corporate Strategy, Star Alliance. “Iniziative come queste promuovono una maggiore collaborazione tra le modalità di trasporto, offrendo maggiore comodità e flessibilità ai clienti. Ciò segna un altro passo verso un ecosistema di viaggio perfettamente integrato, in linea con la nostra visione collettiva dell’Alleanza”.

“United Airlines serve la Germania dal 1990. United offre voli giornalieri tutto l’anno da Francoforte e Monaco ai suoi hub di New York/Newark, Chicago, Washington, Houston, Denver e San Francisco, nonché da Berlino al New York/Newark hub. Tutti i voli sono opportunamente programmati per connettersi agli hub statunitensi di United con una vasta rete di servizi verso destinazioni in tutte le Americhe. I clienti possono prenotare visitando United.com“, conclude United Airlines.

(Ufficio Stampa United Airlines – Photo Credits: United Airlines)