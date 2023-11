Qatar Airways rinnova la partnership di lunga data con la FIFA, che si estenderà fino al 2030

A un anno dalla FIFA World Cup Qatar 2022™, Qatar Airways annuncia il rinnovo della sua partnership di lunga data con FIFA fino al 2030, come Global Airline Partner.

“Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, si è unito al FIFA President, Gianni Infantino, per la cerimonia della firma in occasione del primo anniversario della FIFA World Cup Qatar 2022™. La partnership estesa è stata annunciata presso l’Hamad International Airport, con sullo sfondo il Boeing 787-8 e l’Airbus A350-900 della compagnia aerea.

L’accordo riguarderà importanti tornei FIFA, tra cui FIFA World Cup 26™, FIFA Women’s World Cup 2027™ e FIFA World Cup 2030™, nonché tutti i tornei giovanili maschili e femminili, a partire dalla FIFA Under 17 World Cup™ in Indonesia.

Da maggio 2017, Qatar Airways è parte integrante delle iniziative globali della FIFA e, con questa rinnovata partnership, continuerà a svolgere un ruolo vitale nello sviluppo del calcio in tutto il mondo.

L’annuncio arriva sulla scia del successo della FIFA World Cup Qatar 2022™, che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo con i suoi incredibili stadi e l’ospitalità, culminando in una finale senza eguali.

In qualità di FIFA Global Airline Partner, Qatar Airways sarà in grado di interagire con i fan a un livello più profondo, sia durante i tornei che attraverso varie piattaforme digitali”, afferma Qatar Airways.

Il Qatar Airways Group Chief Executive Officer, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di estendere la nostra partnership con la FIFA come Global Airline Partner. Come compagnia aerea, ci impegniamo a connettere il mondo e questa partnership ci consente di raggiungere milioni di tifosi di calcio. Il calcio ha il potere di unire persone di tutte le culture e i continenti e siamo orgogliosi di continuare a far parte di questo incredibile viaggio. Anticipiamo con impazienza i prossimi tornei e non vediamo l’ora di creare esperienze indimenticabili per i fan di tutto il mondo”.

Il FIFA President, Gianni Infantino, ha dichiarato: “Oggi sono molto orgoglioso di annunciare il rinnovo della nostra partnership tra Qatar Airways e FIFA. È una grande partnership che ha portato molti successi alla FIFA e, ovviamente, anche a Qatar Airways. I miei ringraziamenti all’Ing. Badr Mohammed Al-Meer, il GCEO, e a tutto il fantastico team di Qatar Airways. Un anno dopo la FIFA World Cup in Qatar, eccoci di nuovo qui a festeggiare”.

“Mentre Qatar Airways compie il passo successivo nella sua partnership con la FIFA, la compagnia aerea è entusiasta di annunciare che gli appassionati di calcio avranno presto un accesso facilitato a pacchetti di viaggio esclusivi che includono biglietti per le partite, voli e alloggio per tornei FIFA selezionati, attraverso una Qatar Airways platform dedicata”, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)