Air France documenta i suoi 90 anni con il photo book ’24H Air France’

Air France informa: “Per celebrare i 90 anni di eleganza di Air France, la compagnia ha dato carta bianca al fotografo francese Karl Hab per mettere in luce la sua storia unica e il suo spirito di eccellenza, sempre all’avanguardia rispetto alle epoche e alle tendenze.

Karl Hab ha realizzato un libro fotografico intitolato “24H Air France”. Questo nuovo libro è l’ultima aggiunta alla sua collezione di opere basate sullo stesso approccio editoriale, invitando lo spettatore a esplorare un universo particolare attraverso il suo sguardo personale nell’arco di 24 ore.

Ciascuna delle fotografie di Karl Hab è un invito a viaggiare nel tempo. Per 24 ore da sogno, il fotografo ci accompagna in un viaggio alla scoperta delle divise che hanno segnato la storia di Air France, passata e presente, catturate in aerei e ambientazioni leggendarie o ultramoderne.

Disegnate da Dior, Cristóbal Balenciaga, Carven, Louis Féraud, Nica Ricci e Christian Lacroix, le uniformi Air France scelte dal fotografo sono esposte con effetti sorprendenti in ambientazioni uniche”.

“Karl Hab concentra il suo obiettivo sul mondo dell’aviazione che gli sta così a cuore, rivelando momenti nascosti e dettagli che raccontano la storia delle diverse epoche della compagnia aerea. L’essenza stessa di Air France, che unisce eleganza, tecnologia all’avanguardia e innovazione, prende vita in ogni scatto.

Questo libro è una celebrazione dell’arte francese del viaggio realizzata da Air France dal 1933. Ne rivela il patrimonio senza tempo da una prospettiva decisamente contemporanea. Testimonia anche la sua ambizione e visione per il futuro: offrire il meglio della Francia in tutto il mondo.

Disponibile esclusivamente su shopping.airfrance.com da dicembre 2023. 50 euro incl. IVA, 176 pagine, stampato in Francia su carta proveniente da foreste europee certificate e gestite in modo sostenibile. Prodotto da Studio Palatin.e”, prosegue Air France.

“Dal 19 al 20 dicembre 2023, per celebrare la pubblicazione del libro, Air France organizza una free pop-up exhibition presso la Galerie Joseph in Paris. In questa elegante cornice parigina sono esposte le foto più belle del libro, insieme alle divise della compagnia dal passato ai giorni nostri”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)