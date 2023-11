Etihad Airways ospita il CAPA World Aviation Summit and Awards for Excellence in Abu Dhabi

Etihad Airways ospita il CAPA World Aviation Summit and Awards for Excellence 2023 ad Abu Dhabi. “Questo evento, rinomato per riunire le figure più influenti del settore aeronautico, si svolgerà il 28 e 29 novembre 2023 presso il Conrad Abu Dhabi Etihad Towers Hotel.

Questo vertice riunirà figure di spicco dell’aviazione globale per esplorare i cambiamenti significativi emersi nell’ultimo anno e discutere il futuro del settore nel 2024 e oltre.

Fornisce una piattaforma per la leadership di pensiero, un ampio networking e approfondimenti completi sulle tendenze e sui problemi attuali”, afferma Etihad Airways.

“Mentre Etihad celebra il suo 20° anniversario e intraprende il suo nuovo corso strategico, Journey 2030, non vediamo l’ora di accogliere i leader dell’aviazione di tutto il mondo per facilitare le discussioni che daranno forma al futuro dei viaggi aerei”, ha affermato Arik De, Chief Revenue Officer, Etihad Airways.

L’agenda di due giorni copre una serie di argomenti critici tra cui la sostenibilità, i progressi tecnologici, le strategie di ripresa del mercato post-COVID-19 e l’evoluzione delle tendenze dei consumatori. Tra i relatori figurano alti dirigenti di compagnie aeree, aeroporti, organismi di regolamentazione e autorità turistiche.

Claudia Kunz, CAPA – Centre for Aviation, Commercial Director, ha dichiarato: “Siamo estremamente entusiasti di portare il CAPA World Aviation Summit & Awards for Excellence ad Abu Dhabi. Parte della serie di summit globali di CAPA, il CAPA World Aviation Summit è l’evento di riferimento per l’industria dei viaggi globale, offrendo leadership di pensiero, preziose opportunità di networking e approfondimenti su questioni e tendenze. Abu Dhabi è il luogo perfetto in cui i leader mondiali dell’aviazione possono riunirsi e affrontare i principali sviluppi emersi durante tutto l’anno, nonché condividere una prospettiva per il settore nel 2024 e oltre”.

Etihad Airways si prepara per il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix

Etihad Airways informa: “Etihad Airways festeggia 20 anni di volo questo mese e oggi svela una speciale anniversary racing car in vista del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix questo fine settimana.

L’auto è mostrata in un video conl’Emirati female Formula 4 racing driver Hamda Al Qubais in una gara con l’Etihad’s pilot, First Officer Captain Fatema Al Shehhi, anch’egli cittadina degli Emirati Arabi Uniti.

Che si tratti di volare in aereo o di correre, queste due cittadine degli Emirati sanno come tracciare una strada e dimostrare ambizione, impegno e perseveranza nel loro lavoro. La loro gara in pista stuzzicherà l’appetito dei fan che attendono con ansia la conclusione del Formula 1 racing calendar”.

“Il Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix si svolge questo fine settimana ed Etihad Airways è pronta a portare decine di migliaia di visitatori nella capitale degli Emirati Arabi Uniti. Uno dei momenti salienti del fine settimana è lo spettacolare Etihad Airways fly past con l’Al Fursan Aerobatic team la domenica, pochi istanti prima dell’inizio della gara”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)