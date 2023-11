Air France e SNCF Voyageurs opererano altri 8 “Train + Air” services

Da quasi 30 anni, Air France e SNCF French Railways offrono ai propri clienti un servizio che permette di combinare il viaggio in treno e in aereo nella stessa prenotazione.

“Finora offerto su 33 tratte da/per Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly (via Massy TGV station), il “Train + Air” service continua a crescere, con l’aggiunta oggi di 8 tratte supplementari da/per:

Aix-en-Provence, Arras, Laval e Lille Flandres: verso gli aeroporti di Parigi-Charles de Gaulle e Parigi-Orly (fino ad ora Aix-en-Provence era collegata solo all’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle. Finora il servizio per Lille era disponibile solo da Lille Europe, ora è offerto da entrambe le stazioni della città).

Perpignan: verso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle.

Questo ampliamento della rete porta a 41 il numero di rotte proposte da Air France nell’ambito del “Train + Air” service , in partenza da 22 stazioni ferroviarie: Aix-en-Provence TGV, Angers Saint-Laud, Arras, Avignon TGV, Bordeaux Saint-Jean, Champagne-Ardenne TGV, Le Mans, Laval, Lille Europe, Lille Flandres, Lorraine TGV, Lyon Part-Dieu, Marsiglia Saint-Charles, Montpellier Saint-Roch, Nantes, Nîmes, Perpignan, Poitiers, Rennes, Saint-Pierre-des-Corps, Strasburgo e Valence TGV“, informa Air France.

“Grazie a “Train + Air” i clienti hanno un’unica prenotazione per l’intero viaggio e un posto garantito sul prossimo volo o TGV INOUI train disponibile, gratuitamente, in caso di ritardo del volo o del treno. Dal 2022 il viaggio è completamente digitalizzato: i clienti possono ora effettuare il check-in online su airfrance.com prima della partenza, per l’intero viaggio, compreso il viaggio in treno.

I clienti Air France che viaggiano in cabina La Première o Business viaggiano anche in first class sui treni SNCF.

Oltre a questo network in Francia, Air France e KLM offrono un combined ticket service sulle rotte in partenza da Brussels-Midi station (verso Parigi-Charles de Gaulle e Amsterdam Schiphol) e Antwerp-Central (solo verso Amsterdam Schiphol)”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France)