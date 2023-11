Brussels Airlines aggiunge Lille al suo network in collaborazione con la bus company Flibco.com

Da ora, Brussels Airlines offre ai clienti un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità tra il nord della Francia e l’Africa con un unico biglietto. “In collaborazione con Flibco.com, la compagnia aerea dà il benvenuto a Lille nella sua rete e offre collegamenti fluidi verso le sue destinazioni nell’Africa sub-sahariana. Per i passeggeri questo significa connessione garantita e possibilità di accumulare miglia e status con Miles and More per il viaggio in autobus. Brussels Airlines vuole espandere ulteriormente le opzioni intermodali e continua a spingere per collegamenti ferroviari diretti ad alta velocità con Brussels Airport“, afferma Brussels Airlines.

“Lille, nel nord della Francia, è la nuova destinazione del network di Brussels Airlines. Tuttavia, la compagnia aerea non ha aggiunto voli per Lille. I passeggeri in viaggio da Lille verso l’Africa sub-sahariana possono prenotare il loro biglietto su brusselsairlines.com, la prima parte del viaggio sarà effettuata in autobus grazie alla collaborazione con Flibco.com, expert in airport coach transfers.

Brussels Airlines mira ad espandere le opzioni di viaggio intermodale da e per Brussels Airport. La compagnia aerea ha ripetutamente invitato i governi e gli operatori ferroviari a collegare direttamente Brussels Airport con collegamenti ad alta velocità per Amsterdam, Parigi e altre città nelle vicinanze di Bruxelles. Nel frattempo la compagnia aerea avvia una collaborazione con Flibco.com. Ciò si aggiunge alla collaborazione che Brussels Airlines ha già con Benerail, per offrire collegamenti ferroviari con i Paesi Bassi“, prosegue Brussels Airlines.

“I collegamenti in autobus e ferroviari sono essenziali per rafforzare la connettività di Brussels Airport e del Belgio. Grazie alle nuove opzioni di viaggio multimodali, i passeggeri che viaggiano tra il nord della Francia e il nostro sub-Saharan African network ora hanno un’alternativa agevole, diretta e più sostenibile per viaggiare verso Brussels Airport. Il nostro obiettivo è espandere ulteriormente l’offerta multimodale con collegamenti ferroviari ad alta velocità e ridurre ulteriormente l’impronta di carbonio nelle nostre operazioni”, afferma Jan Derycke, Head of Network Strategy and Planning, Brussels Airlines.

“Flibco.com trasporta le persone verso gli aeroporti in modo affidabile, efficiente e confortevole. In questo modo aumentiamo il bacino d’utenza degli aeroporti e delle compagnie aeree in modo sostenibile. Questa collaborazione con Brussels Airlines rappresenta per noi una pietra miliare importante e ci porta al livello successivo di integrazioni digitali con le compagnie aeree”, afferma Paul De Muynck, Country Director Belgium, Flibco.com.

“I passeggeri che prenotano questo biglietto intermodale potranno vivere un’esperienza di viaggio senza soluzione di continuità, con una connessione garantita a Bruxelles. Sarà inoltre possibile accumulare miglia e status attraverso il programma Miles and More, anche sulla tratta gestita da Flibco.com.

I biglietti tra Lille e 18 destinazioni dell’Africa sub-sahariana sono prenotabili da ora su brusselsairlines.com e tramite le agenzie di viaggio”, conclude Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)