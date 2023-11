Embraer consegna il quinto E-99 aircraft aggiornato alla Brazilian Air Force

Embraer ha consegnato alla Brazilian Air Force (FAB) il suo quinto aereo EMB 145 AEW&C, aggiornato e designato come E-99M nella FAB. L’aereo è stato aggiornato per svolgere Airborne Early Warning and Control (AEW&C) functions, nonché per partecipare a missioni di intelligence, sorveglianza e ricognizione aerea.

“La consegna del quinto E-99 rappresenta una tappa importante per il progetto E-99M. Si tratta del primo velivolo consegnato in FOC (Full Operational Capability) configuration, con sistemi completamente certificati per l’utilizzo da parte della Brazilian Air Force per la protezione del Paese e la sua sovranità nazionale”, afferma Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO di Embraer Defense & Security. “I quattro velivoli precedentemente consegnati verranno sottoposti a upgrade, in modo che possano svolgere pienamente tutte le missioni per le quali sono stati progettati”.

Sviluppato utilizzando la piattaforma creata dall’ERJ 145 regional jet, l’E-99 della FAB è in grado di rilevare, tracciare e identificare obiettivi nella sua zona di copertura e trasmettere le informazioni tramite Data Link. L’aereo effettua airspace surveillance, interception control and management, electronic intelligence, border monitoring missions.

L’E-99M è ora dotato di un Erieye Radar and Command & Control (C2) systems. L’aereo includerà anche un nuovo Electronic Warfare (Non-Communication – NCOM) systems, un nuovo IFF Transponder, sette software-defined V/UHF radios, un nuovo Mission Audio system con VoIP technology e un nuovo Mission Audio and Data recorder, così come una Data Link function adattata alla nuova architettura. Anche l’interno dell’aereo è stato aggiornato per migliorare il comfort dell’equipaggio ed espandere la capacità operativa con cinque consoles riprogettate e ottimizzate per un utilizzo più efficiente dei sistemi aggiornati.

L’E-99M project è guidato dal Combat Aircraft Program Coordinating Committee (COPAC) insieme a Embraer e fornitori internazionali come SAAB, Aeroelectronica International (AELI) e Rohde & Schwarz. Atech, una filiale di Embraer, partecipa al progetto sviluppando parte del command-and-control system, nonché sei mission planning and analysis stations che forniranno opportunità di formazione e sviluppo per gli equipaggi.

L’EMB 145 AEW&C è utilizzato anche dalle forze aeree di India, Messico e Grecia.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)