News Brevi – 24.11.2023

“PINK FRIDAY” DI WIZZ AIR: SCONTI FINO AL 25% SUI VOLI – Wizz Air informa: “Wizz Air per il Black Friday propone sconti sui voli fino al 20% per tutti i clienti e fino al 25% per i soci del WIZZ Discount Club. La promozione è attiva dalla mezzanotte del 24 novembre alle 14:00 del 25 novembre. I passeggeri possono pianificare un viaggio fino al 15 marzo 2024 e approfittare degli sconti su wizzair.com o tramite l’app mobile WIZZ. I viaggiatori possono approfittare delle offerte sui voli da Milano a Pristina (tariffe da 14,99 euro), Tallin e Barcellona (da 24,99 euro); da Napoli a Torino (da 19,99 euro) e Praga (da 24,99 euro); da Roma a Nizza (da 17,99 euro), Memmingen, Lussemburgo e Göteborg (da 24,99 euro); da Venezia a Praga e Londra (da 19,99 euro); e da Catania a Francoforte-Hahn (da 19,99 euro), Bruxelles (da 29,99 euro) e Amburgo (da 34,99 euro). Inoltre, in occasione del Black Friday, Wizz Air offre il 20% di sconto sulla scelta del posto e un ritorno del 20% in credito per i soci del WIZZ Discount Club Light che effettuano il passaggio al piano Standard. Un ulteriore 20% di sconto sugli articoli di boutique verrà riservato in esclusiva per i soci del WIZZ Discount Club. Per prepararsi al meglio per il viaggio, i clienti possono approfittare di offerte speciali su sistemazioni alberghiere e servizi di noleggio auto tramite i partner di Wizz Air. Al momento della prenotazione su questi portali, i passeggeri ricevono il 5% del valore della prenotazione sotto forma di credito Wizz Air”.

AERONAUTICA MILITARE – NATO: CONCLUSA L’ESERCITAZIONE VIRTUAL FLAG 2023 – Si è concluso giovedì 23 novembre, presso il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE), il Battle Staff Training della Virtual Flag 2023 (VF BST23), l’attività addestrativa volta ad acquisire le competenze necessarie a popolare il Crisis Establishment dell’ITA JFAC HQ (Italian Joint Force Air Component Headquarters), in previsione delle prossime certificazioni nazionali e NATO. L’esercitazione rientra in una serie di eventi che permetteranno di addestrare il personale del COA a ricoprire posizioni chiave all’interno del JFAC HQ, l’organo di staff che assicura i processi necessari a supporto delle decisioni, dei compiti e delle responsabilità del comandante (COM JFAC). Contestualmente vengono consolidati ed aggiornati anche i processi e i prodotti necessari ad esercitare il Comando e Controllo della Componente Aerea (AIR C2) in caso di crisi. L’attività appena conclusa si è svolta in due fasi. Nella prima fase (Strategy Division) sono stati sviluppati i processi strategici di condotta delle operazioni; la seconda fase invece è stata dedicata ai processi relativi alla pianificazione e all’esecuzione di una campagna aerea in un contesto joint (Multi Service). Il JFAC è il Comando di Componente Aerea della Task Force interforze nazionale, dell’Alleanza o di coalizione, chiamata all’occorrenza a gestire una crisi con l’uso dello strumento militare. In tempo di pace, la struttura permanente è chiamata “Direzione Core JFAC” ed opera quale nucleo di staff del JFAC per lo svolgimento di esercitazioni e la conduzione di operazioni nazionali e/o multinazionali, nel rispetto delle prontezze richieste dalle Superiori Autorità e dalla NATO. La Direzione Core JFAC fa parte del Reparto Operazioni (RO), articolazione che, in quanto Staff operativo del Comandante del COA nella sua funzione di Comandante della Componente Aerea (Air Component Commander), assicura l’efficace impiego del Potere Aerospaziale, integrando nella pianificazione operativa le competenze logistiche, finanziarie e delle telecomunicazioni, incluse quelle cibernetiche (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ENAC: PROSEGUONO I LAVORI DELLA DELEGAZIONE ITALIANA ALLA CONFERENZA SUI CARBURANTI ALTERNATIVI CAAF/3 – Enac informa: “Continuano i lavori della conferenza CAAF/3, in corso a Dubai, sui carburanti alternativi per l’aviazione civile, dove ieri c’è stato un cordiale saluto con il Presidente ICAO, Salvatore Sciacchitano. L’Italia è rappresentata dal Presidente Enac Pierluigi Di Palma dal Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, Presidente ECAC, da Sergio Martes, ambasciatore rappresentante permanente italiano in Consiglio ICAO e da Andrea Marotta Direttore Ambiente e Mobilità Sostenibile. L’obiettivo comune dei Paesi che partecipano all’importante conferenza è quello di sviluppare un quadro globale realistico e solido che porti alla completa riconciliazione del trasporto aereo con l’ambiente, secondo il principio ‘No Country Left Behind’“.