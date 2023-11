La conferenza ICAO offre un forte global framework per attuare una clean energy transition per l’aviazione internazionale

Nel corso della Third ICAO Conference on Aviation and Alternative Fuels (CAAF/3), tenutasi a Dubai, Emirati Arabi Uniti, dal 20 al 24 novembre 2023, il settore dell’aviazione internazionale ha compiuto un grande passo per accelerare la sua decarbonizzazione.

Con l’adozione di un nuovo ICAO Global Framework for Sustainable Aviation Fuels (SAF), Lower Carbon Aviation Fuels (LCAF) e altre Aviation Cleaner Energies, l’ICAO e i suoi Stati membri hanno concordato di impegnarsi per raggiungere una collective global aspirational Vision per ridurre le emissioni di CO2 in international aviation del 5% entro il 2030, rispetto a un zero cleaner energy use.

Gli elementi chiave del Framework includono una collective Vision per la clean energy transition, basi normative armonizzate, il sostegno alle iniziative di attuazione e un migliore accesso ai finanziamenti per le iniziative correlate in modo che “No Country is Left Behind”.

Nel perseguire la Vision, le circostanze speciali e le rispettive capacità di ciascuno Stato influenzeranno la sua capacità di contribuire alla Vision entro i propri tempi nazionali, senza attribuire obblighi o impegni specifici sotto forma di obiettivi di riduzione delle emissioni.

“Il ruolo del Framework è quello di facilitare l’incremento dello sviluppo e dell’implementazione di SAF, LCAF e altre aviation cleaner energies su base globale, principalmente fornendo maggiore chiarezza, coerenza e prevedibilità a tutte le parti interessate, comprese quelle al di fuori settore aeronautico”, ha sottolineato l’ICAO Council President, Salvatore Sciacchitano. “Gli investitori, i governi e tutti gli altri soggetti hanno bisogno di maggiore certezza riguardo alle politiche, i regolamenti, il sostegno all’implementazione e gli investimenti necessari, in modo che tutti i paesi abbiano pari opportunità di contribuire e trarre vantaggio dall’espansione della produzione e dell’uso di questi combustibili e dalle riduzioni previste delle emissioni a cui porteranno”.

Juan Carlos Salazar, ICAO Secretary General, ha inoltre osservato: “Raggiungere l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio entro il 2050 richiederà investimenti e finanziamenti sostanziali e sostenuti nei prossimi decenni. Dobbiamo inoltre garantire un sostegno affidabile e conveniente e lo sviluppo delle capacità per gli Stati con esigenze particolari, poiché dipenderanno da esso per contribuire a svolgere la loro parte”.

L’ICAO Framework sosterrà la clean energy transition dell’aviation sector, necessaria per raggiungere l’attuale obiettivo di Net-Zero carbon emissions by 2050, adottato dall’ICAO Assembly nel 2022. È stato progettato per inviare un segnale costante agli investitori pubblici e privati, così come ai produttori di carburante, sulle opportunità per sostenere e sfruttare pienamente il potenziale dell’energy transition per l’aviation sector.

(Ufficio Stampa ICAO – Photo Credits: ICAO)