ADR: una valigia rossa per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

“Il 25 novembre una #RedSuitcase è per tutti!”. È con un invito corale rivolto a passeggeri e personale del trasporto aereo che Aeroporti di Roma, attraverso i propri canali social, ha lanciato in questi giorni la sua campagna a sostegno della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un simbolo di libertà, autonomia, emancipazione che si affianca alla determinazione di ADR di mettere in campo azioni concrete.

“Lavorare sulla cultura, sulla coscienza civica, sulla parità ha un grandissimo valore e su questo basiamo le iniziative che lanciamo dentro e fuori l’aeroporto nei confronti delle nostre persone, dei passeggeri, della popolazione che ruota intorno alla nostra realtà”, afferma Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, azienda del Gruppo Mundys che gestisce gli scali romani “G.B. Pastine” di Ciampino e “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. “Mentre lavoriamo affinché la cultura cambi, però, quello che va fatto nel presente è poter offrire un aiuto immediato alle donne in difficoltà. Se ogni organizzazione, ciascuna nella sua piccola comunità, riuscisse a farlo sarebbe un grandissimo passo in avanti. Come gestore aeroportuale con oltre 4 mila dipendenti e che incide quotidianamente su una comunità fatta di circa 50 mila persone che lavorano nei nostri aeroporti, su una comunità territoriale tra le più grandi in Italia, sentiamo forte la responsabilità di mettere in campo azioni concrete e da questo deriva la decisione di rendere i nostri aeroporti dei Punti Viola: attraverso una formazione specifica del personale aeroportuale su molestie e violenza di genere realizzata insieme all’Associazione ‘DONNEXSTRADA’, fare sì che le donne in difficoltà e in cerca di aiuto possano trovare un punto di primo soccorso, supporto e accoglienza nei nostri scali”.

“Nell’ambito dei progetti di Aeroporti di Roma, sta per partire inoltre la collaborazione con “TuttexUna”, associazione fondata a Fiumicino con lo scopo di sostenere, accogliere e orientare le donne vittime di maltrattamenti, violenze fisiche e psicologiche, violenze sessuali e altre forme di abuso e che consiste nel finanziamento da parte di Aeroporti di Roma di alcuni sportelli di ascolto nel territorio. In questo contesto, è prevista l’installazione di una delle panchine contro la violenza che costituiscono il progetto per il territorio di Fiumicino dell’incaricata dal Sindaco Federica Cerulli.

Un impegno che è parte di un più ampio percorso che coinvolge personale, partner, istituzioni e comunità locali e che ha dato vita a collaborazioni attive a sostegno di enti e associazioni impegnate nella lotta alla violenza di genere. Dalla partecipazione al progetto “Dis-crimen Dis-criminis” per sensibilizzare gli studenti sulle tematiche di uguaglianza e discriminazione; al sostegno al “Premio Camomilla” di #WomenforWomenAgainstViolence che nell’ultimo mese è stato visibile sui monitor dello scalo di Roma Fiumicino, fino sponsorizzazione della 31ma edizione della BestWoman, una gara Fidal prevista per il prossimo 3 dicembre a Fiumicino, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi”, conclude Aeroporti di Roma.

(Ufficio Stampa Aeroporti di Roma)