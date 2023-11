News Brevi – 25.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: ELICOTTERO HH-139B IMPIEGATO CON CNSAS IN TOSCANA PER RICERCA DI UN DISPERSO – Nella tarda serata di ieri, venerdì 24 novembre, un HH-139B dell’83° Centro SAR (Search and Rescue), del 15° Stormo di Cervia, è decollato alla ricerca di un uomo di 65 anni disperso in zona Monte Torano (Massa-Carrara), su richiesta di CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) Toscana. L’intervento, portato avanti nonostante le condizioni meteo avverse e il forte vento di caduta, ha permesso di individuare le coordinate geografiche del telefono del disperso grazie alla presenza a bordo del sistema Artemis, fornito di tecnologie di ultima generazione, che incrocia diverse fonti di geolocalizzazione e permette alla telecamera a infrarossi dell’elicottero (FLIR – Forward Looking InfraRed) di puntare con precisione il punto rilevato. L’equipaggio, che non è potuto intervenire direttamente a causa del maltempo e della zona impervia, ha prontamente comunicato le coordinate al CNSAS, con cui la Forza Armata collabora con continuità, che sta continuando le ricerche con squadre di recupero a terra. Il 15° Stormo dell’Aeronautica Militare garantisce, 24 ore su 24, 365 giorni l’anno, senza soluzione di continuità, la ricerca e il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita e il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche estreme. Dalla sua costituzione a oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato più di 7.800 persone in pericolo di vita. Dal 2018 il Reparto ha acquisito la capacità AIB (Antincendio Boschivo) contribuendo alla prevenzione e la lotta agli incendi su tutto il territorio nazionale nell’ambito del dispositivo interforze messo in campo dalla Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

GIORNATA INTERNAZIONALE PER L’ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE – FORLI’ AIRPORT ADERISCE ALLA CAMPAGNA NAZIONALE DI SENSIBILIZZAZIONE PROMOSSA DA ASSAEROPORTI – Forlì Airport e Assaeroporti informano: “Oggi, 25 novembre, ricorre la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne istituita dall’ONU. Insieme a tutti i nostri aeroporti associati vogliamo dire stop alle discriminazioni di genere, alla violenza e agli abusi che ogni giorno colpiscono le donne e le ragazze in tutto il mondo. I dati lasciano senza parole: una donna su tre ha subìto nel corso della propria vita una qualche forma di violenza fisica o sessuale, violenza che troppo spesso uccide. Dall’inizio dell’anno sono più di 100 le vittime donne, di cui oltre 80 uccise in ambito familiare e affettivo. Non c’è più tempo, ognuno di noi faccia la propria parte per liberare le donne dalla violenza degli uomini. Oggi e tutti i giorni sia il 25 novembre”.

AIRBUS: LA HOIST MISSION PER FLOATING WIND TURBINES SODDISFA TUTTI GLI OBIETTIVI – Airbus informa: “In una sperimentazione di livello mondiale, Airbus Helicopters e i suoi partner hanno collaborato per dimostrare che gli elicotteri sono una risorsa importante per supportare le floating wind farms. Il 12 ottobre, un H135 e un H145, rispettivamente di KN Helicopters e HTM Helicopters, hanno verricellato il carico e due membri dell’equipaggio sulle nacelles di turbine eoliche galleggianti, per di più nelle difficili condizioni autunnali (30 nodi di vento e stato del mare forza 6). Il giorno prima, avevano portato il carico sulla nacelle con quasi 50 nodi di vento e mare forza 6. Alla fine del 2022, Equinor ha accettato di condurre le prove a Hywind Tampen, un parco eolico galleggiante che già produce elettricità per le piattaforme vicine. L’entusiasmo è cresciuto quando il team guidato da Airbus ha previsto i dati provenienti dalle real-world conditions: meteo, traffico aereo, condizioni del mare avverse e comportamento operativo delle turbine. La logistica ha comportato un permesso speciale (Air Operator Certificates) dalla Norwegian aviation authority, safety audits, risk assessments and standard operation procedures (SOP), oltre a briefing approfonditi per tutti i membri dell’equipaggio. HTM e KN Helicopters, rispettivamente tedeschi e danesi, entrambi fornitori leader di helicopter hoist services for the offshore wind industry, hanno fornito i loro piloti per i voli di prova”. “Da molti anni operiamo su bottom-fixed offshore turbines”, afferma Alain Vigneau, Head of Offshore Wind Market at Airbus Helicopters, riguardo alle missioni degli elicotteri Airbus in offshore wind farms. “Ora vogliamo dimostrare la capacità di un elicottero in relazione a floating turbines”.”Hywind Tampen è una struttura unica che utilizza 11 turbine eoliche a 110 NM dalla costa per generare elettricità per alimentare le oil and gas platforms. Con 12 videocamere GoPro sugli elicotteri, un H135 di KN Helicopters ha verricellato un carico sulla nacelle in cima alla turbina n. 2. Successivamente, un H145 di HTM ha verricellato due passeggeri sulla nacelle della turbina n. 2. ‘Safely’ è certamente la parola chiave quando si valuta come inviare i tecnici alle turbine. Un elicottero può trasferire il personale con mare più difficile rispetto alle navi e in meno tempo. Tutto ciò si traduce in meno tempi di fermo delle turbine e in un utilizzo più attivo del tempo dei tecnici. I filmati delle telecamere, oltre ai dati di movimento delle turbine, sono ora in fase di analisi e saranno condivisi con l’industria per maturare procedure operative standard per hoisting to floating turbines. Uno sforzo collettivo che fa ben sperare per questa tecnologia emergente per la produzione di energia rinnovabile”, conclude Airbus.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO DA MILANO A BARI CON C-130J – È atterrato all’aeroporto di Bari, poco prima delle 21 di venerdì 24 novembre, il velivolo da trasporto tattico C-130J che ha trasferito da Milano a Bari un uomo di 66 anni in imminente pericolo di vita. A valle della richiesta della Prefettura di Milano al COA (Comando Operazioni Aerospaziali), l’Aeronautica Militare ha messo a disposizione il C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, che ha imbarcato direttamente l’ambulanza, insieme al paziente e all’equipe medica, per diminuirne drasticamente i tempi di trasporto dal San Raffale di Milano al Policlinico di Bari. Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa dopo che l’equipaggio militare ha effettuato tutte le procedure necessarie, e si è diretto verso l’aeroporto di Milano Linate, dove ha imbarcato il mezzo per il trasporto sanitario d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Bari, il C-130J ha fatto rientro a Pisa, tornando subito disponibile per possibili nuove attivazioni. La 46ª Brigata Aerea di Pisa è uno dei Reparti dell’Aeronautica Militare che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni, insieme al 31° Stormo di Ciampino, il 14° Stormo di Pratica di Mare e agli elicotteri del 15° Stormo di Cervia. I Reparti di volo sono infatti a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

IATA: STATEMENT SULLA SOSPENSIONE DEI FLIGHT CUTS A SCHIPHOL – IATA ha commentato nei giorni scorsi la notizia secondo cui il governo olandese sta sospendendo l’experimental regulation volta a ridurre il numero dei voli a Schiphol nel 2024. “Accogliamo con favore questa notizia di buon senso da parte del governo olandese. Abbiamo sempre sostenuto che il Balanced Approach offre numerose opportunità per gestire i problemi legati al rumore a Schiphol senza ridurre la capacità. Il mantenimento della capacità di Schiphol è una buona notizia per l’occupazione, l’economia, la scelta e la comodità dei viaggiatori e migliori relazioni commerciali”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

EASA ED EUROCONTROL: WORKSHOP PER L’INTRODUZIONE DEL CBTA IN ATCO TRAINING – L’European Union Aviation Safety Agency (EASA) e EUROCONTROL hanno organizzato un workshop di 2 giorni il 20 e 21 novembre 2023 presso l’EUROCONTROL Aviation Learning Centre in Luxembourg sull’introduzione del competency-based training and assessment (CBTA) in air traffic controller (ATCO) training. “Il CBTA è il metodo preferito dall’International Civil Aviation Organization (ICAO) per la progettazione e l’implementazione di training and assessment programmes for aviation personnel, ed è considerato l’approccio più efficace per migliorare le performance e consentire un riconoscimento reciproco affidabile delle licenze. Sul fronte normativo, l’Europa è all’avanguardia con l’introduzione del CBTA nell’ATCO training. 122 esperti di aviazione in rappresentanza di 65 organizzazioni provenienti da 32 paesi hanno avuto l’opportunità di: imparare da coloro che hanno già implementato il CBTA; scoprire come altri professionisti dell’aviazione si stanno avvicinando al CBTA; informarsi sulla proposta normativa EASA; far luce sulle sfide legate all’attuazione del CBTA. Il seminario ha concluso che l’air traffic management (ATM) training community sosterrà l’iniziativa normativa con azioni di collaborazione ed è fiduciosa nei vantaggi di un’attuazione armonizzata del CBTA. I principali beneficiari del CBTA sono gli ATCO students. Inoltre, è probabile che le operational units ottengano pass rates and performance levels migliori a supporto della fornitura dei livelli richiesti di airspace capacity. La comunità ha inoltre concordato sui vantaggi di voluntary collaborative data sharing and analysis, da portare avanti tramite la D4S initiative”, afferma EASA. “EASA ed EUROCONTROL sono lieti di accompagnare le iniziative delle parti interessate identificate durante le sessioni agevolate del workshop, riguardanti l’implementazione della metodologia CBTA e la necessità di strumenti e supporto. L’EASA, insieme a EUROCONTROL, darà seguito alle azioni concordate e integrerà i risultati nella sua prossima Opinion indirizzata alla European Commission for regulatory actions”, conclude EASA.