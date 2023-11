Western Michigan University seleziona Cirrus Aircraft per la training fleet

Cirrus Aircraft ha annunciato che Western Michigan University ha acquistato trentadue TRAC SR Series aircraft, mentre si prepara ad espandere il suo College of Aviation.

“Siamo onorati di supportare una delle più grandi collegiate aviation schools degli Stati Uniti con una nuova flotta di velivoli TRAC SR Series”, ha affermato David Moser, Vice President of Fleet and Special Mission Sales for Cirrus Aircraft. “La TRAC SR Series è dotata di una advanced safety and technology suite che continua a ottimizzare il modo in cui gli studenti imparano a volare. Non vediamo l’ora di supportare i nostri partner fornendo una piattaforma per addestrare world-class pilots, mentre diventeranno la prossima generazione di aviatori”.

“Mentre espandiamo il nostro College of Aviation, il TRAC SR diventa una risorsa inestimabile per i nostri studenti per ottenere le competenze trasferibili necessarie come pilota”, ha affermato il Dr. Raymond Thompson, Western Michigan University. “Il TRAC aircraft offre una piattaforma di formazione tecnologicamente avanzata che, in definitiva, fornisce loro un vantaggio competitivo”.

“Progettata come ultimate ab-initio flight training platform, la TRAC SR Series tecnologicamente avanzata vanta un elenco di caratteristiche e capacità che completano le caratteristiche di volo stabili del velivolo SR20. L’integrated Garmin® flight deck comprende due large flight displays, un Flight Management System (FMS) keypad controller, un Electronic Stability and Protection system, nonché integrated engine indication and crew alerting/warning systems: tutte funzionalità presenti sugli advanced airliners di oggi.

L’interno è stato progettato per soddisfare le esigenze specifiche di un high-utilization training environment, sostituendo i materiali di lusso presenti nella SR Series con un rivestimento del pavimento durevole per tutte le stagioni e sedili resistenti all’usura facili da pulire. La spaziosa cabina offre uno spazio di lavoro ottimale per apprendere, con più spazio rispetto ai tipici training aircraft, sedili posteriori per studenti o osservatori aggiuntivi e aria condizionata opzionale per il comfort in tutte le stagioni. La TRAC Series comprende TRAC20, TRAC22 e TRAC22T“, afferma Cirrus Aircraft.

“Inoltre, la TRAC Series è dotata di una all-composite airframe structure con il caratteristico Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®), che rende la TRAC Series uno dei training airplanes più sicuri e versatili oggi disponibili. La TRAC Series è ulteriormente arricchita da un’ampia gamma di contenuti di addestramento al volo interattivi e personalizzati attraverso Cirrus Approach™, inclusi corsi online, video e il pluripremiato iFOM (interactive Flight Operations Manual) per un apprendimento conveniente in qualsiasi parte del mondo”, conclude Cirrus Aircraft.

(Ufficio Stampa Cirrus Aircraft – Photo Credits: Cirrus Aircraft)