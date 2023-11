Airbus vola un fully automated helicopter con un tablet

Airbus ha testato con successo una nuova simplified human machine interface (HMI), insieme a funzionalità autonome avanzate attraverso un progetto dal nome in codice Vertex. “Queste tecnologie, sviluppate da Airbus UpNext, sono controllate da un tablet touchscreen e mirano a semplificare la preparazione e la gestione della missione, ridurre il carico di lavoro dell’helicopter pilot e aumentare ulteriormente la sicurezza.

Il FlightLab di Airbus Helicopters ha volato in modo completamente automatizzato nelle fasi di lift-off, taxi, takeoff, cruise, approach e landing, durante un flight test di un’ora, seguendo un percorso predefinito. Durante questo volo, il pilota ha monitorato il sistema, che è in grado di rilevare ostacoli imprevisti e ricalcolare automaticamente una traiettoria di volo sicura. Quando necessario, il pilota può facilmente ignorare i controlli tramite il tablet e riprendere successivamente la missione. Il flight test period si è svolto dal 27 ottobre al 22 novembre presso la Airbus Helicopters facility a Marignane, Francia”, afferma Airbus.

“Questa dimostrazione di successo di un fully autonomous flight dal decollo all’atterraggio è un grande passo verso la riduzione del carico di lavoro dei piloti e l’HMI semplificata che l’Airbus Urban Air Mobility team intende implementare su CityAirbus NextGen. Potrebbe anche avere applicazioni immediate per gli elicotteri nei voli a bassa quota in prossimità di ostacoli, grazie alle informazioni fornite dai lidar (light detection and ranging) a bordo”, ha affermato Michael Augello, CEO di Airbus UpNext.

“Airbus Helicopters continuerà a sviluppare le diverse tecnologie che compongono Vertex: vision based sensors and algorithms for situational awareness and obstacle detection; fly-by-wire for enhanced auto-pilot; advanced human-machine-interface, sotto forma di touchscreen and head worn display per inflight monitoring and control”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)