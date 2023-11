News Brevi – 27.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA CATANZARO A ROMA CIAMPINO – Si è concluso nel tardo pomeriggio di ieri il trasporto sanitario d’urgenza di una giovane donna di 15 anni, da Catanzaro a Ciampino, effettuato con un velivolo Falcon 50 dell’Aeronautica Militare. La paziente, in imminente pericolo di vita, aveva la necessità di essere trasferita d’urgenza dall’Ospedale di Catanzaro al Policlinico Gemelli di Roma. Con lei hanno viaggiato l’equipe medica e una familiare. Il trasporto sanitario d’urgenza è una delle attività istituzionali che l’Aeronautica Militare svolge al servizio della collettività. Il volo, definito in questo caso “IPV – Imminente Pericolo di Vita”, è stato attivato su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazione di Vertice del Comando Squadra Aerea (COA) dell’Aeronautica Militare. Questa ha immediatamente interessato il 31° Stormo, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per tale genere di missioni. All’atterraggio a Ciampino, un’ambulanza era già in attesa della ragazza per trasferirla direttamente al Policlinico Gemelli, per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della popolazione 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di assicurare il trasporto di pazienti, organi, equipe mediche e ambulanze anche in condizioni meteorologiche complesse. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate, per questo genere di interventi, dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AMERICAN AIRLINES: OPERAZIONI RECORD PER IL THANKSGIVING – American Airlines ha prodotto un’operazione da record per il Ringraziamento, inclusa l’acquisizione di più clienti che mai per la festività, cancellando meno voli fino ad oggi rispetto a qualsiasi altro Ringraziamento nella sua storia. “Milioni di clienti contavano su di noi per metterli in contatto con le loro famiglie, i loro amici e i loro cari durante il Ringraziamento, e noi lo abbiamo fatto”, ha affermato David Seymour, Chief Operating Officer, American. “La fiducia che i nostri clienti ripongono in noi ogni giorno, ma soprattutto durante le vacanze, è qualcosa che non diamo per scontato e non potrei essere più orgoglioso del team che ha fornito un’operazione sicura, affidabile e di successo durante questo Ringraziamento. Non vediamo l’ora di portare questo slancio nelle vacanze di dicembre”. “American ha accolto finora quasi 6,5 milioni di clienti su oltre 59.000 voli durante le festività del Ringraziamento, con il load factor più alto di sempre per queste date. Il periodo di viaggio si concluderà domani alla fine della giornata. Ad oggi, American ha cancellato meno voli di qualsiasi altro periodo del Ringraziamento nella sua storia. Dal 16 al 26 novembre, la compagnia aerea ha cancellato solo 55 degli oltre 59.400 voli programmati: solo lo 0,09% del nostro programma, con quasi tutte le cancellazioni legate alle condizioni meteorologiche. American ha trascorso nove giorni (dal 16 al 24 novembre) senza cancellare un solo volo della mainline. Le nostre operazioni a Chicago O’Hare (ORD) si sono svolte senza intoppi nonostante la tempesta di neve, senza cancellazioni associate all’hub. Questi risultati sono dovuti ai 130.000 membri del team American che hanno lavorato in modo sicuro e instancabile durante il periodo delle vacanze, insieme al grande supporto dei nostri partner della Federal Aviation Administration (FAA), della Transportation Security Administration (TSA) e della U.S. Customs and Border Protection (CBP)”, conclude American Airlines.

PRATT & WHITNEY: L’F135 CORE UPGRADE SARA’ FONDAMENTALE PER L’F-35 BLOCK 4 – Sam Eckholm, Aerospace and defense content creator, ha recentemente visitato la engine production facility di Pratt & Whitney a Middletown, Connecticut, per conoscere l’ingegnosità e la produzione high-tech che rendono il motore F135 il fighter jet engine più avanzato al mondo. Durante la sua visita, Eckholm ha visitato la linea di produzione con Brent Veiga, Pratt & Whitney F135 Chief Engineer, e ha percepito la forza delle 40.000 libbre di spinta del motore provenienti dalla control room durante un engine test. Ha anche visto come i motori vengono assemblati e imballati prima di essere spediti ai clienti. In precedenza aveva visitato la radar development facility di Raytheon ad Andover, Massachusetts, dove l’azienda costruisce il radar AN/SPY-6 della Marina statunitense. Durante il suo viaggio nella F135 engine facility, Eckholm ha incontrato anche Jen Latka, vice president, F135 Engine Program. Hanno parlato dell’F135 Engine Core Upgrade, un aggiornamento del power module che Pratt & Whitney ha sviluppato per offrire ai clienti dell’F-35 un modo conveniente, economico e agile per fornire le capacità necessarie per il Block 4 modernization effort del jet. “In questo momento, la cosa più importante è portare più Block 4 weapons sul jet”, afferma Latka. “Per abilitare questi weapon systems, abbiamo bisogno di un core upgrade. Dobbiamo fornire più electrical power and cooling, e l’importante è farlo il più velocemente possibile per fornire questi weapon systems al pilota. Ed è ciò che offre loro questo core upgrade”. Il motore F135 è uno dei tanti sistemi forniti dalle aziende RTX per l’F-35.

COLLINS AEROSPACE INTRODUCE L’ARCUS™ TRAINING IMAGE GENERATOR – Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha annunciato oggi il rilascio di Arcus™, un nuovo image generator che combina gli strumenti avanzati di rendering ed elaborazione di Collins con la gaming technology, per offrire una formazione coinvolgente e modulare all’equipaggio di volo. Progettato con un’architettura di sistema flessibile e aperta, il generatore di immagini Arcus™ offre realistic, complex synthetic training environments for multiple platforms tra cui fast jet, air transport, mission, rotary wing and commercial aircraft. Il nuovo image generator di Collins è sviluppato in collaborazione con la tecnologia Unreal Engine del gaming engine developer Epic Games. “Un addestramento con simulazione efficace richiede un realismo visivo ad alta fedeltà, e anche i clienti hanno bisogno che queste tecnologie si adattino perfettamente alle loro diverse esigenze e dispositivi di formazione”, ha affermato Sharon Tabori, senior director and general manager of Simulation and Training Solutions for Collins Aerospace. “Il nostro nuovo hybrid image generator offre capacità grafiche migliorate per offrire esperienze di simulazione di volo tanto efficienti quanto realistiche”. Attraverso le sue comuni applicazioni hardware e software per PC, Arcus™ supporta una varietà di simulated flight devices, inclusi full-flight simulators, flight training devices, headset virtual reality VR, mixed reality MR systems, riducendo i costi e aumentando le opportunità di formazione mirata, utilizzando la stessa tecnologia attraverso lo spettro della simulazione. La combinazione di grafica avanzata del generatore di immagini e la tecnologia di gioco adattabile di Epic Games consente ai clienti di adattare facilmente i propri training environments e implementare nuove funzionalità man mano che le loro missioni e le esigenze di simulation training evolvono.

BRUSSELS AIRLINES: TRATTATIVE COSTRUTTIVE CON I SINDACATI DEI CABIN CREW – Brussels Airlines informa: “Sabato 25 novembre il management di Brussels Airlines ha tenuto il secondo incontro in due giorni con i cabin crew unions. Siamo lieti di annunciare che tutti e quattro gli union parties hanno confermato che lo sciopero a dicembre è fuori discussione. Ci dispiace che si sia arrivati a questo punto, ma siamo felici di poter fornire chiarezza ai nostri passeggeri e ai nostri dipendenti. Inoltre, siamo convinti di aver trovato soluzioni equilibrate e a lungo termine che daranno alla nostra compagnia e ai nostri dipendenti prospettive e opportunità di crescita, mantenendo i nostri costi sotto controllo in un mercato molto competitivo”.

AIR FRANCE SOSTIENE ANCORA UNA VOLTA “LES HOMMES DE L’AIR” – Air France informa: “Durante tutto l’anno, i professionisti dell’aviazione si impegnano nell’associazione “Les Hommes de L’Air” e lavorano per sensibilizzare sui problemi di salute degli uomini. Alcuni dei loro principali sforzi di prevenzione riguardano il cancro alla prostata (il cancro più comune tra gli uomini), il cancro ai testicoli (il cancro più letale tra i giovani) e il suicidio (che è sproporzionatamente maschile). In occasione di “Movember” – l’evento annuale del mese di novembre dedicato alla salute dell’uomo – l’associazione si mobilita attorno a un’importante campagna di sensibilizzazione. Dal 2018, Air France è orgogliosa di sostenere questa iniziativa prestando supporto logistico. Quest’anno sono stati organizzati 33 voli speciali Air France. L’equipaggio di cabina e il personale di terra appartenenti a “Les Hommes de l’Air” hanno indossato i loro caratteristici baffi e papillon per diffondere la consapevolezza tra i clienti attraverso la rete della compagnia. Le destinazioni includevano Parigi, Marsiglia, Lione, Nizza, Tolosa, Pau, Lisbona, Amsterdam, Vienna, Bologna, Venezia, Varsavia, Point-à-Pitre, Fort-de-France e Cayenne. Transavia e HOP! hanno inoltre collaborato con l’associazione per espandere ulteriormente la portata della campagna. A bordo di tutti questi voli venivano venduti portachiavi da collezione. L’intero ricavato delle vendite sarà devoluto a “Les Hommes de L’Air”, una parte sarà devoluta al Centre Prévention du Suicide Paris (CPS Paris). Inoltre, “Les Hommes de L’Air” ha recentemente firmato una partnership con CPS Paris per una campagna di sensibilizzazione pubblica che mira a promuovere misure di prevenzione efficaci riguardanti la salute mentale degli uomini”.

EMIRATES CELEBRA IL 52nd UAE NATIONAL DAY – Emirates informa: “In onore del 52nd UAE National Day il 2 dicembre, Emirates celebra l’occasione con dolci regionali a bordo, una serie di piatti arabi e specialità degli Emirati presentati nelle Emirates Lounge di Dubai e una varietà di Emirati music and movies su ice. Il 2 dicembre si celebra l’UAE National Day per celebrare l’unione dei sette emirati e ai clienti Emirates di tutte le classi in partenza da Dubai verrà offerto un dolcetto ispirato agli Emirati in una mini confezione regalo, mentre l’interno dell’aereo sarà illuminato con i colori dell’UAE flag. I clienti First e Business Class potranno gustare un duo di crostate di datteri con crema alla vaniglia e profiterole allo zafferano, mentre i clienti di Premium Economy ed Economy potranno gustare gers ogaily, una mini torta con zafferano, cardamomo e acqua di rose. Nelle lounge Emirates First Class di Dubai, i clienti possono banchettare con il tradizionale machbous di pollo degli Emirati seguito da una serie di invitanti dessert serviti con sciroppo di datteri e salsa al pistacchio, accompagnati dall’Al Qahwa, Tini mocktail a base di caffè, sciroppo di datteri e polvere di pistacchio. Nelle lounge Business Class verranno serviti ouzi di agnello in stile emiratino. I clienti nelle lounge di First e Business Class possono anche concedersi un gelato rinfrescante fatto in casa ai gusti di Halwa e caffè arabo. I clienti possono entrare nello spirito nazionale con il pluripremiato ice di Emirates e godersi una serie di film, serie e podcast degli Emirati. Acquistando su EmiratesRED, i clienti possono commemorare gli UAE con oggetti in edizione limitata, come l’Air Blade 50 years Anniversary Edition Automatic Watchs. Il preordine EmiratesRED è disponibile sulla maggior parte dei voli, invitando i clienti a fare acquisti da 21 giorni fino a 40 ore prima del volo e a sfogliare una vasta gamma di prodotti esclusivi, alcuni dei quali non sono disponibili a bordo. Sull’Emirates Official Store, i clienti possono anche sfogliare una gamma di prodotti per l’UAE National Day”.

AIR CANADA OTTIENE RICONOSCIMENTI PER L’INCLUSIVITA’ SUL POSTO DI LAVORO – Air Canada è onorata di aver ricevuto l’Outstanding Commitment to Employment Equity award e il Sector Distinction award dell’Honourable Seamus O’Regan, Federal Minister of Labour and Seniors, nell’ambito degli Employment Equity Achievement Awards annunciati di recente. “Air Canada è orgogliosa di essere un datore di lavoro leader in Canada e un modello nel settore dell’aviazione per i suoi progressi sul posto di lavoro per le donne, le popolazioni indigene, le persone con disabilità e i membri delle minoranze visibili. Siamo onorati di ricevere questi premi, che riflettono il nostro forte impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione in tutti i settori della nostra compagnia aerea”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs at Air Canada. Questo è il quinto anno che i premi vengono assegnati e quest’anno segna la seconda volta che Air Canada riceve un riconoscimento. I premi si basano sull’Employment Equity Report 2022 di Air Canada, incentrato sulla ripresa della compagnia aerea dalla pandemia e su come ha ricostruito la propria forza lavoro concentrandosi sull’esperienza dei clienti, sul benessere dei dipendenti e su un rinnovato impegno per la diversità, l’equità e l’inclusione.

BRITISH AIRWAYS PRESENTA LA AVIOS COLLECTION SUGLI ACQUISTI DUTY FREE IN TUTTO IL MONDO – I British Airways Executive Club Members che effettuano acquisti nei World Duty Free shops a London Heathrow possono ora accumulare Avios sui loro acquisti. I clienti possono ora accumulare un Avios per ogni sterlina spesa in qualsiasi World Duty Free shop in tutti i terminal di Heathrow. Per iniziare, i Membri devono assicurarsi di essersi iscritti a Red by Dufry, il programma fedeltà di World Duty Free, e aver inserito i dettagli dell’Executive Club nell’app Red by Dufry. Gli Avios verranno assegnati entro 72 ore da ogni acquisto idoneo e sulla prima transazione è disponibile un bonus di 250 Avios. Gli acquirenti più esperti possono anche utilizzare la carta British Airways American Express per pagare i propri acquisti, accumulando ancora più Avios. Colm Lacy, Chief Commercial Offer, British Airways, ha dichiarato: “Sappiamo quanto l’accumulo di Avios faccia la differenza per i viaggi dei nostri clienti, quindi continuiamo a trovare nuovi modi per renderlo più semplice che mai. Con la presenza espansiva di World Duty Free a Heathrow, i membri avranno molte opportunità di accumulare Avios, avvicinandosi sempre di più al prossimo volo, vacanza o esperienza”. L’Executive Club di British Airways continua ad evolversi per rendere ancora più gratificante accumulare e spendere Avios. All’inizio di quest’anno sono stati introdotti i primi Avios-Only flights della compagnia aerea ed è stato annunciato che gli Avios possono essere utilizzati per acquistare pacchetti British Airways Holidays. Nuovi retailers continuano ad unirsi agli oltre 1.500 rivenditori su shopping.ba.com, incluso eBay che è stato aggiunto a settembre. I membri del programma fedeltà Iberia Plus possono accumulare un Avios per ogni €1 speso facendo acquisti nei World Duty Free shop in Spagna. Per ulteriori informazioni visitare: www.ba.com/executive-club/collecting-avios/shopping/dufry.

WORLD DUTY FREE ADERISCE AL PROGRAMMA IBERIA PLUS – A partire da oggi, i titolari del programma fedeltà Iberia che effettueranno un acquisto nei World Duty Free shops degli aeroporti spagnoli, così come in quelli dell’aeroporto di London Heathrow, guadagneranno Avios per ogni loro acquisto. Per ogni euro speso in prodotti acquistati nei negozi World Duty Free di questi aeroporti, i membri Iberia Plus riceveranno 1 Avios. Per accumulare Avios è sufficiente mostrare la carta digitale Iberia Plus e scansionare il codice QR al momento del pagamento. Gli Avios saranno disponibili entro 72 ore da ogni acquisto qualificante. Inoltre, i clienti Iberia Plus che collegano il numero della loro carta al profilo Red by Dufry tramite la loro app otterranno 250 Avios di benvenuto extra al momento del loro primo acquisto e potranno usufruire di promozioni esclusive nei World Duty Free shop. Da parte loro, anche i membri Executive club di British Airways potranno accumulare un Avios per ogni euro speso facendo acquisti nei World Duty Free shops negli aeroporti spagnoli. Iberia Plus è il programma di Iberia con cui premia la fedeltà dei suoi migliori clienti con voli e altri vantaggi esclusivi. Attualmente il programma conta più di 10 milioni di titolari e offre sei livelli: Classic, Silver, Gold, Platinum, Infinita e Infinita Prime, oltre a Iberia Plus Kids per i bambini dai due agli undici anni. I titolari del programma fedeltà Iberia possono accumulare Avios acquistando voli con le compagnie aeree associate al programma, nonché soggiorni in catene alberghiere internazionali, noleggio auto, rifornimento di carburante o altri acquisti presso più di un centinaio di partner del programma Iberia. Gli Avios possono essere utilizzati come valuta per acquistare voli, hotel, noleggio auto, viaggi di più giorni ed esperienze di svago. Da parte sua, Dufry offre ai viaggiatori di tutto il mondo un servizio completo di acquisti duty-free, con gli ultimi articoli di lusso di oltre 1.000 fornitori a prezzi convenienti. Offre inoltre un’ampia selezione di marchi premium locali e globali, dai cosmetici ai prodotti di uso quotidiano, inclusi vini selezionati, cucina locale, profumi e moda.

LOCKHEED MARTIN: DIMOSTRATORE PER UNA VELOCE ON-ORBIT SENSOR CALIBRATION – Lockheed Martin lancerà presto un esclusivo wideband Electronically Steerable Antenna (ESA) payload demonstrator, per mostrare gli investimenti dell’azienda in tecnologie avanzate per eseguire missioni più velocemente una volta in orbita. Basato su un design innovativo e proprietario, Lockheed Martin prevede di calibrare questo nuovo ESA sensor in una frazione del tempo necessario per rendere operativi i tradizionali sensori in orbita, che storicamente possono richiedere mesi per essere accesi, completamente calibrati e pronti a svolgere le loro funzioni in missione. Il payload demonstrator, che verrà lanciato a bordo del Firefly Aerospace Alpha rocket, estende il significativo investimento di Lockheed Martin nello sviluppo della scalable wideband ESA technology, per mostrare un’effettiva capacità in orbita. Questa tecnologia è fondamentale per le future remote sensing architectures. “Le esigenze di missione e il ritmo operativo dei nostri clienti sono aumentati notevolmente”, ha affermato Maria Demaree, vice president and general manager of National Security Space at Lockheed Martin Space. “Abbiamo progettato questa tecnologia per mostrare come un’antenna ESA altamente producibile possa essere costruita, lanciata, calibrata e messa in campo rapidamente in orbita, a supporto della sicurezza del 21° secolo”. Il payload, soprannominato Tantrum, è stato sviluppato nell’organizzazione Ignite di Lockheed Martin Space, un nuovo team istituito per concentrarsi su tre missioni principali: ricerca e sviluppo esplorativo, accelerazione del ritmo dello sviluppo tecnologico e, infine, introduzione di nuove innovazioni di prodotto.