Etihad Airways celebra il 20° anniversario con un fly-past al Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix

Etihad Airways ha preso il volo ieri con uno spettacolare fly-past direttamente sopra Yas Marina Circuit, per segnare l’inizio del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix 2023.

“Il Boeing 787 Dreamliner di Etihad è passato sopra la pista ad un’altitudine di 600 piedi, esattamente alle 16:44 e 55 secondi. L’aereo è stato seguito dall’UAE aerobatic team, Al Fursan, con sette velivoli in rappresentanza dei sette emirati degli Emirati Arabi Uniti. Il team Al Fursan ha disegnato una V formation poco dietro il Dreamliner, con scie colorate nei colori rosso, verde e nero della bandiera degli Emirati Arabi Uniti.

Il fly-pass di quest’anno è particolarmente speciale in quanto coincide con il 20° anniversario della compagnia aerea. Il volo è stato operato da quattro dei piloti più esperti di Etihad, tra cui il Capitano Driss Moussaoui, che questo mese festeggia 20 anni di volo per Etihad.

Il pilota al comando del volo era il Capitano Abdullah Saleh, supportato dal Capitano Mohammed al Tamimi al posto di destra, entrambi i piloti festeggiavano 18 anni di servizio con Etihad.

Mentre il Capitano Driss supervisionava la comunicazione sia con l’Air Traffic Control che con l’Al Fursan team, era responsabilità del Capitano Mimmo Catalano, pilota Etihad da 19 anni, controllare il precision timing dell’aereo che ha sorvolato la griglia di partenza. I tempi dovevano essere accurati poiché il sorvolo deve avvenire nel momento esatto in cui finisce l’inno nazionale degli Emirati Arabi Uniti, pochi istanti prima dell’inizio della gara”, afferma Etihad Airways.

Antonoaldo Neves, Etihad’s Chief Executive Officer, ha commentato: “Quest’anno abbiamo accolto più ospiti internazionali che mai in questo incredibile evento ad Abu Dhabi. Il fly-past è una tradizione apprezzata dai fan a terra e guardata da milioni di persone in tutto il mondo ed è un’apertura spettacolare della gara. La gara di quest’anno è particolarmente emozionante in quanto coincide con la celebrazione dei 20 anni di volo di Etihad e con l’apertura della nostra nuova casa, il Terminal A di Abu Dhabi International. I nostri talentuosi piloti che hanno operato il volo di oggi hanno accumulato quasi vent’anni di volo con Etihad ciascuno, rappresentando la passione e la dedizione di tutta la nostra comunità di piloti”.

“Oltre a godersi l’azione in pista, per il primo anno, gli Etihad Guest members con Platinum tier status e i Gold members con co-branded partner credit cards, sono stati invitati a godersi l’ospitalità nella nuova ed esclusiva Etihad Guest Lounge situata tra Abu Dhabi Hill e la Main Grandstand.

I visitatori internazionali del Formula 1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix sono stati tra i primi passeggeri al mondo ad arrivare al nuovo Terminal A di Abu Dhabi International, inaugurato all’inizio di questo mese. Oltre a biometric check-in services semplificati, il nuovo Terminal offre aree check-in dedicate alla Business e alla First Class, con accesso rapido attraverso i controlli di sicurezza. Gli ospiti delle cabine premium e Etihad Guest members selezionati possono inoltre usufruire delle First and Business class lounges di Etihad, che si estendono su tre piani e offrono servizi di ristorazione e bar, sale relax, sale giochi e altro ancora”, conclude Etihad Airways.

(Ufficio Stampa Etihad Airways – Photo Credits: Etihad Airways)