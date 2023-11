Airbus Helicopters: primo ordine per l’H125 in Lituania

Airbus Helicopters e l’operatore lituano ASU BALTIJA hanno annunciato un contratto per due H125 all’European Rotors 2023. “Si tratta dei primi elicotteri Airbus venduti a un operatore commerciale nel paese e saranno anche i primi due elicotteri della famiglia H125 operati in Lituania. Gli H125 sostituiranno gli elicotteri prodotti in Russia e saranno utilizzati per il trasporto passeggeri e missioni di servizio in Lituania e in altri mercati all’estero.

ASU Baltija ha molta esperienza di lavoro con Airbus Helicopters fornendo supporto logistico alla flotta AS365N3+ dell’aeronautica lituana. La stretta collaborazione e il lavoro di squadra produttivo tra Airbus e ASU Baltija hanno raggiunto una disponibilità della flotta superiore al 96%”, afferma Airbus.

“L’acquisizione dell’H125 apre una nuova pagina nella storia di ASU Baltija, mentre ci allontaniamo dagli elicotteri prodotti in Russia e non vediamo l’ora di volare con l’H125, un elicottero che è il punto di riferimento del settore ed è perfettamente adatto per eseguire le nostre nuove commercial activities”, ha affermato Linas Elijosius, CEO of ASU Baltija JSC.

“Anche se l’H125 è l’elicottero più venduto della sua categoria, è sempre un momento molto speciale quando diamo il benvenuto a un nuovo cliente. Siamo grati per la fiducia del nostro partner a lungo termine, ASU BALTIJA, ed entusiasti di entrare nel mercato commerciale con loro per la prima volta in Lituania”, ha affermato Thomas Zeman, Head of Sales Eastern Europe and CIS at Airbus Helicopters. “Con il livello di performance dell’H125, siamo fiduciosi che ASU BALTIJA abbia scelto il prodotto giusto per lo sviluppo dei propri servizi commerciali e non vediamo l’ora che ne arrivino molti altri”.

“Oggi, quasi 4.200 elicotteri della famiglia H125 volano in tutto il mondo nelle condizioni più impegnative. L’H125 è il leader di mercato assoluto nell’intermediate single-engine helicopter category, raggiungendo una quota di mercato del 63% nel 2022. Nel 2022 sono stati ordinati 161 elicotteri H125, stabilendo un record di vendite negli ultimi dieci anni”, conclude Airbus.

