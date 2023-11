ÖAMTC Air Rescue continua la modernizzazione della flotta con due elicotteri Airbus H135

Airbus Helicopters e ÖAMTC Air Rescue hanno annunciato un nuovo contratto per due H135 durante la terza edizione di European Rotors. L’annuncio fa seguito a un contratto iniziale per cinque H135 firmato alla fine del 2020.

“Per noi è ovvio sviluppare e migliorare costantemente la nostra flotta in modo da poter fornire ai nostri pazienti un’assistenza completa al massimo livello possibile di qualità e sicurezza”, ha affermato Marco Trefanitz, CEO di ÖAMTC Air Rescue. “L’H135 con Helionix è perfettamente adattato alle nostre esigenze e lo dimostra giorno dopo giorno e notte dopo notte in operazioni in tutta l’Austria. L’elicottero decisamente più potente, certificato per il volo strumentale e dotato di pilota automatico, ci avvicina ulteriormente al nostro obiettivo di poter aiutare ovunque, in qualsiasi momento e con qualsiasi condizione atmosferica”.

“Siamo orgogliosi di essere partner di ÖAMTC Air Rescue da oltre 40 anni con i nostri elicotteri e servizi”, ha affermato Thomas Hein, Head of Europe Region at Airbus Helicopters. “Vorrei ringraziare ÖAMTC Air Rescue per la continua fiducia nei nostri elicotteri H135. Ci auguriamo di poter vivere ancora molti anni di collaborazione di successo”.

“ÖAMTC Air Rescue opera 31 elicotteri H135 da 17 basi permanenti e 4 basi invernali aggiuntive in Austria. L’anno scorso l’operatore ha effettuato più di 20.000 missioni, con una media di 52 missioni al giorno. L’operatore ha iniziato a fornire servizi di soccorso aereo in Austria nel 1983 e quest’anno festeggia il suo 40° anniversario.

L’H135 è l’elicottero di riferimento per gli helicopter emergency medical service operators in tutto il mondo. Combina una cabina ampia e senza ostacoli con performance, autonomia e capacità di carico eccellenti, oltre a bassi livelli di rumorosità. Le porte laterali scorrevoli sovradimensionate e le porte posteriori a conchiglia consentono un rapido carico/scarico dei pazienti, con ulteriore sicurezza durante le operazioni a terra fornita dal caratteristico rotore di coda Fenestron di Airbus. L’H135 è il global market leader for helicopter emergency medical services, con oltre 700 elicotteri in tutto il mondo utilizzati per missioni salvavita”, afferma Airbus.

“Il light, twin-engine H135 di Airbus incorpora le tecnologie più avanzate disponibili, inclusa la suite avionica Helionix di Airbus Helicopters, che, oltre al pilota automatico a 4 assi, offre un innovativo cockpit layout per migliorare la situational awareness. Progettato con tre large electronic displays, il cockpit dell’H135 è compatibile con night vision goggle e include un First Limit Indicator, che evidenzia gli appropriati engine instrument data per il pilota in un unico indicatore.

Ad oggi, più di 1.500 elicotteri della famiglia H135 sono stati consegnati in tutto il mondo, per un totale di oltre 7 milioni di ore di volo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters – ÖAMTC)