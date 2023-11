AJet, compagnia aerea controllata al 100% da Turkish Airlines, inizierà l’operativo voli nel 2024

Fondata nel 2008 per soddisfare le esigenze di trasporto aereo della regione dell’Anatolia con opzioni vantaggiose, AnadoluJet, un brand di Turkish Airlines, condurrà le sue operazioni sotto il nome di “AJet Air Transportation Inc.” come società controllata al 100% da Turkish Airlines, a partire dalla fine di marzo 2024.

In occasione di un evento tenutosi presso l’hangar Turkish Technic dell’aeroporto Sabiha Gökçen di Istanbul, con la partecipazione dei dirigenti di Turkish Airlines Inc., AJet ha preso il suo posto nel settore dell’aviazione con il suo nuovo nome.

Prof. Dr. Ahmet Bolat, Chairman of the Board and the Executive Committee di Turkish Airlines, ha commentato così la creazione di AJet: “In linea con i nostri obiettivi per i prossimi 10 anni, siamo orgogliosi di aver avviato il processo di costituzione della nostra AJet. Gli sforzi e la dedizione che abbiamo profuso per lungo tempo hanno dato i loro frutti e introdurremo AJet nei cieli con l’orario estivo alla fine di marzo 2024. Crediamo fermamente che AJet, con il suo nuovo nome, diventerà un importante parte del settore dell’aviazione a basso costo su scala globale”.

“La compagnia, affermata come compagnia aerea low cost di standard globali, per rafforzare la sua posizione competitiva sul mercato continuerà le sue operazioni con base negli aeroporti di Istanbul Sabiha Gökçen e Ankara Esenboga dalla fine di marzo 2024.

In linea con la sua visione di sostenibilità, l’azienda intende operare in modo eco-friendly ed entrare nel mercato “Low Cost” con una prospettiva innovativa. Semplificando i servizi offerti e utilizzando una configurazione di classe economica, la società mira a riflettere il vantaggio in termini di costi nei prezzi dei biglietti, rendendo i servizi di trasporto aereo accessibili a un pubblico più ampio”, conclude AJet.

(Ufficio Stampa AJet – Photo Credits: AJet)