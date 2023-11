Eve Air Mobility e Jeju Air rilasciano un Concept of Operations for Urban Air Mobility in South Korea

Eve Air Mobility (“Eve”) e Jeju Air Co., Ltd., la prima e più grande compagnia aerea low cost sudcoreana, hanno annunciato oggi il rilascio di un nuovo concept of operations white paper per electric vertical take-off and landing (eVTOL) flights sull’isola di Jeju. Le due società hanno collaborato per produrre l’analisi che rappresenta il primo passo per comprendere cosa sarà necessario per rendere realtà le future urban air mobility (UAM) operations in Corea del Sud.

“Questo è un primo passo importante per stabilire le future urban air mobility and eVTOL operations in South Korea”, afferma David Rottblatt, Vice President Sales, Marketing and Government Affairs of Eve Air Mobility. “La collaborazione tra Eve Air Mobility e Jeju Air ha portato ad un’analisi dettagliata delle esigenze, delle opportunità e delle sfide legate alla creazione in sicurezza dei futuri voli eVTOL sull’isola di Jeju”.

“In qualità di compagnia aerea leader, vogliamo contribuire a sviluppare un ambiente operativo sicuro per gli UAM, basato sul nostro know-how commerciale e sulla nostra esperienza nel settore dell’aviazione, creando così nuovo valore per l’industria aeronautica”, afferma Taeha Park, Head of UAM Business Task Force, Jeju Air Co., Ltd. “Proprio come Jeju Air ha reso popolare il viaggio aereo in Corea, intendiamo fare lo stesso per l’UAM”.

“Il white paper scritto congiuntamente esamina in dettaglio il caso aziendale operativo e commerciale della creazione di servizi UAM nell’isola di Jeju. La Corea del Sud è uno dei primi paesi a iniziare a gettare le basi per la mobilità aerea urbana. Stabilire un concept of operations è uno dei primi passi verso la futura mobilità aerea urbana. Eve ha lavorato con una varietà di città, paesi e autorità di regolamentazione per stabilire concept of operations negli Stati Uniti, in Brasile, nel Regno Unito e altri in tutto il mondo”, afferma Embraer – Eve.

“Stiamo adottando un approccio molto misurato e ponderato per comprendere le esigenze, le opportunità e le sfide di ciascuna regione”, ha affermato Augustine Tai, APAC Business Development Lead for Eve Air Mobility. “Quest’ultimo sforzo fornirà un riferimento adeguato per tutte le parti interessate interessate all’UAM in Corea del Sud”.

“Il CONOPS sarà disponibile sul sito web di Eve affinché l’intera comunità possa comprendere meglio come l’ecosistema UAM consentirà un nuovo mezzo di trasporto conveniente, sicuro e sostenibile sull’isola di Jeju. Eve spera che il CONOPS incoraggi tutti i responsabili di questo ecosistema a evolversi insieme in modo che l’industria, le agenzie di regolamentazione, gli enti civili e governativi e la comunità possano continuare a investire, sviluppare e integrare questa nuova modalità di trasporto. Il CONOPS si evolverà costantemente”, conclude Embraer – Eve.

(Ufficio Stampa Embraer – Eve)