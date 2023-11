I motori Rolls-Royce Trent 1000 equipaggiano il Flight100 di Virgin Atlantic con 100% Sustainable Aviation Fuel da London Heathrow a New York JFK

Rolls-Royce annuncia Flight100, lo storico volo di Virgin Atlantic con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF), decollato oggi da London Heathrow verso New York JFK, segnando il culmine di un anno di collaborazione radicale, per dimostrare la capacità del SAF in sostituzione del jet fuel di derivazione fossile, compatibile con i motori, gli airframe e le infrastrutture di oggi.

“Operato con un Boeing 787, utilizzando motori Rolls-Royce Trent 1000, il volo è il primo al mondo con 100% SAF da parte di una compagnia aerea commerciale attraverso l’Atlantico. Questo volo fondamentale è stato reso possibile da un consorzio guidato da Virgin Atlantic, che comprende Boeing, Rolls-Royce, Imperial College London, University of Sheffield, ICF e Rocky Mountain Institute, in partnership con il Department for Transport.

Il SAF ha un ruolo significativo da svolgere nella decarbonizzazione dell’aviazione a lungo raggio e nel percorso verso Net Zero 2050.

Mentre altre tecnologie, come l’elettricità e l’idrogeno, restano lontane decenni, il SAF può essere utilizzato ora. Oggi, il SAF rappresenta meno dello 0,1% dei volumi globali di jet fuel e gli standard sui carburanti consentono solo un 50% SAF blend in commercial jet engines. Flight100 dimostrerà che la sfida di aumentare la produzione è una questione di politica e investimenti e che l’industria e il governo devono muoversi rapidamente per creare una fiorente industria SAF nel Regno Unito.

Oltre a dimostrare le capacità del SAF, Flight100 valuterà in che modo il suo utilizzo influisce sulle non-carbon emissions del volo con il supporto dei partner del consorzio ICF, Rocky Mountain Institute (RMI), Imperial College London e University of Sheffield. La ricerca migliorerà la comprensione scientifica degli effetti del SAF su scie e particolato e aiuterà a implementare il contrail forecasts nel processo di pianificazione del volo. I dati e la ricerca saranno condivisi con l’industria e Virgin Atlantic continuerà il suo coinvolgimento nel lavoro sulle contrails attraverso la Climate Impact Task Force di RMI, che è in parte finanziata da Virgin Unite”, afferma Rolls-Royce.

“Il SAF utilizzato su Flight100 è un unique dual blend; 88% HEFA (Hydroprocessed Esters and Fatty Acids) fornito da AirBP e 12% SAK (Synthetic Aromatic Kerosene) fornito da Virent, subsidiary of Marathon Petroleum Corporation. L’HEFA è costituito da grassi di scarto mentre il SAK è costituito da zuccheri vegetali. Il SAK è necessario nei 100% SAF blends per conferire al carburante gli aromatici necessari per il funzionamento del motore. Per raggiungere Net Zero 2050, è necessario sfruttare l’innovazione e gli investimenti necessari in tutte le materie prime e le tecnologie disponibili per massimizzare i volumi di SAF e continuare la ricerca e lo sviluppo necessari per immettere sul mercato nuovi velivoli a emissioni zero.

Collettivamente l’industria deve andare oltre per sviluppare un’industria SAF nel Regno Unito e soddisfare l’obiettivo dell’aviazione di 10% SAF entro il 2030, sfruttando i significativi benefici sociali ed economici che potrebbe portare.

Rolls-Royce ha recentemente annunciato di aver dimostrato che tutti i suoi tipi di in-production civil aero engine sono compatibili con 100% SAF. Ciò soddisfa l’impegno, assunto nel 2021, di dimostrare che non esistono barriere tecnologiche per i motori all’uso di 100% SAF“, prosegue Rolls-Royce.

Shai Weiss, Chief Executive Officer, Virgin Atlantic, ha dichiarato: “Flight100 dimostra che il SAF può essere utilizzato come sostituto sicuro e immediato del jet fuel di derivazione fossile ed è l’unica soluzione praticabile per decarbonizzare l’aviazione a lungo raggio. È stata necessaria una collaborazione radicale per arrivare fin qui e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo, ma dobbiamo spingerci oltre. Semplicemente non c’è abbastanza SAF ed è chiaro che per raggiungere la produzione su larga scala, dobbiamo vedere maggiori investimenti. Ciò avverrà solo quando saranno in atto meccanismi di certezza normativa e di sostegno dei prezzi, sostenuti dal governo”.

Richard Branson, fondatore di Virgin Atlantic, ha dichiarato: “Il mondo presumerà sempre che qualcosa non possa essere fatto, finché non lo fai. Lo spirito di innovazione sta emergendo e cerchiamo di dimostrare che possiamo fare le cose meglio, a vantaggio di tutti. Virgin Atlantic ha sfidato lo status quo e spinto l’industria aeronautica a non accontentarsi mai e a fare meglio dal 1984. Avanti veloce di quasi 40 anni, quello spirito pionieristico continua a essere il cuore pulsante di Virgin Atlantic mentre amplia i confini. Non potrei essere più orgoglioso di essere a bordo del Flight100 oggi insieme ai team di Virgin Atlantic e ai nostri partner, che hanno lavorato insieme per definire il percorso per la decarbonizzazione dell’aviazione a lungo raggio”.

Mark Harper, Transport Secretary, Department for Transport, ha dichiarato: “Il volo di oggi alimentato al 100% da SAF mostra come possiamo decarbonizzare i trasporti sia ora che in futuro, riducendo le emissioni del ciclo di vita del 70% e ispirando la prossima generazione di soluzioni. Questo governo ha sostenuto il volo di oggi e continueremo a sostenere l’industria emergente del SAF nel Regno Unito poiché crea posti di lavoro, fa crescere l’economia e ci porta verso Jet Zero”.

Simon Burr, Group Director of Engineering, Technology & Safety, Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi che oggi i nostri motori Trent 1000 stiano alimentando il primo volo widebody in assoluto utilizzando 100% SAF attraverso l’Atlantico. Rolls-Royce ha recentemente completato i test di compatibilità di 100% SAF su tutti i nostri tipi di motori aeronautici civili in produzione e questa è un’ulteriore prova che non esistono barriere tecnologiche per i motori all’uso di 100% SAF. Il volo rappresenta una pietra miliare per l’intera industria aeronautica nel suo viaggio verso l’azzeramento delle emissioni nette di carbonio”.

Sheila Remes, Vice President of Environmental Sustainability, Boeing, ha dichiarato: “Nel 2008 Virgin Atlantic e Boeing hanno completato il primo commercial SAF test flight su un 747 e oggi raggiungeremo un altro traguardo significativo utilizzando un 787 Dreamliner. Questo volo rappresenta un passo fondamentale verso il nostro impegno di fornire aerei compatibili con 100% SAF entro il 2030. Mentre lavoriamo verso l’obiettivo di zero emissioni nette del settore dell’aviazione civile, il viaggio storico di oggi evidenzia ciò che possiamo ottenere insieme”.

“Il Trent 1000 offre eccezionali fuel efficiency and environmental performance. È stato ottimizzato specificamente per alimentare la famiglia di aerei Boeing 787 Dreamliner, applicando la tecnologia più recente e attingendo all’esperienza di quattro generazioni precedenti di motori Trent“, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce – Photo Credits: Virgin Atlantic – Rolls-Royce)