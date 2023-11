News Brevi – 28.11.2023

AERONAUTICA MILITARE: SOCCORSO CON ELICOTTERO HH-139B DALL’ISOLA DI PONZA A LATINA – Si è concluso nella serata di ieri il soccorso aereo effettuato con un elicottero HH-139B dell’85° Centro SAR (Search and Rescue) di Pratica di Mare (RM). L’intervento, effettuato sulla tratta Ponza – Latina, ha consentito il trasporto sanitario urgente di un uomo di 54 anni in gravi condizioni di salute. La richiesta di attivazione è giunta dalla Prefettura di Latina al Rescue Coordination Centre (RCC) del Comando Operazioni Aerospaziali (COA) di Poggio Renatico (FE) che ha, tra i propri compiti, anche quello di gestire questo tipo di missioni a favore della collettività. L’equipaggio dell’elicottero militare in prontezza d’allarme è decollato dall’aeroporto di Pratica di Mare e si è diretto presso l’ospedale di Latina dove è stata prelevata una equipe medica specializzata. Successivamente l’elicottero ha raggiunto l’isola di Ponza dove il paziente è stato caricato a bordo e trasportato con urgenza a Latina. Una volta atterrati presso il capoluogo di provincia, il paziente è stato trasferito a bordo di una ambulanza ed è stato successivamente trasferito presso una struttura sanitaria per le necessarie cure mediche. L’85° Centro SAR dipende dal 15° Stormo di Cervia che garantisce, 24 ore su 24, ogni singolo giorno dell’anno, la ricerca ed il soccorso degli equipaggi di volo in difficoltà, concorrendo, inoltre, ad attività di pubblica utilità quali la ricerca di dispersi in mare o in montagna, il trasporto sanitario d’urgenza di pazienti in imminente pericolo di vita ed il soccorso di traumatizzati gravi, operando anche in condizioni meteorologiche complesse. Dalla sua costituzione ad oggi, gli equipaggi del 15° Stormo hanno salvato migliaia di persone in pericolo di vita. Dal 15° Stormo di Cervia, oltre all’85° Centro SAR di Pratica di Mare, dipendono, dislocati su tutto il territorio nazionale, anche l’80° Centro SAR di Decimomannu (Cagliari), l’82° Centro SAR di Trapani, l’83° Gruppo SAR, sito proprio su Cervia, e l’84° Centro SAR di Gioia del Colle (Bari) (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AERONAUTICA MILITARE: PRIMA ATTIVITA’ SVOLTA NEL NUOVO POLO CONCORSI – Lunedì 27 novembre si è svolta sul sedime di Guidonia, presso il Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare, la prova scritta relativa al 23° Concorso interno per il reclutamento di Marescialli A.M.. Grazie allo sforzo sinergico del personale del Centro di Selezione e del 60° Stormo di Guidonia, l’attività è stata condotta per la prima volta all’interno del nuovo Polo Concorsi AM, struttura appositamente ideata e realizzata sotto la supervisione e direzione del 2° Reparto Genio A.M. per far fronte alle esigenze di reclutamento del personale militare di Forza Armata. Al fine di rispondere alle necessità di transizione all’era digitale della Pubblica Amministrazione, il nuovo Polo Concorsi AM è stato sviluppato secondo i più moderni criteri di riduzione d’impatto ambientale, sicurezza antisismica e modernità tecnologica. Sistemi digitalizzati avanzati e infostrutture all’avanguardia permetteranno una sensibile evoluzione dei processi selettivi già a partire dai primi mesi del 2024, garantendo nel contempo economicità ed efficienza. Il Centro di Selezione A.M. di Guidonia dipende dal Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari. Si occupa di realizzare, attuare e supportare, con competenza, le attività di selezione e di orientamento professionale dei candidati, volte ad individuare tra questi i migliori per motivazione ed attitudini correlate alla dimensione aerospaziale, al fine di rendere l’Aeronautica Militare sempre più utile alla collettività (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR LANCIA LA PROMOZIONE NEW YEAR GATEWAY: 10% DI SCONTO DISPONIBILE PER 72 ORE – Come parte delle offerte della Cyber Week, Ryanair oggi (martedì 28 novembre) ha annunciato la promozione speciale New Year Getaway, valida per 72 ore, che offre il 10% di sconto sui voli compresi tra 1° dicembre e il 31 marzo, disponibile solamente sul sito/app ufficiale di Ryanair. Mauro Bolla, Head of Communication di Ryanair per Albania, Cipro, Grecia, Italia e Romania, ha dichiarato: “Ryanair è lieta di estendere l’offerta della Cyber Week con il lancio della promozione New Year Getaway, disponibile fino a giovedì 30 novembre solamente sul sito/app ufficiale di Ryanair. Questa offerta a tempo limitato darà la possibilità ai nostri clienti di viaggiare tra il 1° dicembre e il 31 marzo e di aggiudicarsi un importante sconto del 10% sui voli, per chi sta tornando a casa per un tranquillo Natale, per coloro che hanno programmato una vacanza sulla neve, o per chi sogna il sole invernale”.

AERONAUTICA MILITARE: GIURANO I 328 AVIERI VFI DEL 27° CORSO ICADIO II – Venerdì 24 novembre presso la Scuola Volontari dell’Aeronautica Militare di Taranto (SVAM) si è svolta la cerimonia del giuramento dei Volontari in Ferma Prefissata Iniziale (VFI) del 27° Corso “Icadio II” – 2° incorporamento del 2023. L’evento, presenziato dal Comandante delle Scuole dell’A.M./3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, unitamente alle più importanti autorità civili, militari e religiose della città, ha coinvolto i 328 avieri che innanzi ai loro familiari, giunti da ogni regione d’Italia, hanno recitato la formula del “Lo Giuro!” quale atto solenne di fedeltà alla Repubblica con ferma consapevolezza dell’importante momento che suggella l’inizio della loro esperienza triennale in Forza Armata. La cerimonia, impreziosita dalla presenza della Fanfara del Comando Scuole A.M./3^ Regione Aerea, è proseguita con la suggestiva lettura della preghiera dell’Aviatore, recitata dal capocorso che ha preceduto il rilascio in volo verso il cielo dell’orifiamma contenente i nomi di tutti i 328 neo giurati. Al termine della stessa, all’interno dell’hangar ed alla presenza di tutti i familiari, su invito del Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio, gli allievi hanno lanciato in alto i loro copricapo suggellando così il termine della prima fase addestrativa. Emozionante, infine, è stato l’abbraccio liberatorio scambiato con le proprie famiglie. Inoltre nell’ambito delle iniziative dell’Aeronautica Militare volte a festeggiare il Centenario dell’Arma Azzurra, nella serata precedente al Giuramento, la Fanfara del Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea si è esibita all’interno del Teatro Comunale Fusco per un concerto organizzato dalla SVAM con il patrocinio del Comune di Taranto che ha rappresentato una magnifica occasione per consolidare gli ottimi rapporti tra l’Istituto di formazione e le realtà locali e soprattutto un modo per regalare agli avieri ed ai loro familiari, presenti in sala, un bellissimo momento musicale condiviso con la cittadinanza ed il territorio (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

INCONTRO TRA PRESIDENTE ENAC E PRESIDENTE REGIONE CALABRIA SULLO SVILUPPO DEI COLLEGAMENTI AEREI – Enac informa: “Incontro istituzionale presso l’aeroporto di Roma Fiumicino tra il Presidente Enac Pierluigi Di Palma e il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto. Si è parlato degli importanti investimenti programmati per lo sviluppo dei collegamenti aerei con i tre aeroporti della Regione tesi a favorire l’economia del territorio con importanti ricadute occupazionali. Un importante risultato immediato è il volo SkyAlps da e per Reggio Calabria per il periodo delle feste natalizie e di fine anno, che permetterà di raggiungere la Regione con prezzo competitivo, a tutela del diritto alla mobilità”.

AEROPORTO DI BOLOGNA: IL VICEMINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI GALEAZZO BIGNAMI IN VISITA OGGI AI CANTIERI DEL TERMINAL PASSEGGERI – Il Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con delega agli Aeroporti Galeazzo Bignami ha visitato oggi i cantieri di riqualifica ed ampliamento del terminal passeggeri dell’Aeroporto di Bologna. Accompagnato dal presidente Enrico Postacchini e dall’amministratore delegato Nazareno Ventola, l’onorevole Bignami ha espresso apprezzamento per i lavori avviati, che già prima di Natale vedranno completata la nuova area di accodamento dei controlli passaporti per accedere alla sala imbarchi extra-Schengen, con un raddoppio degli spazi esistenti. Inoltre, dalla prossima primavera nell’ambito di una riqualifica completa, per fasi, dell’area controlli di sicurezza e passaporti, sarà dato il via all’utilizzo delle prime due macchine radiogene di tipo “C3”, la nuova tecnologia che garantisce uno standard di sicurezza elevatissimo per il controllo del bagaglio a mano e che consente al passeggero di lasciare all’interno del bagaglio i liquidi senza limitazioni e gli apparati elettronici, migliorando quindi la qualità del servizio ai passeggeri. A fine lavori, nel 2025, l’area dei controlli di sicurezza sarà completamente rinnovata, con otto macchine radiogene di nuova generazione, che consentiranno una notevole riduzione dei tempi necessari per effettuare i controlli sui bagagli a mano. Anche la sala imbarchi Schengen sarà rinnovata ed ampliata, con il raddoppio delle sedute nelle aree di attesa. Il Viceministro Bignami ha anche pranzato in aeroporto con Postacchini e Ventola, presso la mensa “Bon Apt” insieme ai lavoratori della comunità aeroportuale.

LANZAROTE PROTAGONISTA DELLA PREMIUM LOUNGE IBERIA A MADRID – Da oggi fino al 3 dicembre, la Premium Lounge Velázquez di Iberia nel Terminal 4 Satélite di Madrid si trasforma in un autentico angolo di Lanzarote. La compagnia aerea ha personalizzato la lounge dedicata ai clienti Business e Top tier Platinum e Gold in viaggio verso destinazioni intercontinentali con immagini dell’isola, in particolare delle sue spiagge. “Oltre ad apprezzare la bellezza di Lanzarote, i clienti potranno degustare l’offerta gastronomica dell’isola grazie ad un’ampia gamma di piatti locali, come le patate rugose con picón mojo delle Canarie, il formaggio El Tofio, la ropa Vieja canaria. Il tutto accompagnato dai vini di due cantine locali: El Grifo e Los Bermejos. La promozione di Lanzarote come destinazione turistica verrà effettuata anche sui voli a lungo raggio. I clienti Business di Iberia che viaggeranno dal 1° all’8 dicembre su qualsiasi volo in partenza da Madrid potranno degustare un antipasto preparato appositamente per l’occasione: gamberi alla griglia su mojo picón. Con queste azioni, sia a terra che in volo, vogliamo pubblicizzare la ricchezza paesaggistica e gastronomica di Lanzarote, una delle destinazioni di Iberia Group”.

DELTA MANTIENE UNAELEVATA AFFIDABILITA’ DURANTE IL PERIODO DEL RINGRAZIAMENTO – Delta informa: “Delta ha mantenuto la promessa di un’esperienza sicura, puntuale ed elevata per i clienti della compagnia aerea durante le festività del Ringraziamento, trasportando più di 3,8 milioni di clienti su oltre 39.000 voli. Queste cifre coprono il periodo che va da venerdì 17 novembre a domenica 26 novembre. Cinque di questi giorni di viaggio erano “brand days” – giorni in cui nessun volo veniva cancellato sia sui voli Delta che sui voli Delta Connection. Inoltre, durante tale periodo sono stati cancellati solo sette voli”. “Il personale Delta ha fatto di tutto, come sempre, per portare i nostri clienti in tutta sicurezza dai loro cari durante questo periodo speciale dell’anno”, ha affermato Mike Spanos, Chief Operating Officer. “Hanno offerto un’eccezionale affidabilità operativa con un servizio accogliente, premuroso ed elevato per i nostri clienti”. I numeri definitivi per l’intero periodo festivo del 17-28 novembre sono ancora in sospeso.

TORNA L’OFFERTA “BLIND BOOKING” DI EUROWINGS – Eurowings informa: “D’ora in poi i viaggiatori in cerca di avventure troveranno qualcosa per loro con Eurowings: la compagnia aerea di Lufthansa Group ha recentemente ripristinato l’apprezzato servizio Blind Booking. Con questa offerta apprezzata in passato, i viaggiatori rimangono sorpresi dalla destinazione delle loro vacanze. I clienti scoprono dove li porterà il viaggio solo dopo aver completato la prenotazione. Gli interessati inseriscono i dati chiave del viaggio programmato nel processo di prenotazione. Possono anche escludere anticipatamente le destinazioni, ad esempio se vi hanno già viaggiato. In linea di principio, tuttavia, quanto più flessibile è la prenotazione, tanto più economico sarà il volo. Con la nuova offerta Blind Booking, Eurowings amplia il suo portafoglio di prodotti per un gruppo target che è aperto a cose nuove e ama impegnarsi in esperienze di viaggio non familiari. I voli verso le destinazioni scelte a caso vengono offerti alla tariffa BASIC da Germania, Austria, Svezia e Repubblica Ceca e sono disponibili a partire da 44 euro (solo andata). I viaggiatori possono scegliere tra diverse categorie e restringere tematicamente la destinazione a sorpresa. A seconda della stagione sono disponibili diverse rotte”. “I voli tramite Blind Booking possono essere prenotati da un giorno a 42 giorni prima della partenza tramite https://blindbooking.eurowings.com. Dopo aver selezionato l’aeroporto di partenza e la categoria tematica, ai clienti Eurowings vengono mostrate le possibili destinazioni, che – se lo desiderano – possono anche essere deselezionate. Nei passaggi successivi è possibile inserire le date del viaggio, compresi tutti i dettagli del soggiorno. Il soggiorno minimo è di 18 ore per una notte e di 36 ore per due notti. Nella fase successiva, il passeggero interessato riceve il prezzo finale. Dopo il pagamento viene visualizzata la destinazione a sorpresa in modo che i passeggeri abbiano abbastanza tempo per prepararsi al viaggio. I voli prenotati non possono essere riprenotati o cancellati. Successivamente è possibile prenotare servizi aggiuntivi, come ad esempio il bagaglio registrato aggiuntivo”, conclude Eurowimgs.

CAMBIAMENTI NEL MANAGEMENT DI SAS GROUP – L’Executive Vice President and Chief of Staff, Carina Malmgren Heander, ha deciso di ritirarsi dalla sua posizione presso SAS. Carina Malmgren Heander lascerà ufficialmente il suo ruolo il 1° febbraio 2024. Tuttavia, continuerà a ricoprire il ruolo di senior advisor to CEO Anko van der Werff fino all’estate 2024, garantendo una transizione graduale. Alla luce del ritiro di Carina, SAS annuncia una riorganizzazione interna con l’istituzione di una nuova Chief People function. Questa sostituirà la Chief of Staff function e comprenderà, tra gli altri, HR and Communication roles. SAS nomina Pernille Ormholt nuovo Chief People Officer. Allo stesso tempo, la posizione di General Counsel farà parte della Group Management e Anna Almén, attualmente Vice President General Counsel, entrerà a far parte del SAS Group Management come Chief Legal Officer. Carina Malmgren Heander fa parte del Management di SAS Group dal 2015 ed è stata determinante in diverse iniziative di trasformazione. “Voglio ringraziare Carina per la sua dedizione a SAS durante quasi un decennio di tempi molto impegnativi. Apprezziamo la sua mentalità strategica e concentrazione sul raggiungimento dei risultati. Le auguro tutto il meglio per la nuova fase”, afferma il President & CEO Anko van der Werff. Il prossimo Chief People Officer Pernille Ormholt Vang è un esperta leader delle risorse umane con una carriera di successo all’interno del gruppo Maersk. “Sono lieto di dare un caloroso benvenuto a Pernille Ormholt Vang. Con un background completo in ruoli di leadership, Pernille apporta una vasta esperienza alla nostra organizzazione. La sua comprovata esperienza nel guidare le trasformazioni organizzative la rende una preziosa aggiunta al management team di SAS. Attendiamo con ansia l’impatto positivo che ciò avrà”, afferma Anko van der Werff. “Anna Almén è stata determinante nella ristrutturazione in corso di SAS e una forza trainante nella nostra trasformazione. Anna è una stimata collega di SAS da oltre 20 anni e non vedo l’ora di continuare la nostra stretta collaborazione. Sono lieto di dare il benvenuto ad Anna nel management team del gruppo”, conclude Anko van der Werff.

UN’INDAGINE EASYJET RIVELA CHE L’IMPORTANZA DELLE VACANZE È AUMENTATA PER GLI INGLESI – Un sondaggio condotto da easyJet su 2.000 consumatori britannici questo mese ha dimostrato che oltre due terzi (67%) hanno affermato che avranno maggiori probabilità di viaggiare all’estero nel 2024 rispetto al 2023. Proteggere la spesa per le vacanze rimane una priorità per la maggior parte degli intervistati, con oltre tre quarti (77%) che affermano che daranno priorità alla spesa per le vacanze rispetto a qualsiasi altra cosa nel loro budget annuale, in aumento rispetto al 70% dello scorso anno. La maggior parte delle persone (70%) ha affermato che sarà più propensa a mettere da parte soldi per una vacanza nel 2024 che nel 2023 e il 73% prevede di spendere la stessa somma o più durante le vacanze, mentre oltre tre quarti (76%) degli intervistati ha affermato che hanno comunque intenzione di fare lo stesso numero di vacanze o più del solito. I consumatori stanno anche valutando il modo in cui viaggiano per dare priorità alle proprie vacanze, con circa il 70% delle persone che afferma di essere più propenso a prenotare con un vettore low cost (in aumento rispetto al 66% nel 2022) e a trascorrere le vacanze in destinazioni europee più vicine a casa (72%), rispetto al 10% che pianifica un viaggio in Nord America e al 9% in Asia. Quasi tutti gli intervistati (91%) concordano sul fatto che andare in vacanza è fondamentale per il loro benessere (in aumento rispetto all’83% nel 2022). Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha commentato: “Anno dopo anno vediamo aumentare il valore e l’importanza delle vacanze per i consumatori. Questi risultati non potrebbero essere più chiari sul fatto che viaggiare non solo rimane una priorità per le persone, ma che sono sempre più determinate a proteggere e persino ad aumentare i propri budget per le vacanze, anche a causa dei numerosi vantaggi e opportunità che i viaggi ci offrono. Lo stiamo già vedendo nelle nostre prenotazioni per le vacanze del prossimo anno. Con la nostra impareggiabile rete europea e un fantastico rapporto qualità-prezzo, easyJet è ben posizionata per portare ancora più persone in vacanza nel 2024”.

EASYJET APRIRA’ IN ANTICIPO LA SUA NUOVA BASE A BIRMINGHAM – easyJet ha annunciato che aprirà anticipatamente la sua nuova base di Birmingham, il che significa che da Birmingham saranno disponibili ancora più voli a partire dal 18 marzo 2024. La nuova base composta da tre aerei ha consentito alla compagnia aerea di espandere ulteriormente la propria rete di Birmingham con 16 nuove rotte. Ciò significa che oltre ai 13 principali servizi domestici e internazionali che la compagnia aerea già opera da Birmingham, easyJet offrirà ora ai clienti voli su 29 rotte attraverso il Regno Unito, Europa e Nord Africa che si riveleranno apprezzate dai viaggiatori d’affari e di piacere che volano da Birmingham. la seconda città più grande del Regno Unito. I clienti easyJet di Birmingham ora hanno molta più scelta quando prenotano le loro vacanze 2024, con nuove rotte in decollo dal 18 marzo 2024. Ali Gayward, UK Country Manager at easyJet, ha dichiarato: “Siamo lieti di aprire in anticipo la nostra base di Birmingham, dimostrando la nostra continua fiducia nella regione con i clienti che ci scelgono per il nostro brand di fiducia, una rete senza rivali e tariffe di grande valore. Con i voli per 16 nuove rotte in vendita da questo giovedì, offriamo ai nostri clienti nelle Midlands una scelta ancora più ampia quando pianificano le loro vacanze e non vediamo l’ora di accoglierli a bordo”. Tom Screen, aviation director for Birmingham Airport, ha dichiarato: “Antalya, Barcellona, Berlino, Fuerteventura, Enfidha, Sharm el Sheikh, Rodi, Dalaman, Jersey, Larnaca, Malaga, Alicante, Tenerife, Corfù, Kos e Heraklion: 16 nuove destinazioni easyJet inizierà a servire da marzo 2024. Dire che siamo entusiasti è un eufemismo. Ciò porterà posti di lavoro nella regione e una maggiore scelta per i clienti, in particolare perché easyJet Holidays consolida la sua posizione nel mercato delle Midlands con ottimi pacchetti”.

VUELING SI UNISCE AL #GIVINGTUESDAY – Vueling informa: “Dopo il Black Friday e il Cyber Monday, arriva il #GivingTuesday, che si celebra l’ultimo martedì di novembre per promuovere donazioni e far conoscere progetti di solidarietà. Per questo motivo e come parte della collaborazione con Save the Children, Vueling raddoppierà le donazioni effettuate dai suoi clienti e dai suoi dipendenti tra il 28 novembre e il 31 dicembre. Da luglio 2022, i clienti della compagnia aerea possono versare a Save the Children un contributo compreso tra 1 e 3 euro durante le vendite a bordo. In questo modo possono aiutare il Fondo di emergenza per i bambini, che consente alla ONG di rispondere rapidamente alle crisi umanitarie. Uno strumento essenziale per sostenere le famiglie colpite dalla crisi in Ucraina e le persone sfollate e colpite da conflitti in luoghi come Afghanistan, Yemen, Siria ed Etiopia. #GivingTuesday è un movimento di generosità globale creato nel 2012 per incoraggiare le persone a supportare diverse iniziative sociali, ispirando negli anni centinaia di milioni di persone a donare, collaborare e celebrare la generosità. Vueling, parte del gruppo IAG, collabora con Save the Children dal 2015 e, grazie a diverse campagne e iniziative, ha facilitato la donazione di oltre 1.140.000 euro che sono stati destinati a diversi progetti sulla rotta migratoria dei Balcani, come l’apertura di spazi sicuri e adatti ai bisogni primari dei neonati, delle donne incinte e delle madri che allattano affinché possano ricevere accompagnamento e sostegno per prevenire la malnutrizione. Inoltre, sono state realizzate attività in asili nido, programmi educativi per bambini rifugiati in Grecia e a Melilla per facilitarne l’accesso alle scuole locali e a sessioni psicologiche di gruppo, essenziali per affrontare lo stress di cui soffrono, sviluppare resilienza e rafforzare l’autostima”.

CIRRUS AIRCRAFT AGGIUNGE UN SECONDO FAA-CERTIFIED VISION JET SIMULATOR – Cirrus Aircraft ha annunciato l’aggiunta di un secondo FAA-certified Level D full-flight Vision Jet simulator, per servire i piani di espansione dell’azienda e fornire accesso a world-class flight training, inclusi initial type-ratings and recurrent training per new and pre-owned aircraft owners presso il Cirrus Aircraft Vision Center in Knoxville, Tennessee. L’ultimo simulatore Vision Jet, costruito da CAE, è ora pienamente operativo. Primo single-engine personal jet al mondo, il Vision Jet ha un design degli interni lussuoso e spazioso, sistemi di sicurezza avanzati come il Cirrus Airframe Parachute System® (CAPS®) e il Safe Return™ Emergency Autoland. Oggi ci sono oltre 500 Vision Jets sul mercato. “Cirrus Aircraft si impegna a fornire addestramento di volo di livello mondiale e investiamo continuamente nel Vision Center campus per espandere la nostra capacità e offrire risorse di formazione moderne”, ha affermato Todd Simmons, President of Customer Experience of Cirrus Aircraft. Il costruttore ora sfrutta due FAA-certified Level D full-flight simulators, due FAA-qualified Level 6 fixed-based training devices e multiple avionics trainers per Vision Jet training and demonstrating aircraft systems, come il CAPS. Nato per la prima volta come Factory Service Center nel 2016, il Vision Center campus è cresciuto fino a includere un Experience Center, un Delivery Center, un Flight Training Center, un ulteriore Factory Service Center e un Flight Center/Hangar Complex. Il Vision Center offre anche formazione per i single-piston SR Series aircraft. Cirrus Aircraft continua a investire nel suo Vision Center campus, con l’intenzione di espandersi ulteriormente nel 2024. Il Vision Center è completato da tre Cirrus Flight Training locations a Scottsdale, Arizona; McKinney, Texas e Orlando, Florida e oltre 100 Cirrus Training Center partners in tutto il mondo. Il Vision Center di Knoxville è l’unico luogo che offre Vision Jet type ratings.

JETBLUE DONA 2 MILIONI DI TRUEBLUE POINTS A MAKE-A-WISH® – JetBlue continua la sua lunga tradizione di servizio donando 2 milioni di punti TrueBlue a Make-A-Wish per celebrare il Giving Tuesday e il JetBlue For Good month. “Sono ispirato dall’impegno costante e dalla passione dei nostri membri dell’equipaggio e dei clienti che ci consentono costantemente di restituire qualcosa alle comunità locali che serviamo attraverso i nostri partner di beneficenza”, ha affermato Icema Gibbs, vice president of CSR and DEI, JetBlue. “La nostra partnership di lunga data con Make-A-Wish è un ottimo esempio di come promuoviamo il valore di JetBlue nella nostra cultura mentre aiutiamo a creare momenti speciali di gioia per i bambini e le famiglie attraverso la nostra rete”. Da settembre 2022, Make-A-Wish ha riscattato 18,9 milioni di punti TrueBlue come parte della sua partnership con JetBlue e la piattaforma di donazione di punti della compagnia aerea.

PRATT & WHITNEY CANADA ANNUNCIA UN PT6T-3/6 TWINPAC™ ENGINE OVERHAUL PROGRAM PER MILITARY CUSTOMERS – Pratt & Whitney Canada ha annunciato oggi un nuovo ed economico P&WCSMART military overhaul program, sviluppato appositamente per i clienti militari che volano con elicotteri Bell 212 e Bell 412 con motori PT6T-3 o PT6T-6 Twinpac™. Pratt & Whitney è un’azienda RTX. “Il nostro portafoglio P&WCSMART è stato sviluppato per assistere i clienti che volano su motori maturi, che in molti casi richiedono una revisione”, ha affermato Irene Makris, vice president of Customer Service at Pratt & Whitney Canada. “Questo nuovo P&WCSMART military program per i motori PT6T-3/6 delle flotte militari prende in considerazione la missione e l’ambiente dei clienti militari offrendo costi di revisione prevedibili, consentendo ai nostri clienti di pianificare con precisione i costi di manutenzione dei motori”. Il portafoglio di soluzioni P&WCSMART MRO di Pratt & Whitney Canada offre valore OEM (Original Equipment Manufacturer) e ricambi e servizi originali P&WC. Il lavoro del programma P&WCSMART è condotto attraverso la rete di assistenza globale dell’azienda e viene fornito con una garanzia di livello OEM su parti e manodopera. I motori Pratt & Whitney Canada hanno raggiunto più di un miliardo di ore di volo sull’intera flotta dall’introduzione del PT6 nel 1963. La famiglia di motori PT6T ha contribuito con oltre 48 milioni di ore al totale della flotta.

“AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS” DI TORINO – DICHIARAZIONI PRES. BOEING ITALIA ANGELA NATALE – “Boeing è presente in Italia da oltre 70 anni, periodo in cui ha sviluppato ha una lunga e proficua relazione con l’industria aerospaziale e della difesa, le forze armate e le compagnie aeree. Oggi in Italia possiamo contare su 30 fornitori di prima fascia, con una spesa annuale di circa 1 miliardo di dollari e una ricaduta occupazionale importante. Per aiutare le aziende italiane a lavorare con importanti attori internazionali ed entrare nel mercato globale, Boeing ha organizzato diversi workshop nel corso degli anni per illustrare alle aziende italiane come opera Boeing e come diventare un nostro partner. Recentemente, in collaborazione con l’Agenzia Italiana per il Commercio Estero (ICE), abbiamo organizzato il Boeing Industry Day, un evento in cui abbiamo presentato le nostre attività e i requisiti futuri, e pianificato incontri commerciali con 45 aziende del settore. Come Boeing, siamo inoltre fortemente impegnati per favorire la decarbonizzazione del trasporto aereo con l’obiettivo di raggiungere le zero emissioni nette nel settore dell’aviazione civile entro il 2050. A tal proposito, lo scorso gennaio Boeing è stata scelta da NASA come partner fondamentale nell’ambito del programma Sustainable Flight Demonstrator, che prevede la collaborazione tra l’industria, il mondo accademico e altre organizzazioni governative per elaborare la generazione di aerei per il futuro. Il fulcro del progetto è l’X-66A, un aereo dimostratore sperimentale che dovrebbe fare il suo primo volo dimostrativo entro il 2028. Parallelamente, da oltre 15 anni stiamo studiando l’utilizzo dell’idrogeno nelle celle a combustibile a bordo degli aeromobili, che permetterebbe di ridurre considerevolmente le emissioni di carbonio durante le operazioni di volo”.