SWISS presenta il suo quinto Flying Film Festival

Swiss International Air Lines (SWISS) ospiterà la quinta edizione del Flying Film Festival a bordo dei suoi voli a lungo raggio tra il 1° dicembre 2023 e il 31 gennaio 2024. Il festival, fondato nel 2015 insieme ai registi Francesca Scalisi e Mark Olexa, è focalizzato su brevi documentari e film d’animazione. Il festival integra il regolare programma di intrattenimento in volo di SWISS e mira a mettere in luce registi giovani e talentuosi provenienti da tutto il mondo e a presentare il loro lavoro a un pubblico più ampio. È l’unico festival cinematografico al mondo a svolgersi esclusivamente in aria.

Il Flying Film Festival di quest’anno offrirà un’interessante selezione di 14 cortometraggi provenienti da Belgio, Canada, Cina, Repubblica Ceca, Finlandia, Francia, Italia, Messico, Paesi Bassi, Svizzera e Stati Uniti. I lavori includono “Beautiful Figures”, una coproduzione svizzero-belga che ha vinto il Flying Anidoc Award al Fantoche animated film festival in Svizzera. Due premi – ‘Golden Wings’ e ‘Silver Wings’ – saranno conferiti da una giuria indipendente al termine del Flying Film Festival.

Anche il Flying Film Festival di quest’anno presenterà un’innovazione: uno speciale podcast “Movies for Airplanes”, che offrirà spunti illuminanti sul festival stesso. Il podcast sarà disponibile su varie piattaforme di streaming.

Informazioni dettagliate (compresi i trailer) sul quinto Flying Film Festival si trovano su http://www.swiss-inflightentertainment.com o www.flyingfilmfestival.com.

I 14 film selezionati per il Flying Film Festival di quest’anno sono: Beautiful Figures by Soetkin Verstegen, Bgirl Badli by Charlotte De Cort, Champ by Cassandra Offenberg, Discussions animées entre entendeurs de voix by Tristan Thil, Everything wrong and nowhere to go by Sindha Agha, Fino alla fine (Till the end) by Beatrice Perego, Kajanaqtuq by Ella Morton, Love, Dad by Diana Cam Van Nguyen, Men of Salt by Luis Armando Sosa Gil, Notes sur la mémoire et l’oubli by Amélie Hardy, Oasis by Justine Martin, Violet Gave Willingly by Claire Sanford, Will you look at me by Shuli Huang e Ympyrän neliöimisestä (Square the circle) by Hanna Hovitie.

