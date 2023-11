ADAC HEMS Academy e Airbus Helicopters realizzeranno HMotion, un nuovo simulation training centre per elicotteri H135 e H145

Nel corso di European Rotors, Airbus Helicopters e ADAC HEMS Academy hanno annunciato la costituzione della joint venture HMotion, un nuovo simulator training centre per gli elicotteri della famiglia H135 e H145. HMotion offrirà un’ampia gamma di corsi di formazione economicamente vantaggiosi per il personale, compreso mission and critical flight training. Previa approvazione da parte delle autorità di regolamentazione competenti, si prevede che sarà operativo all’inizio del 2024.

“Con la creazione di HMotion, miglioreremo ulteriormente le capacità di addestramento per i nostri H135 and H145 customers”, afferma Bruno Even, CEO of Airbus Helicopters. “Uniremo il meglio di due mondi: i dati e la conoscenza di Airbus come produttore di elicotteri con l’esperienza di ADAC Luftrettung, un operatore di elicotteri di fama mondiale”.

“La collaborazione tra le nostre due società creerà il più moderno simulator training centre al mondo per elicotteri H135 e H145”, ha affermato Frédéric Bruder, Managing Director of ADAC Luftrettung, di cui fa parte l’ADAC HEMS Academy.

Come primo passo, HMotion integrerà i full-flight simulators situati presso il sito Airbus Helicopters a Donauwörth e presso l’ADAC HEMS Academy a Sankt Augustin, vicino a Bonn. In una seconda fase, nel 2025, tutte le simulator activities saranno trasferite in un nuovo state-of-the-art training centre in Oberpfaffenhofen, vicino a Monaco, facilmente accessibile per i clienti internazionali grazie alla vicinanza dell’aeroporto internazionale di Monaco.

L’obiettivo delle training and flight operations di Airbus Helicopters è progettare e fornire soluzioni innovative per supportare i propri clienti, il che è fondamentale per migliorare la sicurezza operativa. L’efficienza delle operazioni con gli elicotteri è direttamente collegata alla competenza dei piloti, degli equipaggi di volo e dei tecnici, nonché alla loro capacità di operare e mantenere in sicurezza gli aeromobili ad ala rotante durante una gamma completa di condizioni e missioni.

L’ADAC HEMS Academy sta allestendo una nuova sede all’avanguardia a Oberpfaffenhofen per la formazione e il perfezionamento di helicopter pilots and medical crews. Qui, nella futura sede di HMotion, verranno create le migliori condizioni per lo sviluppo del personale (in helicopter flight operations and emergency and acute medical administration), con ancora più opportunità per qualified safety and team training in teoria e in pratica.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)