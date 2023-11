Airbus e Norwegian Air Ambulance siglano ordine per elicotteri H135 e H145

Norwegian Air Ambulance ha ordinato tre H135 e due five-bladed H145 che verranno utilizzati per missioni di salvataggio in Danimarca, a seguito di una gara che l’operatore ha recentemente vinto nel paese. Inoltre, l’operatore HEMS prenderà in consegna due nuovi H145 nel 2024 per espandere la propria flotta in Norvegia.

“Vorrei ringraziare Norwegian Air Ambulance per la sua continua fiducia nei nostri elicotteri per supportare le loro missioni salvavita essenziali”, ha affermato Thomas Hein, Head of Europe Region, Airbus Helicopters. “La nostra missione è fornire ai nostri operatori le migliori soluzioni possibili, per rendere il mondo un posto più sicuro. Rappresentando più di 1.100 dei 2.700 elicotteri impiegati per le operazioni HEMS in tutto il mondo, è un vero motivo di orgoglio vedere che l’H135 e l’H145 sono il punto di riferimento per tali missioni in tutto il mondo, facendo una differenza positiva per le persone che necessitano di cure mediche urgenti”.

“L’H135 e il five-bladed H145 si sono dimostrati elicotteri molto versatili e adatti per le nostre operazioni HEMS”, ha affermato Leif Olstad, CEO di Norwegian Air Ambulance. “Con i nuovi elicotteri continueremo a servire le popolazioni di Danimarca e Norvegia con equipaggiamenti all’avanguardia, per garantire il miglior servizio possibile”.

“Oggi, Norwegian Air Ambulance opera tutte le 13 basi HEMS in Norvegia e tutte le 4 basi in Danimarca utilizzando una flotta di H135 e H145 equipaggiata al 100% con Helionix. La società madre dell’organizzazione, la Norwegian Air Ambulance Foundation, è stata il primo operatore al mondo a prendere in consegna un five-bladed H145 nel 2020.

L’H135 è market leader in helicopter emergency medical services (HEMS) a livello mondiale, seguito dall’H145. Entrambi gli elicotteri sono equipaggiati con l’Helionix avionics suite di Airbus, che migliora la complementarità e consente una transizione quasi senza soluzione di continuità da un tipo all’altro, mentre le sue caratteristiche aumentano la sicurezza e riducono il carico di lavoro del pilota. La loro impronta acustica particolarmente bassa rende l’H135 e l’H145 gli elicotteri più silenziosi della loro classe, mentre le loro emissioni di CO2 sono le più basse tra i loro diretti concorrenti.

Airbus Helicopters è il principale fornitore di elicotteri per l’air medical transport industry, fornendo il 54% dei 2.700 EMS helicopters che volano oggi nel mondo”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)