Emirates onora i traguardi raggiunti dagli Emirati Arabi Uniti nell’esplorazione spaziale con un volo speciale

Emirates, in collaborazione con il Mohammed Bin Rashid Space Centre (MBRSC), celebra le iniziative spaziali nazionali degli Emirati Arabi Uniti con un volo speciale unico. Il Dr Sultan AlNeyadi, recentemente tornato da una missione di 6 mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e Hazzaa AlMansoori, il primo astronauta degli Emirati nello spazio, sono stati ospiti d’onore a bordo. Il team MBRSC ha svolto un ruolo chiave nella promozione di un settore spaziale forte e diversificato sviluppando le sue capacità e competenze per competere sulla scena globale, attraverso la conduzione di una serie di missioni e progetti per gli Emirati Arabi Uniti.

L’A380 di Emirates è stato decorato con una decalcomania appositamente progettata, che celebra la visione degli Emirati Arabi Uniti di sviluppare le proprie capacità nell’esplorazione spaziale e nell’innovazione aerospaziale sulla scena globale. Comandato dal capitano Abdalla Abdelrahman Al Hammadi e dal primo ufficiale Alex Van Der Veer, l’EK2641 è decollato da Dubai International Airport alle 12:00, attraversando tutti e sette gli Emirati. Insieme agli astronauti a bordo c’erano Salem Humaid AlMarri, Director General of MBRSC, l’Emirates Chief Operating Officer, Adel Al Redha, gli astronauti Sultan AlNeyadi, Hazzaa AlMansoori e i crew members of Expedition 69, insieme a quasi 200 dipendenti di MBRSC.

Prima del decollo, Sultan AlNeyadi e Hazzaa AlMansoori hanno visitato l’Emirates Headquarters e sono stati accolti dall’Emirates President Sir Tim Clark e dal Chief Operating Officer Adel Al Redha. I dipendenti di Emirates hanno quindi avuto l’opportunità irripetibile di partecipare a una sessione di domande e risposte seguita da un incontro di benvenuto con i due astronauti.

Salem Humaid AlMarri, Direttore Generale di MBRSC, ha dichiarato: “Siamo grati a Emirates per questo gesto eccezionale, onorando gli astronauti e il team di MBRSC. L’evento di oggi ha simboleggiato la nostra visione condivisa e il nostro impegno a essere pionieristici e a riconoscere i contributi del settore aerospaziale. Guardando al futuro, MBRSC continua a dedicarsi a guidare gli Emirati Arabi Uniti e la regione verso nuove frontiere nell’esplorazione e nell’innovazione spaziale”.

Adel Al Redha, COO Emirates, ha dichiarato: “Siamo onorati di celebrare la missione di successo e il ritorno del dottor Sultan AlNeyadi, nonché il lavoro innovativo di MBRSC per promuovere il fiorente settore spaziale degli Emirati Arabi Uniti. Che si tratti di volare nei cieli o di lanciarsi nell’atmosfera, i piloti Emirates e gli astronauti dell’MBRSC condividono la passione per la scoperta e sono una fonte di innovazione e ispirazione per tutti. Mentre MBRSC apre la strada all’ultima frontiera, la vasta rete di Emirates di oltre 140 destinazioni in sei continenti consente ai viaggiatori di esplorare quasi ogni angolo del mondo. Insieme, continueremo a sostenere la visione degli Emirati Arabi Uniti di svelare nuove conoscenze e scoprire nuovi orizzonti, sia dentro che fuori dal pianeta”.

Fondato nel 2006, MBRSC è un polo scientifico e tecnologico avanzato, responsabile di rendere gli Emirati Arabi Uniti un leader mondiale nei servizi e nell’esplorazione spaziale.

Con le evidenti sinergie tra aviazione e aerospaziale, Emirates contribuisce anche all’ecosistema del Paese. La Emirates Flight Training Academy, con le sue tecnologie all’avanguardia, è uno dei programmi di addestramento per piloti più avanzati al mondo, preparando la prossima generazione di aviatori a superare i limiti mentre prendono il volo.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)