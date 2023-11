ITA Airways: dal 1° dicembre il nuovo Airbus A321neo sulla Roma Fiumicino – London Heathrow e sulla Roma Fiumicino – Parigi Charles de Gaulle

Dal 1° dicembre il nuovo Airbus A321neo di ITA Airways verrà impiegato sulla rotta Roma Fiumicino – London Heathrow con frequenza giornaliera e sulla Roma Fiumicino – Parigi Charles de Gaulle nel periodo delle vacanze natalizie.

L’operativo sulla capitale britannica prevede fino a fine gennaio partenza da Roma Fiumicino nel primo pomeriggio intorno alle ore 14:00 e arrivo a London Heathrow entro le ore 16:30. Da Londra il volo ripartirà intorno alle ore 17:00 per atterrare a Roma Fiumicino in serata entro le ore 21:00 (l’orario varia in base alla giornata opzionata).

Per servire i clienti che nel periodo delle vacanze natalizie voleranno sulla capitale francese, ITA Airways dal 22 dicembre al 9 gennaio impiegherà il nuovo A321neo con 3 frequenze giornaliere anche sulla Roma Fiumicino – Parigi Charles De Gaulle. Tre i voli in partenza da Roma FCO (8:35, 15:05, 21:30 con arrivo rispettivamente alle 10:45, 17:15, 23:40) e tre di rientro da Parigi CDG (con partenza alle 6:10, 11:45, 18:10 e arrivo rispettivamente 8:10, 13:50, 20:15).

L’impiego del nuovo Airbus A321neo di ITA Airways era inizialmente pianificato sulla tratta Roma Fiumicino – Tel Aviv proprio a patire dal 1° dicembre 2023; tuttavia, alla luce dello scenario geopolitico attuale si è reso necessario individuare un utilizzo alternativo del nuovo aeromobile.

“L’A321neo, ultima tipologia di Airbus arrivata in flotta, rappresenta una novità assoluta per la Compagnia e va a consolidare ulteriormente la strategia di una flotta interamente composta da aeromobili Airbus con 82 esemplari in operativo inclusi quelli di nuova generazione come l’A220, l’A320neo, l’A330neo e l’A350.

L’A321neo di ITA Airways è il riferimento per tecnologia, digitalizzazione, innovazione, efficienza e design all’insegna del made in Italy per la Compagnia sul medio raggio. Dispone della pluripremiata Cabina Airspace, che garantisce i massimi livelli di comfort e un maggiore spazio, con sedili di ultima generazione, nuovo sistema di illuminazione interno personalizzato ITA Airways e cappelliere XL.

È configurata con tre classi di servizio: Business Class (con 12 poltrone reclinabili, con configurazione full flat per disporre di un vero e proprio letto), Premium Economy (con 12 poltrone) ed Economy (con 141 poltrone di cui 12 dedicate alla Comfort Economy).

Gli interni del nuovo A321neo, interamente disegnati da Walter de Silva, incarnano perfettamente l’eleganza e lo stile tipicamente italiani. Oltre a riprendere completamente gli stilemi del brand, soddisfano l’esigenza della “people centricity” attraverso una percezione di cabina che esprime continuità tra tutte le classi.

Nel realizzarli, il genio di De Silva si è ispirato all’idea di riportare all’interno dell’aereo una sensazione piacevole e allo stesso tempo coerente con la scelta di un viaggio sopra le nuvole. Al centro del concept creativo spiccano elementi come comfort, eleganza, semplicità, ma soprattutto materiali e colori naturali. Il tutto con un unico obiettivo: valorizzare la qualità della vita a bordo, e garantire il massimo benessere dei passeggeri in tutte le fasi del volo”, afferma ITA Airways.

“Un ruolo di primo piano è riservato all’illuminazione della cabina con un’impostazione della luce che cambia dolcemente nelle diverse situazioni che si vivono a bordo. La particolare attenzione alla scelta delle colorazioni si esprime in sei light scenario che prevedono variazioni cicliche di intensità per assicurare il miglior comfort visivo.

Inoltre, grazie al sofisticato sistema IFE, ogni poltrona è dotata di sistema di intrattenimento con video e audio “on demand” di ultima generazione, schermo touch-screen da 17,3’’ (Business), 15,6’’ (Premium Economy) e 13,3’’ (Economy) a bassa riflettenza e risoluzione 4K per una user experience semplice ed intuitiva.

Grazie al sistema di intrattenimento i passeggeri usufruiranno di un’esperienza paragonabile a quella delle applicazioni multimediali più diffuse, una programmazione bimestrale composta da una vasta selezione di film, serie TV, playlist musicali, giochi interattivi e mappa di volo interattiva 3D.

Infine, l’A321neo è dotato di un sistema di connessione Wi-Fi grazie al quale il viaggiatore potrà collegarsi con il proprio device alla rete di bordo e messaggiare, navigare o fruire di contenuti in streaming, in funzione del pacchetto di connettività acquistato.

L’A321neo offre autonomia e prestazioni di assoluto livello. Vanta consumi di carburante ed emissioni di CO2 per posto inferiori di oltre il 20% e consente una riduzione del 50% dell’impatto acustico rispetto agli aerei di precedente generazione nella sua categoria. Con l’introduzione del nuovo A321neo, ITA Airways ha aggiunto un altro importante tassello al completamento del proprio Piano di Sostenibilità che prevede una flotta composta per l’90% da aeromobili di nuova generazione entro fine 2027″, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: Airbus – ITA Airways)