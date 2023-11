News Brevi – 29.11.2023

DICEMBRE CON EMIRATES: AL VIA UN MESE INTENSO PER I VIAGGI – Per il mese di dicembre, ed in particolare in occasione della festa nazionale degli Emirati Arabi Uniti e del periodo natalizio, Emirates prevede un importante incremento delle partenze e raccomanda ai clienti di pianificare con attenzione i loro viaggi. Durante la maggior parte dei fine settimana di dicembre, infatti, si prevede che più di 75.000 passeggeri di Emirates partiranno ogni giorno dall’Aeroporto Internazionale di Dubai. Emirates consiglia ai propri clienti di arrivare in aeroporto fino a 3 ore prima del volo e di prendere nota dell’orario di imbarco per assicurarsi di raggiungere il gate di partenza in tempo. I viaggiatori potranno usufruire di un’ampia gamma di opzioni per il check-in e la consegna dei bagagli, dall’ Emirates City Check-In & Travel Store, alle aree di check-in di First e Business Class recentemente rinnovate all’Aeroporto Internazionale di Dubai, ai servizi di check-in privato a domicilio e alle strutture di check-in remoto. I clienti di Emirates potranno scaricare l’app della compagnia per avere a portata di mano tutti i dettagli dei voli. Potranno prenotare e modificare i voli, scaricare una carta d’imbarco digitale per la maggior parte delle destinazioni, ricevere notifiche sul proprio volo, controllare quali pasti saranno serviti, preordinare il proprio pasto a bordo in Business Class, prenotare un servizio con autista e persino preselezionare e pianificare i film da guardare su ice, il sistema di intrattenimento a bordo. I clienti potranno anche effettuare il check-in su Emirates.com. Il check-in online e quello tramite app saranno entrambi aperti 48 ore prima dell’orario di partenza del volo. I clienti Emirates potranno consegnare i bagagli in aeroporto la sera prima del viaggio senza alcun costo aggiuntivo. I passeggeri in partenza da Dubai potranno effettuare il check-in in anticipo e consegnare i bagagli 24 ore prima della partenza, o 12 ore prima della partenza se si tratta di un volo per gli Stati Uniti. Poi, in prossimità dell’orario di partenza, i clienti potranno recarsi direttamente ai controlli della dogana dell’aeroporto. Tutti i clienti potranno risparmiare tempo in aeroporto e fare il check-in presso l’Emirates City Check-in and Travel Store di ICD Brookfield Place al Dubai International Financial Centre (DIFC).

EMIRATES RICONOSCIUTA AI GULF BUSINESS AWARDS 2023 – I servizi e i prodotti di Emirates, l’impegno nel massimizzare l’esperienza del cliente e l’attenzione all’innovazione continua le hanno valso l’ambito riconoscimento di Transport & Logistics Company of the year ai Gulf Business Awards 2023. La vittoria sottolinea l’impegno di lunga data della compagnia aerea nell’offrire le migliori esperienze in volo e a terra, in ogni classe di cabina. Sheikh Majid Al Mualla, Divisional Senior Vice President International Affairs, Emirates, ha ricevuto il premio durante una cerimonia tenutasi ieri sera presso l’hotel Palazzo Versace. I Gulf Business Awards sono il riconoscimento più prestigioso della regione per aziende, marchi, leader e imprenditori di tutti i settori che vanno da bancario, finanziario e investimenti, edilizia e immobiliare, sanità, trasporti e logistica, tecnologia, vendita al dettaglio e ospitalità. I candidati vengono valutati e giudicati in base a criteri quali innovazione, crescita, risultati finanziari, qualità del prodotto, fornitura di servizi e responsabilità sociale delle imprese. Una giuria composta da leader del settore sceglie quindi i vincitori in base ai voti ricevuti. Emirates ha avuto un anno eccezionale accelerando il lancio delle sue cabine Premium Economy come parte del suo investimento di 2 miliardi di dollari in miglioramenti delle cabine e dei servizi. Oggi la compagnia aerea serve dodici città con il nuovo prodotto Premium Economy, tra cui Londra Heathrow, Sydney, Melbourne, Christchurch, Auckland, Singapore, Los Angeles, New York, Houston, San Francisco, Mumbai e Bangalore. Entro la fine di quest’anno l’elenco arriverà a 14 città a cui si aggiungeranno Tokyo Narita e San Paolo dal 20 dicembre. La compagnia aerea sta inoltre investendo nella sua futura flotta per garantire la migliore esperienza ai clienti. Al Dubai Airshow, Emirates si è impegnata per ulteriori 90 Boeing 777-9, 777-8 e 5 787, per un valore di 52 miliardi di dollari, e 15 Airbus A350-900 aggiuntivi, per un valore di 6 miliardi di dollari. A terra Emirates ha ottimizzato l’esperienza aeroportuale con tecnologie come la biometria, eliminando la necessità di documenti di viaggio come carte d’imbarco e passaporti. Sir Tim Clark è stato inoltre insignito dei titoli di Transport & Logistics Business Leader of the Year e Business Leader of the Year ai Gulf Business awards. I premi riconoscono leader esemplari che hanno dimostrato di contribuire in modo significativo alla crescita dei rispettivi settori e organizzazioni. Sir Tim ha affermato: “Ricevere questo riconoscimento è un vero lavoro di squadra del management di Emirates e delle molte migliaia di persone che sono passate attraverso la nostra organizzazione negli ultimi 38 anni, che l’hanno trasformata nella compagnia aerea che è oggi, in un paese e una città meravigliosi, gli Emirati Arabi Uniti e Dubai. Emirates è un brand che si è legato a Dubai e, con la spinta e la leadership visionaria di questo Paese, speriamo che il brand continui a spingere se stesso e Dubai ancora più lontano”.

IL PRESIDENTE ENAC AL 5° SUSTAINABILITY DAY ORGANIZZATO DA ENAV – Intervento del Presidente Enac Pierluigi Di Palma al quinto Sustainability Day organizzato da Enav SpA. Nella tavola rotonda dedicata a “Strategie per il futuro della mobilità sostenibile”, il Presidente Di Palma, al rientro dalla conferenza ICAO CAAF/3 dedicata ai carburanti sostenibili per l’aviazione civile che si è svolta a Dubai, ha sottolineato: “Il settore deve operare a livello europeo con l’obiettivo di rendere più green l’aviazione, avendo come traguardo zero emissioni di CO2 entro il 2050, anno in cui le flotte avranno ancora l’attuale motoristica e quindi potranno utilizzare i SAF come carburante alternativo. Il tema vero, superando il pregiudizio ideologico che sconta il nostro settore, è quello dell’integrazione intermodale per una mobilità innovativa, sostenibile e competitiva dal punto di vista economico. Nei prossimi anni passeremo da 4 miliardi a 8 miliardi di passeggeri. Allargare l’ecosistema a una visione globale, è un percorso culturale necessario. Si deve investire sul futuro che è davvero vicinissimo, stimolando tutti i Paesi ad avere una maggiore sensibilità nell’ambiente e nella sostenibilità”.

UNA VACANZA DI CLASSE SUPERIORE CON LA FIRST SUITE DI SAUDIA – Saudia informa: “Saudia, la compagnia di bandiera del Regno dell’Arabia Saudita, offre un’esperienza di volo premium in Arabia Saudita, in oltre 100 destinazioni. Con la First Suite di Saudia, la classe di lusso per eccellenza, il comfort ai massimi livelli è garantito per assicurare un inizio rilassato in vista di una vacanza in prima classe. L’Arabia Saudita è il Paese più grande della Penisola Arabica e attira con un’accessibilità facile e confortevole attraverso un volo premium con Saudia, un numero di turisti e di conseguenza di visti turistici garantendo anche in loco un’esperienza di vacanza di prima classe. Una vacanza di lusso in Arabia Saudita inizia quando si sale a bordo dell’aereo. La First Suite di Saudia promette un’esperienza di volo lussuosa, con servizi premium e una cucina eccezionale. In una suite privata completamente chiusa, gli ospiti possono appoggiarsi a una comoda poltrona in pelle e godersi 5000 ore di intrattenimento in HD su schermi da 23 pollici, utilizzare il servizio Wi-Fi, creare uno spazio di lavoro con uno spazioso tavolo pieghevole, o trovare un sonno ristoratore su un comodo letto con materasso e tutto il necessario. Durante tutto il volo, uno chef prepara una cucina di classe mondiale ed è esclusivamente al servizio degli ospiti. Oltre a un menu di quattro portate, servito nell’intimità della suite, gli ospiti sono anche invitati a ordinare cibo di conforto o a scegliere un pasto alla carta. Gli ospiti della First Suite godono inoltre del comfort di avere a disposizione tutti i servizi desiderati. Tra questi, un cavo di ricarica, tappi per le orecchie, una maschera per dormire e articoli da toilette. Le signore e i signori possono coccolarsi con i prodotti Missoni”.

SAAB SIGLA UN SUPPORT CONTRACT CON LA SOUTH KOREA PER ARTHUR SYSTEMS – Saab ha firmato un contratto con la South Korea’s Defense Acquisition Program Administration er quanto riguarda il supporto e la fornitura di pezzi di ricambio per i suoi Arthur weapon locating systems. Il valore dell’ordine è di circa 795 milioni di corone svedesi e il periodo contrattuale è 2023-2028. Saab svolgerà il lavoro con il suo team di supporto locale in Corea del Sud, in collaborazione con un team a Göteborg, in Svezia, per la fornitura di pezzi di ricambio e il supporto di back-office. “Le Republic of Korea Armed Forces sono il più grande operatore del nostro Arthur weapon locating system e siamo orgogliosi di contribuire alla sua capacità, garantendo che i sistemi rimangano operativi con un’eccellente disponibilità”, afferma Carl-Johan Bergholm, head of Saab’s business area Surveillance. Arthur è un weapon-locating radar system utilizzato per rilevare e avvisare riguardo incoming fire.

DASSAULT RICEVE IL CHOISEUL “STRATEGIC COMPANY” AWARD – Dassault Aviation informa: “Dassault Aviation è orgogliosa di aver ricevuto il 2023 Strategic Company Award come parte della Sovereignty Initiative dell’Institut Choiseul. L’istituto ritiene che le aziende strategiche rappresentino uno dei tanti aspetti della forza nazionale. I destinatari del premio sono noti per la loro capacità di mobilitare efficacemente risorse e know-how e di fornire soluzioni che soddisfino le priorità nazionali. Sono una pietra angolare del patrimonio strategico francese. Dassault Aviation è un architetto industriale e integratore di sistemi complessi, uno sviluppatore di tecnologie strategiche, un importante esportatore nazionale, uno dei principali azionisti di Thales Group e un attore vitale in un panorama industriale che comprende centinaia di partner commerciali e di servizi. L’azienda è al centro dell’ecosistema della difesa francese. Dassault Aviation è anche l’unica azienda non americana che produce high-end business jets. La sua doppia competenza, commerciale e militare, garantisce sostenibilità economica e competenza tecnica condivisa”. “Leader, ingegneri, tecnici e operatori qualificati: in Dassault Aviation siamo tutti impegnati nel ruolo strategico dell’azienda al fine di garantire la superiorità dei French combat aircraft e la durabilità dell’ecosistema del settore. La nostra missione ci sta a cuore. Il suo riconoscimento da parte dell’Institut Choiseul è un incredibile motivo di orgoglio. A nome dei dipendenti dell’azienda desidero rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti alla giuria. Desidero inoltre ringraziare l’istituto per aver creato e sostenuto i premi, un’iniziativa innovativa e gradita”, ha dichiarato Éric Trappier, Chairman and CEO of Dassault Aviation, che ha ritirato il premio a nome dell’azienda.

EASYJET: GENERAL MEETING SULLA PROPOSTA DI ACQUISTO DI AEROMOBILI A320neo FAMILY – easyJet informa: “In seguito all’annuncio della proposta di acquisto di 157 aeromobili A320neo Family e dei diritti di acquisto per ulteriori 100 aeromobili A320neo Family il 12 ottobre 2023, il Board of easyJet annuncia che si terrà un General Meeting of the Company (‘GM’) martedì 19 dicembre 2023 alle 10:00 presso Hangar 89, London Luton Airport. Una circolare relativa alla Proposta di Acquisto, compreso l’Avviso di GM, ha ricevuto l’approvazione della Financial Conduct Authority. Una copia della Circolare sarà messa a disposizione degli azionisti in base alle loro preferenze di comunicazione ed è stata pubblicata sul sito web della Società all’indirizzo: https://corporate.easyjet.com/investors/shareholder-services/shareholder-meetings/”.

TEXTRON SYSTEMS SUPPORTA GLI F-35 BLOCK IV UPGRADES CON A2PATS® SIMULATOR – Textron Systems Corporation, una società di Textron Inc., ha annunciato di aver ricevuto un ordine di acquisto da Lockheed Martin per supportare i Norway Italy Reprogramming Lab (NIRL) Block IV upgrades con i sistemi A2PATS®. Il sistema A2PATS, Advanced Architecture Phase Amplitude and Time Simulator, è stato consegnato alla base aeronautica di Eglin nel 2019. Del valore di circa 50 milioni di dollari, questo riconoscimento supporta gli upgrade degli existing NIRL lab equipment, inclusa una enhanced frequency range capability e interfacce aggiuntive per supportare simulation and test delle Block IV capabilities sull’aereo. Il sistema A2PATS è un advanced electromagnetic environment simulator che incorpora electronic warfare (EW), communications and electronic intelligence capabilities che forniscono prestazioni e flessibilità nella verifica dei sistemi EW. Grazie al design modulare, i clienti possono personalizzare sia l’installazione che il livello di supporto da A2PATS. “A2PATS è una funzionalità EW all’avanguardia con una fedeltà estrema leader del settore”, ha affermato Steve Mensh, Senior Vice President, Electronic Systems. “Le capacità del sistema supportano i Block IV upgrades che l’F-35 Joint Program Office sta apportando all’aereo. Textron Systems ha continuato con orgoglio ad espandere il supporto che forniamo al programma F-35 con A2PATS e altre test and boresight technologies”. Dotato di strumenti analitici di grande impatto e funzionalità di test migliorate, A2PATS è una soluzione di test ideale per garantire massime prestazioni e disponibilità per il cliente.

EMIRATES GROUP CELEBRA IL 52nd UAE NATIONAL DAY – Emirates Group ha commemorato oggi il viaggio degli Emirati Arabi Uniti come nazione e il suo vibrante patrimonio culturale in vista del 52nd National Day del Paese, con i dipendenti riuniti presso la sede del Gruppo a Dubai per celebrare l’unione della nazione. His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates airline and Group, ha onorato i festeggiamenti con la sua presenza, insieme alla leadership e al senior management del Gruppo. I dipendenti di Emirates Group hanno sperimentato alcune delle tradizioni più popolari del patrimonio degli Emirati Arabi Uniti. I clienti che voleranno con Emirates il 2 dicembre potranno inoltre gustare una vasta gamma di prelibatezze regionali e piatti arabi, nonché una libreria di musica e film degli Emirati a bordo. La compagnia aerea onorerà ulteriormente l’UAE National Day con specialità emiratine presentate nelle sue lounge dell’aeroporto di Dubai.

AMERICAN AIRLINES SIGLA ACCORDO CON GRAPHYTE PER PERMANENT CARBON REMOVAL – Graphyte, una startup per la rimozione permanente del carbonio sostenuta da Breakthrough Energy Ventures, ha annunciato oggi che American Airlines sarà il suo cliente inaugurale, con l’acquisto di 10.000 tonnellate di permanent carbon removal da consegnare all’inizio del 2025. Il processo Carbon Casting di Graphyte sfrutta la biomassa prontamente disponibile, un trattamento efficiente e un monitoraggio all’avanguardia per rendere quantificabile e permanente la rimozione dell’anidride carbonica (CO2). Rispetto agli attuali approcci di rimozione del carbonio, il Carbon Casting rimuove e immagazzina in modo permanente la CO2 utilizzando molta meno energia e a un costo sostanzialmente inferiore. “Si tratta di un accordo fondamentale sia per Graphyte che per American Airlines”, ha affermato Barclay Rogers, CEO di Graphyte. “Ciò dimostra la crescente domanda di crediti per la rimozione del carbonio di alta qualità, accessibili e scalabili e la capacità della tecnologia Carbon Casting di avere un impatto significativo nella lotta contro il cambiamento climatico nel brevissimo termine”. American ha l’obiettivo a lungo termine di raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050 e sta investendo in una varietà di tecnologie per ridurre la propria impronta di carbonio. “American è focalizzata sull’accelerazione di nuove tecnologie a basse emissioni di carbonio per ridurre l’impatto climatico dell’aviazione”, ha affermato Jill Blickstein, Chief Sustainability Officer, American. “Industrie difficili da abbattere come l’aviazione avranno bisogno di crediti di carbonio di alta qualità, permanenti, accessibili e scalabili – compresi gli assorbimenti – per raggiungere i nostri obiettivi di riduzione delle emissioni. Siamo entusiasti di lavorare con Graphyte per aiutarli a scalare la loro nuova importante tecnologia”.

AMERICAN AIRLINES SUPPORTA IL GIVING TUESDAY – Durante il Giving Tuesday, American Airlines ricorda ai clienti e ai membri del team le numerose opportunità di partecipare ai programmi di donazioni di beneficenza della compagnia aerea. “Prendersi cura delle persone è alla base di tutto ciò che facciamo in American e siamo orgogliosi di utilizzare le risorse della nostra compagnia aerea globale per restituire qualcosa tutto l’anno”, ha affermato Ron DeFeo, Chief Communications and Marketing Officer, American. “Nello spirito del Giving Tuesday, incoraggiamo i nostri generosi clienti a unirsi al nostro team per rendere il mondo un posto migliore. È incredibile vedere cosa possiamo realizzare insieme”. Le miglia AAdvantage® di American Airlines possono fare la differenza per le organizzazioni che dipendono dai viaggi aerei. Quest’anno American ha donato 50 milioni di miglia a Make-A-Wish per garantire che l’organizzazione possa continuare a esaudire i desideri dei bambini affetti da malattie gravi.

AMERICAN AIRLINES: ACCORDO CON INFINIUM PER eSAF – Infinium e Breakthrough Energy Catalyst hanno annunciato oggi un impegno di investimento azionario in progetti da 75 milioni di dollari per sostenere il Project Roadrunner di Infinium, soggetto al soddisfacimento di determinate condizioni di chiusura. Il progetto Roadrunner convertirà l’anidride carbonica di scarto (CO2) e l’energia rinnovabile in SAF e altri carburanti a basso contenuto di carbonio. Si prevede che questo impianto eFuels Power-to-Liquids (PtL) su scala commerciale, primo nel suo genere, sarà il più grande progetto eFuels PtL in Nord America, una volta operativo. Breakthrough Energy Catalyst finanzia e investe in progetti unici nel loro genere che supportano l’implementazione di tecnologie climatiche emergenti per ridurre le emissioni e accelerare la transizione verso l’energia pulita. Questo impegno rappresenta il primo investimento azionario di Catalyst fino ad oggi. Project Roadrunner, con sede nel Texas occidentale, convertirà un progetto di produzione di gas-liquidi dismesso esistente in un impianto di eFuels completamente integrato che fornirà prodotti sia nei mercati statunitensi che internazionali. Produrrà principalmente Infinium eSAF, un carburante per l’aviazione sostenibile con il potenziale di ridurre significativamente le emissioni di gas serra (GHG) del ciclo di vita associate ai viaggi aerei. In concomitanza con l’investimento di Catalyst in Infinium, American Airlines e Infinium hanno stipulato un accordo di offtake innovativo per Infinium eSAF. Questo accordo è un fattore fondamentale per ulteriori investimenti nel progetto Roadrunner. American si è unita a Breakthrough Energy Catalyst come partner di riferimento per accelerare lo sviluppo delle tecnologie di energia pulita di prossima generazione, tra cui il SAF. Il team Catalyst ha lavorato per sviluppare l’accordo insieme ai team American e Infinium. “American si è unita a Breakthrough Energy Catalyst perché abbiamo visto il potenziale per accelerare la commercializzazione delle tecnologie energetiche pulite del futuro. Oggi vediamo la realizzazione di questo potenziale nell’investimento di Catalyst negli eSAF di Infinium, insieme all’impegno a lungo termine di American per l’acquisto di tali combustibili”, ha affermato Jill Blickstein, Chief Sustainability Officer, American. “La nostra partnership con Catalyst – e il nostro nuovo impegno con Infinium – esemplifica la nuova collaborazione necessaria per portare sul mercato le nuove tecnologie che ci permetteranno di decarbonizzare”.

LA COMMISSIONE EUROPEA RIAPPROVA LA PARTECIPAZIONE DI DANIMARCA E SVEZIA ALLA RICAPITALIZZAZIONE DI SAS DEL 2020 – La Commissione europea ha emesso oggi una nuova decisione che dichiara la partecipazione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia (collettivamente, gli “Stati”) alla ricapitalizzazione di SAS del 2020 come aiuto di Stato compatibile ai sensi delle pertinenti norme dell’UE, subordinatamente all’introduzione di un nuovo “step-up mechanism” per gli investimenti azionari degli Stati. Il previsto meccanismo di step-up richiede l’approvazione dell’assemblea generale degli azionisti di SAS AB, che sarà convocata a breve. Nel 2020 gli Stati hanno partecipato alla ricapitalizzazione di SAS attraverso la sottoscrizione di titoli ibridi e azioni ordinarie della Società per un importo complessivo di circa 9,5 miliardi di corone svedesi. Oggi la Commissione Europea ha approvato nuovamente gli investimenti statali del 2020 come aiuti di Stato compatibili ai sensi del quadro temporaneo, previa introduzione di un meccanismo di step-up in relazione agli investimenti azionari del 2020 degli Stati. SAS intende convocare un’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società, da tenersi nel gennaio 2024, per approvare a breve il previsto meccanismo di step-up.