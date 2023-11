Iberia rinnova il suo 4-Star Skytrax Rating

Iberia informa: “Iberia è ancora una volta tra le migliori al mondo. Skytrax, l’organizzazione internazionale di rating del trasporto aereo, ha assegnato alla compagnia aerea un altro Four-Star Airline Rating, confermando così il valore del lavoro e della trasformazione di Iberia.

Il team di audit di Skytrax ha analizzato più di 1.400 aspetti dell’esperienza di viaggio dei clienti su voli a corto, medio e lungo raggio.

Il rating assegnato a Iberia riconosce la trasformazione subita dalla compagnia aerea negli ultimi anni, che l’ha vista rinnovare la propria flotta aggiungendo aerei più moderni ed efficienti, trasformare il servizio di bordo in tutte le cabine, migliorare la qualità dell’offerta enogastronomica e ottimizzare i servizi negli aeroporti, nelle lounge VIP e nei canali digitali”.

“Questa valutazione riflette la qualità dell’esperienza che offriamo ai nostri clienti quando volano con Iberia, è una certificazione internazionale che ci posiziona tra le migliori compagnie aeree al mondo. Le quattro stelle che ci sono state assegnate sono un incentivo a continuare a progredire nell’attenzione e nei servizi che offriamo ai nostri clienti”, ha affermato Gabriel Perdiguero, Director of Customers, Transformation, and Technology at Iberia.

“Skytrax tiene conto di aspetti come la qualità del prodotto finale e il servizio clienti. Sulla base di queste variabili elabora una classificazione internazionale basata su un’analisi diretta e professionale degli standard di ciascuna compagnia aerea. Le valutazioni vanno da una singola stella alla categoria più alta di cinque stelle.

Lo Skytrax Certified Airline Rating Programme è iniziato nel 1999 ed è il principale sistema di valutazione della qualità riconosciuto dal settore aereo internazionale.

Quest’anno la compagnia aerea spagnola si è classificata la terza migliore in Europa e la 14esima in assoluto, secondo la classifica dei World Airline Awards, conosciuti come gli Oscar dell’aviazione, stilata da Skytrax. Inoltre, Iberia ha ricevuto il premio per come best Customer Experience brand da parte dell’associazione DEC e il premio come best crew in southern Europe.

La puntualità continua ad essere uno dei punti di forza di Iberia. Quest’estate si è confermata leader come la compagnia aerea più puntuale d’Europa nei mesi di luglio e agosto, i mesi più trafficati dell’intero anno, secondo il rapporto di Cirium, società di consulenza specializzata in analisi aeronautiche”, conclude Iberia.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)