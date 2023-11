Il German Navy NH90 Sea Tiger effettua il volo inaugurale

Il primo NH90 Sea Tiger è decollato puntualmente per il suo volo inaugurale presso lo stabilimento di Airbus Helicopters a Donauwörth, in Germania. Nel 2020 la Bundeswehr tedesca ha ordinato 31 elicotteri multiruolo NH90 Sea Tiger per le operazioni della German Navy.

Airbus Helicopters sta attualmente entrando in una fase di qualificazione che si concentrerà sui test di volo dell’elicottero e dei nuovi sistemi da installare a bordo dell’NH90 Sea Tiger. L’inizio delle consegne è previsto per la fine del 2025.

“Siamo orgogliosi di equipaggiare la Marina tedesca con l’NH90 Sea Tiger. L’utilizzo sia dell’NH90 Sea Lion che del Sea Tiger consentirà alla Marina di ottimizzare ulteriormente le operazioni e la manutenzione”, ha affermato Stefan Thomé, Managing Director of Airbus Helicopters in Germany. “L’NH90 Sea Lion, già in servizio con la Marina, ha recentemente dimostrato le sue capacità durante una prima grande operazione di salvataggio nel Mare del Nord”.

Gli elicotteri sostituiranno la flotta Mk88A Sea Lynx della German Navy, entrati in servizio nel 1981. La Bundeswehr opera attualmente 18 elicotteri da trasporto navale NH90 Sea Lion, consegnati secondo i tempi previsti tra il 2019 e il 2023.

Il Sea Tiger è l’ultima versione del collaudato NH90 NFH (Naval Version). È stato progettato specificamente per soddisfare le esigenze della Marina tedesca di avere un elicottero all’avanguardia per la guerra antisommergibile. Le novità includono un nuovo Electro-Optical System and improved Electronic Support Measures (ESM). Sulla parte superiore, il Sea Tiger è equipaggiato con dipping sonar, sonobuoys, weapons (torpedoes and missiles). Le missioni dei Sea Tiger destinati a operazioni navali includono, oltre alla ricognizione e al trasporto, l’ingaggio di obiettivi sopra e sotto la superficie.

135 elicotteri navali NH90 sono già stati consegnati a sei nazioni e hanno completato oltre 90.000 ore di volo in operazioni di ricerca e soccorso, missione umanitarie e militari. In tutto il mondo sono attualmente in servizio più di 500 elicotteri NH90 che hanno accumulato oltre 370.000 ore di volo.

NHIndustries è la più grande joint venture elicotteristica ed è responsabile della progettazione, produzione e supporto dell’NH90, uno dei modelli leader tra gli elicotteri militari di ultima generazione. L’azienda raccoglie il meglio dell’industria elicotteristica e della difesa europea, essendo costituita da Airbus Helicopters (62,5%), Leonardo (32%) e GKN Fokker (5,5%). Ognuna delle aziende che la costituiscono ha una lunga tradizione nel campo aerospaziale e contribuisce con le migliori capacità e competenze alla realizzazione del prodotto finale.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)