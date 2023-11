L’ACI World Airport Excellence (APEX) program celebra la storica 200th review a Bahrain International Airport

ACI World celebra oggi la Airport Excellence (APEX) 200th review, presso Bahrain International Airport, segnando una pietra miliare storica nella missione del programma di elevare gli standard aeronautici a livello globale.

Dal 2011 l’ACI World APEX program fornisce revisioni aeroportuali complete in loco condotte da colleghi ed esperti del settore per ottimizzare le operazioni aeroportuali, la conformità normativa e gli standard aeronautici in tutto il mondo. APEX si basa sugli standard ICAO, sulle normative internazionali e sulle migliori pratiche ACI e offre revisioni su quattro aree prioritarie: security, cybersecurity, safety and environment.

Durante la revisione di cinque giorni dal 26 al 30 novembre, Bahrain Airport Company (BAC) e ACI World hanno anche firmato una Declaration of Commitment and Collaboration, consolidando la loro dedizione condivisa alla promozione dell’eccellenza nelle operazioni aeroportuali.

Luis Felipe de Oliveira, Director General of ACI World, ha espresso entusiasmo per aver raggiunto questo traguardo: “La 200th APEX review è una testimonianza della rilevanza, del successo e dell’impatto del programma sull’innalzamento degli standard aeronautici in tutto il mondo. Siamo onorati di celebrare questo risultato a Bahrain International Airport, un aeroporto leader noto per il suo impegno nell’innalzare il livello in tutte le aree delle operazioni aeroportuali. Il nostro programma di punta continuerà senza dubbio a essere determinante nel promuovere l’eccellenza in airport security, cybersecurity, safety and sustainability, in tutto il mondo. Ringraziamo ogni valutatore APEX: professionisti dell’aviazione che aiutano a condurre revisioni, fanno da mentore ai membri del team e condividono conoscenze e migliori pratiche per migliorare il settore”.

Mohamed Yousif Al Binfalah, CEO di Bahrain Airport Company, ha dichiarato: “Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con Airport Council International (ACI) World attraverso il programma APEX che ci fornirà preziose informazioni e raccomandazioni per migliorare le nostre security, cybersecurity, safety and environmental practices. Bahrain Airport Company ha collaborato con ACI World per una revisione APEX nel 2017 per migliorare le nostre pratiche operative di sicurezza aeroportuale e Airside, e oggi questa collaborazione mira a ottimizzare le nostre operazioni e incorporare gli standard e le pratiche raccomandate dall’ICAO, guidando il miglioramento continuo nella performance complessiva dell’aeroporto. Noi di Bahrain Airport Company continuiamo a impegnarci a fornire un’esperienza aeroportuale di livello mondiale ai nostri passeggeri e ai nostri stakeholder e questo traguardo non solo rafforza la nostra posizione di aeroporto leader nella regione, ma ci ispira anche ad alzare continuamente il livello e stabilire nuovi parametri di riferimento nel settore aeronautico”.

Nell’ottobre 2023 ACI World ha lanciato l’ultima aggiunta al programma: APEX in Cybersecurity. La revisione funge da punto di partenza per valutare le pratiche di sicurezza informatica negli aeroporti ed è progettata per assistere gli aeroporti nell’intraprendere una valutazione completa del loro panorama di sicurezza informatica.

(Ufficio Stampa ACI World)