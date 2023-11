SAS: i risultati del quarto trimestre e dell’intero anno fiscale

SAS ha comunicato i risultati del 4° trimestre 2023 e dell’intero anno fiscale.

“Sono lieto di concludere un anno impegnativo per SAS. Circa 6,8 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS nel quarto trimestre, il che significa che, in totale, circa 23,7 milioni di passeggeri hanno viaggiato con SAS durante l’intero anno fiscale 2022/2023. Ciò rappresenta un aumento del volume dei passeggeri del 18% per il quarto trimestre e un aumento del 33% su base annua per l’intero anno fiscale. Questa è una chiara conferma che i passeggeri continuano a tornare a SAS e che i nostri sforzi durante tutto l’anno hanno avuto successo. Siamo inoltre orgogliosi di aver ottenuto una valutazione a cinque stelle dai nostri clienti agli APEX Awards 2023.

Stiamo facendo progressi costanti nel nostro Chapter 11 process negli Stati Uniti e nel raggiungimento dei nostri obiettivi generali nel piano SAS FORWARD, con un importante traguardo raggiunto durante il trimestre. Il 3 ottobre SAS ha annunciato che Castlelake, Air France-KLM e Lind Invest, insieme allo stato danese, erano stati selezionati come consorzio vincitore nel SAS exit financing solicitation process. Abbiamo stipulato un investment agreement con il consorzio offerente poco dopo la fine del trimestre. L’accordo prevede un investimento totale nella SAS riorganizzata corrispondente a circa 13,2 miliardi di corone svedesi, di cui circa 5,2 miliardi di corone svedesi in nuove azioni non quotate e circa 8 miliardi di corone svedesi in debito convertibile garantito. L’investimento costituisce un passo fondamentale nel nostro piano SAS FORWARD e conferma che i nostri nuovi investitori credono in SAS e nel nostro potenziale di rimanere in prima linea nel settore aereo per gli anni a venire.

Attualmente miriamo a ricevere l’approvazione del Chapter 11 plan all’inizio del 2024, a cui seguirà l’ottenimento delle approvazioni normative e l’attuazione di una Swedish company reorganization a livello di SAS AB (che probabilmente sarà presentata da SAS AB nel 2024)”, afferma Anko van der Werff, President & CEO.

Agosto 2023 – Ottobre 2023

Revenue: MSEK 12.019 (10.651).

Risultato prima delle imposte (EBT): MSEK -2.110 (-1.701).

Risultato prima delle imposte e degli elementi che incidono sulla comparabilità: MSEK -2.113 (-1.626).

Utile netto: MSEK -1.928 (-1.238).

Earnings per common share: SEK -0.27 (-0.17).

Novembre 2022 – Ottobre 2023

Revenue: MSEK 42.043 (31.824).

Risultato prima delle imposte (EBT): MSEK -5.516 (-7.846).

Risultato prima delle imposte e degli elementi che incidono sulla comparabilità: MSEK -5.661 (-7.941).

Utile netto: MSEK -5.701 (-7.048).

Earnings per common share: SEK -0.78 (-0.97).

“Abbiamo notato una continua e sana domanda passeggeri durante il quarto trimestre, con un numero totale di passeggeri in aumento del 17,9% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Anno dopo anno, il nostro RPK è aumentato del 17,2%, mentre la capacità è aumentata del 16,2%. Il nostro load factor per il trimestre è stato del 77,8%, in aumento di 0,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

L’aumento della domanda e della produzione di passeggeri ha portato ad un aumento anno su anno del 13% dei nostri ricavi operativi totali, che si sono attestati a 12.019 milioni di corone svedesi per il trimestre. Dopo il significativo deprezzamento della corona svedese verso la fine del trimestre e l’aumento dei prezzi del carburante per aerei nello stesso periodo, l’utile prima delle imposte si è chiuso con un risultato negativo di 2.110 milioni di corone svedesi, con una diminuzione su base annua di 409 milioni di corone svedesi. Tuttavia, per l’intero anno, l’EBT è aumentato di 2.330 milioni di corone svedesi fino a raggiungere un valore negativo di 5.516 milioni di corone svedesi. I maggiori costi derivanti dalle tendenze avverse delle valute e dei prezzi del carburante stanno nascondendo una parte significativa dei risultati ottenuti grazie a performance operative e commerciali più forti.

La riduzione dei costi in tutta la compagnia rimane al centro dell’attenzione per garantire la nostra competitività sui costi e le spese operative totali per il trimestre si sono chiuse a 12.681 milioni di corone svedesi. Molte delle efficienze in termini di costi del piano SAS FORWARD stanno aumentando nel tempo e alcune sono state implementate ma non possono essere riconosciute nei nostri risultati finanziari fino a dopo l’uscita dal Chapter 11, compresi i risparmi sui costi derivanti dalla ristrutturazione della flotta.

Il saldo di cassa alla fine del trimestre ammontava a 6.160 milioni di corone svedesi. Il cash flow from operating activities durante il trimestre è stato pari a un afflusso di 81 milioni di corone svedesi”, prosegue Anko van der Werff, President & CEO.

“Siamo entrati nella stagione invernale e non vediamo l’ora di far volare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni. Abbiamo aggiunto diversi nuovi percorsi e destinazioni per la stagione invernale. Nel mese di ottobre SAS ha inaugurato la nuova winter season route per Bangkok da Copenhagen. La Thailandia è una destinazione preferita da molti passeggeri durante la stagione invernale e la rotta verso Bangkok offrirà un punto di ingresso perfetto per la Thailandia e l’Asia più ampia, e sarà un’ottima opzione sia per i viaggiatori d’affari che per i turisti. SAS opera sulla rotta con aerei Airbus A350, che hanno un consumo di carburante molto più basso ed emissioni di CO2 fino al 30% inferiori rispetto a precedenti aerei comparabili.

Continuiamo il nostro lavoro per completare il nostro Chapter 11 process negli Stati Uniti e per raggiungere gli obiettivi del piano SAS FORWARD.

Sono grato per il duro lavoro svolto dai miei colleghi di SAS per il progresso di SAS FORWARD fino ad oggi e per tutto ciò che fanno per garantire che ci prendiamo la migliore cura possibile dei nostri clienti su base giornaliera”, conclude Anko van der Werff, President & CEO.

(Ufficio Stampa Scandinavian Airlines – Photo Credits: Scandinavian Airlines)