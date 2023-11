Lufthansa Technik lancia il programma di crescita “Ambition 2030”

Con “Ambition 2030”, Lufthansa Technik lancia un ambizioso programma di crescita per espandere ulteriormente la sua posizione di leader globale nel supporto tecnico delle flotte di aerei. L’azienda prevede un aumento a lungo termine della domanda di servizi di riparazione e revisione, in particolare nel settore dei motori. A ciò contribuisce, oltre al crescente numero di motori più vecchi nelle operazioni di volo globali, anche la maggiore intensità di manutenzione dei motori di nuova concezione.

Il Dr. Detlef Kayser, Chairman of the Supervisory Board of Lufthansa Technik, afferma: “In quanto gruppo aereo leader a livello mondiale, operiamo con oltre 700 aerei in 13 operazioni di volo. Questo ci rende una delle più grandi compagnie aeree del mondo. In considerazione dei problemi continui dei produttori, in particolare con i motori, il valore strategico della nostra Lufthansa Technik come parte integrante di Lufthansa Group è aumentato notevolmente negli ultimi mesi. Consideriamo questa una grande opportunità per sviluppare ulteriormente e strategicamente la nostra divisione MRO con un ambizioso programma di crescita e di aumentare ulteriormente la propria redditività. Essendo il primo indirizzo per le compagnie aeree di tutto il mondo e un datore di lavoro attraente per molte migliaia di persone, Lufthansa Technik continuerà a essere parte integrante del successo economico di Lufthansa Group anche in futuro”.

Il programma “Ambition 2030” prevede nei prossimi anni ingenti investimenti nell’espansione del core business, nell’espansione delle sedi e della presenza internazionale, potenzialmente anche attraverso acquisizioni, nonché nell’espansione dei modelli di business digitali. Nel 2022 Lufthansa Technik ha generato un fatturato di 5,6 miliardi di euro con circa 22.000 dipendenti in tutto il mondo. Per l’anno in corso l’azienda punta per la prima volta dalla crisi coronavirus a un fatturato di oltre 6 miliardi di euro. Nel 2023 Lufthansa Technik dovrebbe raggiungere il suo secondo anno record consecutivo.

Il motore della crescita più proporzionale sarà il technical support business for engines and aircraft components. Nella riparazione e manutenzione dei motori, Lufthansa Technik trarrà vantaggio dall’introduzione di nuove generazioni di tecnologie di propulsione e di nuove offerte di servizi mobili. Nel settore dei componenti, Lufthansa Technik intende intensificare le proprie attività soprattutto negli Stati Uniti.

Oltre all’espansione e alla modernizzazione di diverse sedi in tutto il mondo, è prevista anche la rapida costruzione di un’ulteriore struttura europea per soddisfare l’elevata domanda prevista e per raggiungere un livello più elevato di integrazione verticale. Sono possibili anche acquisizioni. Allo stesso tempo, Lufthansa Technik porterà avanti la digitalizzazione del suo core business e amplierà la sua gamma di prodotti digitali attorno ad AVIATAR, la piattaforma per soluzioni di analisi basate sui dati. Lufthansa Technik sta creando così un ecosistema Digital Tech Ops e garantendo una copertura completa dei dati lungo l’intero flusso di valore nelle operazioni tecniche. Nei prossimi anni Lufthansa Technik intende inoltre intensificare significativamente la cooperazione con le forze armate tedesche nel supporto tecnico e nell’equipaggiamento militare degli aerei.

Lufthansa Group e Lufthansa Technik sono convinti che saranno in grado di realizzare questo ambizioso programma con le proprie forze. Pertanto non viene perseguito il progetto di acquisire un ulteriore azionista di Lufthansa Technik.

Sören Stark, CEO di Lufthansa Technik, afferma: “Lufthansa Technik dovrebbe continuare ad essere anche in futuro il fattore determinante nel nostro settore molto dinamico. Abbiamo obiettivi molto ambiziosi per i prossimi anni: investiremo nell’espansione dei nostri servizi, nella digitalizzazione delle nostre attività e nell’espansione della nostra presenza internazionale. Ciò andrà a vantaggio dei nostri clienti e dei nostri dipendenti in tutto il mondo. Le compagnie aeree di Lufthansa Group continueranno a beneficiare dell’intensa collaborazione, dell’accesso diretto alle capacità di manutenzione e della competenza di i nostri dipendenti, che non ha eguali in tutto il mondo”.

L’intero settore aeronautico soffre di carenza di risorse tra suppliers and service providers. Il pieno accesso alle competenze e alle risorse MRO di Lufthansa Technik rappresenta anche un importante vantaggio strategico per Lufthansa Group a lungo termine. Un esempio di ciò è lo sviluppo di una nuova First Class per la flotta Boeing 747-8 di Lufthansa Airlines. Lufthansa Technik sarà responsabile di questo nuovo sviluppo e implementerà i nuovi posti premium.

Lufthansa Technik AG ha sede ad Amburgo ed è il principale fornitore mondiale di servizi tecnici per aeromobili. Questi includono maintenance, repair and overhaul di aeromobili, loro componenti e motori. Attualmente sono sotto contratto circa 4.500 aerei commerciali, ovvero circa un aereo commerciale su cinque nel mondo.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group)