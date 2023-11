Lufthansa Group testa le Green Fares su intercontinental routes

Lufthansa Group estende le sue Green Fares ai voli a lungo raggio e, come primo passo, la tariffa sarà inizialmente testata su dodici rotte selezionate per voli a partire dal 30 novembre, tra cui da Bangkok a Vienna, nonché da Singapore e Hong Kong a Londra. La selezione di rotte comprende collegamenti tra gli hub di Lufthansa Group e varie destinazioni in tutto il mondo. Lufthansa Group offre anche Green Fares per tratte con connecting flights. Questa ampia selezione si rivolge a diversi gruppi target. Dagli hub di Lufthansa Group vengono offerti ad esempio Francoforte – Bangalore, Bruxelles – Kinshasa o Zurigo – Los Angeles e a chiunque prenoti voli con le compagnie aeree di Lufthansa Group, ad esempio da Londra a Hong Kong o da Parigi a Bangkok tramite gli hub delle compagnie aeree, verrà automaticamente visualizzata anche la tariffa Green Fares.

“Le persone vogliono volare ed essere mobili, vogliono esplorare il mondo, visitare amici e parenti o concludere affari di persona. La crescente domanda per la nostra tariffa Green Fares dimostra che sempre più persone vogliono viaggiare nel modo più sostenibile possibile. Noi sosteniamo loro con offerte adeguate. Il test Green Fares sui voli a lungo raggio ci fornirà importanti spunti per l’ulteriore sviluppo del nostro portafoglio di viaggi più sostenibili”, afferma Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group Executive Board responsible for Brand & Sustainability.

Harry Hohmeister, Member of the Lufthansa Group Executive Board responsible for Global Markets & Network, afferma: “Lufthansa Group continua ad espandere i suoi servizi innovativi per un volo più sostenibile. Siamo pionieri in tutto il mondo con offerte semplici, facili da prenotare e individuali per nostri clienti. Sono lieto che ora offriamo Green Fares anche su voli a lungo raggio selezionati su tutte le hub airlines. Anche questo dimostra chiaramente la forza della nostra strategia multi-hub e multi-brand”.

A febbraio Lufthansa Group ha introdotto con successo le Green Fares per le rotte in Europa e verso il Nord Africa e sempre più clienti prenotano l’offerta. Dal lancio iniziale, oltre 500.000 passeggeri hanno optato per un volo Green Fares.

Questa tariffa include la compensazione completa delle emissioni di CO2 individuali legate al volo con un solo clic attraverso l’uso di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e un contributo a progetti di protezione del clima di alta qualità. Con il SAF si ottiene una riduzione del 10% delle emissioni di CO2, mentre il restante 90% viene compensato attraverso progetti di protezione del clima. Lufthansa Group garantisce che la quantità di SAF necessaria per la compensazione venga immessa nell’infrastruttura aeroportuale entro sei mesi dall’acquisto. Come carburante cosiddetto “drop-in”, il SAF viene miscelato con combustibile fossile prima di essere trasportato all’aeroporto. Non è previsto il rifornimento di carburante dei voli individuali con SAF.

Il portafoglio di compensazioni del Gruppo viene costantemente sviluppato e comprende ora 15 progetti, tra cui, più recentemente, progetti basati sulla tecnologia per il vincolo a lungo termine della CO2. In questo modo Lufthansa Group vuole promuovere lo sviluppo del mercato della compensazione della CO2 verso nuove tecnologie e offerte. I fornitori sono myclimate, Climate Austria, SQUAKE e ClimatePartner. Tutti i progetti nel portafoglio di progetti climatici di Lufthansa Group sono certificati secondo i più alti standard disponibili.

La tariffa a lungo raggio Green Fares sarà disponibile sulle seguenti rotte a partire dalla fine di novembre. Le compagnie aeree del Gruppo che partecipano al test sono Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines e SWISS, che offrono i collegamenti – se inclusi nella rispettiva rete di rotte – tramite i loro siti di prenotazione:

Bangkok – Vienna (BKK – VIE)

Bruxelles – Kinshasa (BRU – FIH)

Francoforte – Bangalore (FRA – BLR)

Francoforte – Miami (FRA – MIA)

Hong Kong – Londra (HKG – LHR/LCY)

Londra – Hong Kong (LHR/LCY – HKG)

Monaco di Baviera – Seul (MUC – ICN)

Nairobi – Francoforte (NBO – FRA)

Parigi – Bangkok (CDG/ORY – BKK)

San Paolo – Zurigo (GRU – ZRH)

Singapore – Londra (SIN – LHR/LCY)

Zurigo – Los Angeles (ZRH – LAX)

“Lufthansa Group si è posto ambiziosi obiettivi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. L’obiettivo di riduzione per il 2030 è stato convalidato dall’independent Science Based Targets initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo aereo in Europa con un obiettivo di riduzione della CO2 basato sulla scienza in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima del 2015.

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si concentra in particolare sull’ammodernamento accelerato della flotta, sull’uso dei SAF, sull’ottimizzazione continua delle operazioni di volo e offre ai suoi private travelers and corporate customers la possibilità di rendere un volo o il trasporto di merci più sostenibile. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)